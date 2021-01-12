Различные печатные и интернет-источники объясняют это тоже по-разному. И большинство версий является отсылкой к лидеру группы «Сектор газа» Юрию Клинских. Якобы от его прозвища – Хой и произошло общепринятое панковское приветствие. Но ведь прозвище тоже было взято не с потолка?

На этот случай тоже есть объяснение, отсылающее интересующихся уже к Егору Летову – лидеру «Гражданской обороны». А он, так сказать, адаптировал для русского клич традиционных скинхедов Oi, добавив к нему букву «х» и аргументировав решение тем, что это традиция, и в России много чего начинается с этой буквы.

Безусловно, версия довольно оригинальная, но какая-то уж слишком пресная с учетом русского креатива и специфики становления неформальных движений в нашей стране. Поэтому придется немного глубже погрузиться в историю самих панков.

Это движение появилось в 70-х в США и выступало против официальной власти в поддержку анархии. А отправной точкой в его создании стали свободолюбивые морские волки – пираты, а, точнее, флибустьеры.