12 находок, определение которых заставило людей поломать голову

Необычные вещи могут попасться где угодно. Кто-то нашёл непонятный предмет на чердаке, кто-то обнаружил его у пожилых родственников. Многие люди в интернете делятся своими поразительными находками, и помогают друг другу определить назначение загадочного предмета. А вы сможете сразу угадать, что же это такое на фотографии? Попробуйте...
Я отдыхал на курорте и увидел что-то непонятное под водой около пирса
Это искусственные рифы, их используют для улучшения экологии.
На первый взгляд это похоже на скакалку
Но на самом деле - это спасательные захваты, их используют на зимней рыбалке. Если вы провалились под лёд, эта штука поможет вылезти из воды
Сломанная вилка?
Нет, это специальная вилка для десерта. Неровной стороной можно пользоваться как ножом.
Друг увидел на барахолке
Это подставка под палочки для еды. Когда они новые, они вставляются вдоль, а когда их уже используют, то вставляют в боковое отверстие.
Может ли кто подсказать, что это за необычный чайник?
Такие чашки использовали в конце XIX - начале XX века в больницах для кормления больных.
Моя бабушка обнаружила в старом комоде такую штуку
Это прибор для сливочного масла. Им было удобно брать кусочки с тарелки.
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