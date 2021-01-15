Почему по мере созревания меняется внешний вид, вкус и аромат плодов? Не для того ли, чтобы привлечь едоков? Это действительно так. В процессе эволюции многие растения приспособились размножаться, привлекая птиц и зверей. Съевшие плод животные невольно распространяют семена вместе с экскрементами. А еще семена цепляются к шкурам и шерсти, застревают в лапах и копытах и продолжают таким способом размножение.

С течением времени закрепились и распространились самые яркие и вкусные плоды, представлявшие наиболее лакомый кусочек для животных. В какой-то момент по мере созревания в ягодке запускается процесс выработки этилена – природного газообразного гормона роста. Причем его вырабатывает именно сам плод, а не растение. И такая полезная способность позволяет зеленым плодам дозревать после того, как они сорваны. И именно благодаря ей жители различных континентов могут есть фрукты и овощи, произрастающие в других условиях: их срывают еще зелеными, а во время транспортировки урожай дозревает.