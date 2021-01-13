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20 вещей, назначение которых покрыто тайной

20 вещей, назначение которых покрыто тайной (11 фото)

Автор:
13 января 2021 23:15
Сообщество : Факты
Метки: Выяснить   Необычны   вещи   назначение   тайна   человечество   чердак   
1117
11

С самого первого дня существования человечества, люди старались облегчить себе жизнь и автоматизировать труд. Именно так были изобретены миллионы различных устройств и механизмов, и некоторые из них настолько необычны, что их истинное предназначение сложно понять с первого взгляда. В этом посте, пользователи попытались выяснить, что же такое они обнаружили на старых чердаках и барахолках.

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Метки: Выяснить   Необычны   вещи   назначение   тайна   человечество   чердак   
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2  комментария
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14k
Игорь Хомченко Полчаса назад
Этот странный нож - не кинжал, а гибрид явары и кастета Стингера
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8k
Павел Минуту назад
Это не гаечный ключ, а маленький банан.
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