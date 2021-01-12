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Панки, хой!

Панки, хой! (3 фото)

Автор:
12 января 2021 11:40
Сообщество : Неформат
Метки: Хой   возглас   неформальный   панки   почемучка   приветствие   течение   
1612
3

Почему панки используют слово «хой» с момента появления этого неформального молодежного течения в нашей стране?

Источник:

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Метки: Хой   возглас   неформальный   панки   почемучка   приветствие   течение   
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4k
PEDRO_II Час назад
Панки, хой!
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1k
Виталий 20 минут назад
Вот так рождаются панки!
Вот так рождаются панки!Посмотреть
Вот так рождаются панки!
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14k
ВОВЧЕГ Полчаса назад
Из колхозной молодежи, панковал один лишь я.........
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7k
Валерий Полчаса назад
Честно говоря, по моему скромному мнению и, не желая обидеть никого в комментах, чьё мнение отличается от моего, но все-же, рассматривая этот вопрос с другой точки зрения, в тоже время, не опротестовывая ничью позицию и, стараясь быть объективным, а так же, принимая во внимание все без исключения аргументы, других участников обсуждения, искренне полагаю, что я целиком и полностью забыл нахер что хотел сказать.))
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13k
kotovski Полчаса назад
Панки, хой!
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651
Viktor 52 минуты назад
Рэп дерьмо , попса параша , панки ХОЙ - победа наша !
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18k
SerGProS 56 минут назад
Вообще похой
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3k
rutt Час назад
Согласно одной из них, русское «Хой!» берёт свои истоки от английского «Oi!», которое служило приветствием для кокни. В конце 1970-х годов этим словом Гарри Бушелл, журналист музыкального еженедельника «Sounds», назвал направление панк-рока, которое провозглашало возврат к «истинным, пролетарским корням», пропагандировало активное противостояние власти и обществу. Слово «Oi!» стало кличем и приветствием для сторонников «Oi!-движения», оно широко использовалось в песнях «Oi!-групп»[1]. В начале 1980-х годов «Oi!» было позаимствовано советскими рок-музыкантами.
Вот тут нашел)))
https:https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Хой_(слово)https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Хой_(слово)
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1k
Шмёль Час назад
Что-то как-то все версии не выглядят уж особо достоверными.
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11k
Вася Александрович 2 часа назад
Банки х*й.
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