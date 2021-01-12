Почему панки используют слово «хой» с момента появления этого неформального молодежного течения в нашей стране?
Различные печатные и интернет-источники объясняют это тоже по-разному. И большинство версий является отсылкой к лидеру группы «Сектор газа» Юрию Клинских. Якобы от его прозвища – Хой и произошло общепринятое панковское приветствие. Но ведь прозвище тоже было взято не с потолка?
На этот случай тоже есть объяснение, отсылающее интересующихся уже к Егору Летову – лидеру «Гражданской обороны». А он, так сказать, адаптировал для русского клич традиционных скинхедов Oi, добавив к нему букву «х» и аргументировав решение тем, что это традиция, и в России много чего начинается с этой буквы.
Безусловно, версия довольно оригинальная, но какая-то уж слишком пресная с учетом русского креатива и специфики становления неформальных движений в нашей стране. Поэтому придется немного глубже погрузиться в историю самих панков.
Это движение появилось в 70-х в США и выступало против официальной власти в поддержку анархии. А отправной точкой в его создании стали свободолюбивые морские волки – пираты, а, точнее, флибустьеры.
Выражение oi появилось в большинстве английских словарей только в начале прошлого века. По смыслу оно было идентично нашему выражению «эй». Его стали использовать в стихах и песнях, но, опять же, с целью исключительно придания тексту более яркой эмоциональной окраски, а не какого-то дополнительного смысла.
В английских словарях имеются и другие интересные выражение, к примеру, «Hey!», «Hay!», «Hoy!». Последнее обозначает устаревшую разновидность приветствия и… судно небольшого размера, баржу. И здесь явно прослеживается связь с флибустьерами. Они приветствовали капитана радостным возгласом «А – Hoy!!!» (A в данном контексте – сокращение от римского Ave). А Hoy они кричали в знак приветствия встречным маленьким рыбачьим лодкам – фактически единственному транспорту, который флибустьеры не грабили. То есть пираты использовали выражение для проявления уважения и лояльности.
В соответствии с более простой и прозаичной версией появление приветствия объясняется трудностями перевода. В 70-х любая информация, просачивающаяся в Союз из-за железного занавеса, была очень ценной для молодежи и впитывалась неокрепшими юными умами словно губками. Вероятно, что приветственные фразы «Hi!» и «How are you?» по причине слабого знания английского были объединены в одно короткое слово «хой», которое стало сленговым, закрепилось и осталось в языке.
Сейчас панковское течение уже менее активно, чем на заре его зарождения, но услышав где-то характерное приветствие, становится понятным, что его произнес стремящийся к свободе человек, отторгающий общепринятые общественные установки. Словом, романтик и немножечко флибустьер.
А какая версия происхождения приветствия кажется вам более реалистичной и правдоподобной?
Источник:
- Панки 80-х: бунтари ушедшей эпохи
- Что делать, когда в аквариуме пенится вода: причины проблемы и способы борьбы
- Хой жив: с таким плакатом девушка выпрыгнула из самолёта
- Вежливый медведь помахал лапой посетителю зоопарка
- Унесенный в море мальчик спасся, вспомнив советы из видеофильма
Понравилось20
Вот тут нашел)))
https:https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Хой_(слово)https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Хой_(слово)