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Сообщество Аквариум 16 постов • 31 подписчик подписаться
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Петушок расположился на дне и не поднимается на поверхность: причины недомогания и способы нормализации ситуации

Петушок расположился на дне и не поднимается на поверхность: причины недомогания и способы нормализации ситуации (3 фото)

Автор:
14 января 2021 10:40
Сообщество : Аквариум
Метки: аквариум   болезнь   дно   дыхание   петушок   почемучка   причина   рыбка   
2606
3

Когда активная, живая и резвая рыбка петушок лежит на дне аквариума без движения, владельца настораживает такое поведение. Чем оно может быть спровоцировано, и как помочь питомцу?

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Метки: аквариум   болезнь   дно   дыхание   петушок   почемучка   причина   рыбка   
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14  комментариев
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9k
Антон Семёныч 3 часа назад
Если бухать, курить и есть чо попало, то "петушок" будет на дне и откажется подниматься "на поверхность" уже после 40 лет.
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975
Йожык 58 минут назад
Я слишком испорчена, совсем про другого петушка подумала.
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2k
Станислав Час назад
Ой, пиляяять... мне бы ваши заботы. У рыбки стрес.... ипануться можно
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10k
Евгений 2 часа назад
Какой интересный и захватывающий пост. Так и хочется побольше таких интересных вещей - как выбрать куртку для пекинеса, какие стойки выбрать для крузака, какая рабица лучше для дачного забора - больше сообществ, разных и нужных!
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17k
Феникс 2 часа назад
Я больше меченосцев люблю...
Я больше меченосцев люблю...
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48k
DonNerka Феникс 40 минут назад
У меня в детстве были рыбки и так получилось, что выжили только "сильнейшие" - два макропода и самка мечехвоста. Макроподы поделили аквариум пополам и не заплывали на территорию друг друга, только мечехвостиха плавала свободно по всему аквариуму
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17k
Феникс DonNerka 19 минут назад
Потому что клала она на них с прибором))

Тоже воспоминания детские))
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514
Борис 2 часа назад
Как бороться с негативными факторами?
При помощи сковородки и масла.
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11k
Вася Александрович 2 часа назад
Какой-то неоднозначный заголовок
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48k
DonNerka Вася Александрович Полчаса назад

Петушок расположился на дне и не поднимается на поверхность: причины недомогания и способы нормализации ситуации
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2k
Агасфер 3 часа назад
Скажите пожалуйста, у меня дома черепашка гиперактивная - ухожу на работу и она бросается к открытой двери. Возвращаюсь вечером, а она всё еще бежит. Как это лечится?
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2k
Свирепый Бамбр 3 часа назад
Вопрос решен!
Вопрос решен!
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11k
робт 3 часа назад
у петушка ноги в цементе
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73k
Броненосец Потелкам 3 часа назад
Вот что это сейчас было ?
Про петушка можно много рассказать, как про бойцовую рыбку, как они гнезда строят, как отец икру выращивает, как не жрёт, про лабиринтовый механизм рассказать....
А тут тупо и не вникая скопипастили статейку для начинающего аквариумиста....
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