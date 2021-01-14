Когда активная, живая и резвая рыбка петушок лежит на дне аквариума без движения, владельца настораживает такое поведение. Чем оно может быть спровоцировано, и как помочь питомцу?
Самая распространенная – перенесенный после переселения стресс. Спустя небольшой промежуток времени все восстановится. Еще одна частая причина – слишком холодная вода. Если показатель опускается ниже отметки +20 градусов, то с высокой долей вероятности рыбка впадет в такое состояние.
Петушок может заболеть и из-за отравления токсичными веществами, которые использовались для обработки резервуара или при проведении ремонтных работ в помещении. В связи с этим строго запрещено курение вблизи аквариума, поскольку сигаретный дым нарушает кислородный обмен, а для обладателей лабиринтового органа дыхания, к которым относится и петушок, это гибельно. Он подразумевает атмосферное дыхание, без которого особь просто не выживет.
Если рыбка постоянно поднимается к поверхности, учащенно дышит и даже пытается выпрыгнуть из воды, то это с высокой долей вероятности свидетельствует о повышенном уровне содержания хлора. Избавиться от него поможет фильтрация или прогревание.
Случается и так, что рыбка не может опуститься на дно из-за банального обжорства. Нужно будет уменьшить рацион на несколько дней, чтобы проблема ушла.
Все обитатели аквариума нуждаются в уходе. Петушки – не исключение. Ключевое условие хорошего самочувствия рыб – регулярная качественная фильтрация воды. Фильтр нужно очищать, мыть и проверять на предмет поломок. Но при этом отмывать прибор, что называется, до скрипа, нельзя: на нем должно оставаться небольшое количество микроорганизмов, позволяющих поддерживать микросреду в аквариуме.
В аквариуме, где обитают петушки, должно присутствовать небольшое пространство между границей воды и крышкой. Рыбки поднимаются туда, чтобы подышать. При отсутствии такой возможности она осядет на дно и будет лежать там, пока не погибнет от недостатка кислорода.
Некоторое время петушки могут располагаться в придонной зоне и в силу естественных причин. Но это не должно длиться долго. Если особь не поднимается к поверхности, причина может быть в болезни, перенаселении, травме (по этой причине нельзя селить в одной экосистеме двух и более половозрелых самцов).
Чтобы рыбки радовали своей пестротой и активностью, нужно избегать перенаселения резервуара и тесноты. Стандартное питание периодически разнообразить живым кормом, а его остатки сразу же удалять, чтобы не спровоцировать загрязнение воды и гниение. Часть воды надо своевременно менять. Грунт перед засыпкой тщательно обработать и обеззаразить. Показатели жесткости и кислотности воды должны быть в установленных для данной породы пределах.
При покупке нового обитателя надо проявить максимальную внимательность и осторожность, дать ему пожить в карантине и понаблюдать за состоянием и поведением. Это важно, поскольку инфицированная особь может спровоцировать болезнь у всех остальных рыбок.
А вы когда-нибудь занимались петушками? Как вам эта порода?
Источник:
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Тоже воспоминания детские))
При помощи сковородки и масла.
Про петушка можно много рассказать, как про бойцовую рыбку, как они гнезда строят, как отец икру выращивает, как не жрёт, про лабиринтовый механизм рассказать....
А тут тупо и не вникая скопипастили статейку для начинающего аквариумиста....