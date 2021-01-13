20 вещей, назначение которых покрыто тайной

С самого первого дня существования человечества, люди старались облегчить себе жизнь и автоматизировать труд. Именно так были изобретены миллионы различных устройств и механизмов, и некоторые из них настолько необычны, что их истинное предназначение сложно понять с первого взгляда. В этом посте, пользователи попытались выяснить, что же такое они обнаружили на старых чердаках и барахолках.
Металлическая штука с шипами, похожа на орудие пыток
На самом деле - это совершенно безобидный держатель для мяса, который крепится к разделочной доске
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Эту странную пластинку я нашла в своём интернет - заказе с обувью
Это часть подставки, на которой стояла обувь на полке
Похоже на обычную кастрюлю, но крышка порождает много вопросов
Это устройство для стерилизации различных химических ёмкостей: колб, мензурок, и так далее.
Такой странный подарок на День рождения получил мой знакомый
Это стручок банксии, его используют для эфирного масла
Непонятное полое устройство
Это старинный гидрометр, для измерения содержания алкоголя в напитках.
Овощечистка?
Нет, с помощью этого прибора готовили пунш. Его устанавливали на чашу, и сверху размещали кусок сахара, пропитанный ромом. При нагревании, сладкие капли попадали в напиток.
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