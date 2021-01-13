Это одноклеточный организм размером всего 0,05 мм, поэтому невооруженным глазом разглядеть ее не получится. В составе присутствует хлорофилл, поэтому эвглена зеленая способна питаться с помощью процесса фотосинтеза. Но с наступлением темноты процесс питания не останавливается: эвглена начинает употреблять в пищу окружающую органику, что роднит ее с животными.

По форме этот организм вытянутый. На одном конце имеется жгутик, посредством которого она перемещается. Возле жгутика расположен клеточный рот для поедания органической пищи. Кстати, в процессе ее поглощения принимает участие и жгутик.

Место обитания этого организма – загрязненные пресные водоемы. Заболоченное озеро или болото с зеленоватой поверхностью – свидетельство активного размножения в нем эвглены зеленой. Организм может жить и в других водоемах, поскольку использует взаимозаменяемые способы питания – фотосинтез и употребление готовых органических веществ.