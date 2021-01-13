Почему эвглена зеленая животное, тогда как одни ученые настаивают на том, что она представляет собой растение, а другие уверены в ее принадлежности к простейшим организмам?
Такие организмы как амеба или инфузория туфелька знакомы всем еще со школы. Несмотря на определенные различия, все простейшие организмы объединяют такие признаки как особенности строения и способ передвижения. Но при этом существуют и такие, которые нельзя четко классифицировать, поскольку они объединяют признаки как животных, так и растений.
Это одноклеточный организм размером всего 0,05 мм, поэтому невооруженным глазом разглядеть ее не получится. В составе присутствует хлорофилл, поэтому эвглена зеленая способна питаться с помощью процесса фотосинтеза. Но с наступлением темноты процесс питания не останавливается: эвглена начинает употреблять в пищу окружающую органику, что роднит ее с животными.
По форме этот организм вытянутый. На одном конце имеется жгутик, посредством которого она перемещается. Возле жгутика расположен клеточный рот для поедания органической пищи. Кстати, в процессе ее поглощения принимает участие и жгутик.
Место обитания этого организма – загрязненные пресные водоемы. Заболоченное озеро или болото с зеленоватой поверхностью – свидетельство активного размножения в нем эвглены зеленой. Организм может жить и в других водоемах, поскольку использует взаимозаменяемые способы питания – фотосинтез и употребление готовых органических веществ.
Ученые классифицируют этот организм отчасти как животное, отчасти как растение. Но при этом официально она не относится ни к одному, ни к другому царству. Долгое время зоологи считали эвглену зеленую животным, а ботаники – растением. Двойная классификация привела к ошибкам и путанице.
Казалось бы, очевидно, что эвглена представляет собой растение. Но растения не способны к передвижению, их клетки должны быть покрыты целлюлозой (клетчаткой) и откладывать вещества в форме крахмала про запас.
Эвглена не соответствует ни одному из вышеперечисленных критериев. Она очень активно движется, используя жгутик. У этого организма отсутствует клеточная стенка, что позволяет клетке менять свою форму. И, наконец, у эвглены отсутствует крахмал, а запасы сахара она делает в виде парамилона. Это вещество – резервный полисахарид, производное глюкозы, близкое по составу крахмалу. Оно уникально и не обнаружено больше ни у какого другого организма за исключением Euglena viridis.
Спорные моменты заставляют выделить этот организм, а также все семейство эвгленовых в самостоятельное царство. Но в общепринятой официальной классификации она – простейший одноклеточный организм. Хотя не исключено, что в перспективе она будет дополнена и видоизменена.
Источник:
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