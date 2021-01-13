20 вещей, назначение которых покрыто тайной

С самого первого дня существования человечества, люди старались облегчить себе жизнь и автоматизировать труд. Именно так были изобретены миллионы различных устройств и механизмов, и некоторые из них настолько необычны, что их истинное предназначение сложно понять с первого взгляда. В этом посте, пользователи попытались выяснить, что же такое они обнаружили на старых чердаках и барахолках.