FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Еда 1234 поста • 522 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Еда 
Цвет вкуса: почему созревшие плоды практически не бывают зелеными и меняют свой вкус?

Цвет вкуса: почему созревшие плоды практически не бывают зелеными и меняют свой вкус? (4 фото)

Автор:
15 января 2021 09:03
Сообщество : Еда
Метки: вкус   зеленый   плод   почемучка   свет   спелый   цвет   ягода   
565
4

Мудрая природа распорядилась так, что зрелые ягоды не бывают зелеными. Почти всегда, за исключением случаев, когда это естественный цвет плода. Чем обусловлены изменения цвета, и почему фрукты и ягоды меняют вкус по мере созревания?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Еда"
Метки: вкус   зеленый   плод   почемучка   свет   спелый   цвет   ягода   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Fara Zolkin 38 минут назад
Подождите, а как же Антонова, фейх.я?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
320
Оксид Бетона Полчаса назад
А чем на бабу светить, что она созрела для меня?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Факты о самой опасной работе в мире Факты о самой опасной работе в мире Загадочная эвглена – кто она – животное или растение? Загадочная эвглена – кто она – животное или растение? Вечнозеленые хвойные: почему хвойный покров таких пород деревьев не меняет цвет? Вечнозеленые хвойные: почему хвойный покров таких пород деревьев не меняет цвет? Что делать, когда в аквариуме пенится вода: причины проблемы и способы борьбы Что делать, когда в аквариуме пенится вода: причины проблемы и способы борьбы Панки, хой! Панки, хой! Факторы, определяющие цвет и его интенсивность в случае с драгоценными камнями Факторы, определяющие цвет и его интенсивность в случае с драгоценными камнями
Galateya

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

28105



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
25 случаев, когда люди получили заслуженное возмездие по закону кармы
4
90
25 случаев, когда люди получили заслуженное возмездие по закону кармы
Наталья Сенчукова показала, как выглядит без косметики и фильтров
0
34
Наталья Сенчукова показала, как выглядит без косметики и фильтров
Набирающие популярность в сообществах
Леонардо Ди Каприо присоединится к франшизе Marvel
0
17
Леонардо Ди Каприо присоединится к франшизе Marvel
Наша семья в восторге от этого бисквитного апельсинового рулета
4
0
Наша семья в восторге от этого бисквитного апельсинового рулета
Факты о самой опасной работе в мире
Факты о самой опасной работе в мире
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#интересное#люди#подборка#природа#шоу бизнес#аварии#кино#знаменитости
#фото#факты#Россия#сша#история#абсурд#автомир#дизайн#Исторические факты#комментарии
#интересно#животные#дтп#Разное#автомобили#приколы#маразм#картинки#забавно#креатив

На что жалуетесь?

Вернуться