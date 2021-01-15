Частая проблема, с которой сталкиваются начинающие аквариумисты, это ситуация, когда рыбки лежат на дне, не движутся и не поднимаются к поверхности, игнорируя корм. Почему так происходит?
На состояние обитателей аквариума может влиять состав и температура воды, некоторые болезни, замена самой емкости и индивидуальные характеристики определенной породы.
Если повышается кислотность воды либо возрастает уровень содержания в ней минеральных веществ, то у рыб может наступить состояние осмотического стресса или даже шока. Это специфическая физиологическая реакция, в результате которой даже может наступить смерть рыбки. Проблема решается путем использования специальных составов для уменьшения жесткости и полной заменой воды.
Если происходит колебание температуры более чем на 5 градусов, то рыбки испытывают температурный шок и оседают на дне. Перед запуском вновь приобретенных особей обязательно провести акклиматизацию, постоянно добавляя воду из аквариума, в котором планируется их размещение.
Отдельные породы – придонные, в принципе ведут придонный образ жизни. И такое местоположение для них норма. Это вьюны, сомики и ряд других представителей лорикариевых. Перед приобретением незнакомой рыбки этот момент необходимо уточнить у продавца.
Нередко рыбки опускаются на дно по причине обычного переедания: в таком положении им легче прийти в норму и переварить избыток пищи. Поведение может быть обусловлено болезнями пищеварительной системы и грибковыми заболеваниями.
Чтобы свести к минимуму вероятность возникновения рассмотренной проблемы, необходимо правильно подготовить аквариум к заселению его обитателями, а именно:
1. Подобрать грунт в соответствии с индивидуальными потребностями, присущими тому или иному виду и породе.
2. Аккуратно залить воду по стенке аквариума и дать ей постоять минимум три дня создания микроклимата.
3. Высадить растения, желательно универсальные водоросли.
4. Установить и подключить специальное оборудование.
5. Запустить представителей простых фенотипов. Обычно это гуппи и меченосцы.
6. Заселить в несколько этапов остальных рыбок.
Далее необходимо будет еженедельно чистить фильтры и удалять грязь и налет, менять треть воды на свежую и полностью чистить емкость каждые две недели. Кормить рыбок необходимо с учетом фенотипа, регулярно проверять оборудование и проводить дезинфекцию. Такие меры позволят свести к минимуму вероятность оседания рыбок на дно и продлят жизнь обитателей аквариума.
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