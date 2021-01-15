FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Аквариум 17 постов • 32 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Аквариум 
Рыбки на дне аквариума: причины проблемы и способы ее устранения

Рыбки на дне аквариума: причины проблемы и способы ее устранения (3 фото)

Автор:
15 января 2021 10:40
Сообщество : Аквариум
Метки: аквариум   вода   дно   переедание   почемучка   рыбка   стресс   температура   
913
3

Частая проблема, с которой сталкиваются начинающие аквариумисты, это ситуация, когда рыбки лежат на дне, не движутся и не поднимаются к поверхности, игнорируя корм. Почему так происходит?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аквариум"
Метки: аквариум   вода   дно   переедание   почемучка   рыбка   стресс   температура   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Наталья 2 часа назад
у меня меченосцы не ведутся((((( три раза запускала- вроде нормально. потом с ними что-то случается(((( В аквариуме на 120 л - 2 скалярии, 2 золотых гурами, 4 тернеции, 2 сомика как на первом фото и один шипастый сом
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
83
SavageTi 48 минут назад
У меня так данио тусил на дне, я пересадил его в отдельную банку и он лопнул через пару дней. До сих пор не знаю что это было, думаю что перекорм.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
670
figurist Час назад
"Он посолил, добавил картошки и поставил аквариум на огонь"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Факты о самой опасной работе в мире Факты о самой опасной работе в мире Панки, хой! Панки, хой! Кольца четырех: как появилась эмблема автомобиля Ауди? Кольца четырех: как появилась эмблема автомобиля Ауди? Петушок расположился на дне и не поднимается на поверхность: причины недомогания и способы нормализации ситуации Петушок расположился на дне и не поднимается на поверхность: причины недомогания и способы... Загадочная эвглена – кто она – животное или растение? Загадочная эвглена – кто она – животное или растение? Что делать, когда в аквариуме пенится вода: причины проблемы и способы борьбы Что делать, когда в аквариуме пенится вода: причины проблемы и способы борьбы
Galateya

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

28123



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Простые решения сложных повседневных проблем
4
47
Простые решения сложных повседневных проблем
25 случаев, когда люди получили заслуженное возмездие по закону кармы
4
93
25 случаев, когда люди получили заслуженное возмездие по закону кармы
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
1
Автовсячина
Посмотрите, как молодой Илон Маск получил свой первый суперкар в 1999 году
1
11
Посмотрите, как молодой Илон Маск получил свой первый суперкар в 1999 году
Факты о самой опасной работе в мире
Факты о самой опасной работе в мире
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#интересное#дтп#подборка#природа#приколы#аварии#кино#знаменитости
#фото#факты#Разное#люди#абсурд#история#шоу бизнес#дизайн#Исторические факты#комментарии
#интересно#животные#Россия#сша#автомобили#маразм#автомир#картинки#забавно#креатив

На что жалуетесь?

Вернуться