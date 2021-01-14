Самая распространенная – перенесенный после переселения стресс. Спустя небольшой промежуток времени все восстановится. Еще одна частая причина – слишком холодная вода. Если показатель опускается ниже отметки +20 градусов, то с высокой долей вероятности рыбка впадет в такое состояние.

Петушок может заболеть и из-за отравления токсичными веществами, которые использовались для обработки резервуара или при проведении ремонтных работ в помещении. В связи с этим строго запрещено курение вблизи аквариума, поскольку сигаретный дым нарушает кислородный обмен, а для обладателей лабиринтового органа дыхания, к которым относится и петушок, это гибельно. Он подразумевает атмосферное дыхание, без которого особь просто не выживет.

Если рыбка постоянно поднимается к поверхности, учащенно дышит и даже пытается выпрыгнуть из воды, то это с высокой долей вероятности свидетельствует о повышенном уровне содержания хлора. Избавиться от него поможет фильтрация или прогревание.

Случается и так, что рыбка не может опуститься на дно из-за банального обжорства. Нужно будет уменьшить рацион на несколько дней, чтобы проблема ушла.