Если происходит колебание температуры более чем на 5 градусов, то рыбки испытывают температурный шок и оседают на дне. Перед запуском вновь приобретенных особей обязательно провести акклиматизацию, постоянно добавляя воду из аквариума, в котором планируется их размещение.

Отдельные породы – придонные, в принципе ведут придонный образ жизни. И такое местоположение для них норма. Это вьюны, сомики и ряд других представителей лорикариевых. Перед приобретением незнакомой рыбки этот момент необходимо уточнить у продавца.

Нередко рыбки опускаются на дно по причине обычного переедания: в таком положении им легче прийти в норму и переварить избыток пищи. Поведение может быть обусловлено болезнями пищеварительной системы и грибковыми заболеваниями.