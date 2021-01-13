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Загадочная эвглена – кто она – животное или растение?

Загадочная эвглена – кто она – животное или растение? (3 фото)

Автор:
13 января 2021 10:02
Сообщество : Наука
Метки: Euglena viridis   движение   клетка   организм   питание   почемучка   фотосинтез   эвглена зеленая   
704
3

Почему эвглена зеленая животное, тогда как одни ученые настаивают на том, что она представляет собой растение, а другие уверены в ее принадлежности к простейшим организмам?

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Метки: Euglena viridis   движение   клетка   организм   питание   почемучка   фотосинтез   эвглена зеленая   
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4  комментария
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Nane First NameLast 2 часа назад
Ну всё. Она теперь немного подрастёт и зохавает(sic) всех нас.
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37k
Сергей 17 минут назад
Не пей из копытца, козлёночком станешь!
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12k
Аристарх Похер 54 минуты назад
Загадочная эвглена – кто она – животное или растение?
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27k
a.fey Час назад
Как прапорщик в армии.
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