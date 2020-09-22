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12 находок, определение которых заставило людей поломать голову

12 находок, определение которых заставило людей поломать голову (14 фото)

Автор:
22 сентября 2020 21:50
Сообщество : Фабрика идей
Метки: вещи   назначение   находки   необычные   обнаружил   угадать   
1623
14

Необычные вещи могут попасться где угодно. Кто-то нашёл непонятный предмет на чердаке, кто-то обнаружил его у пожилых родственников. Многие люди в интернете делятся своими поразительными находками, и помогают друг другу определить назначение загадочного предмета. А вы сможете сразу угадать, что же это такое на фотографии? Попробуйте...

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Метки: вещи   назначение   находки   необычные   обнаружил   угадать   
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3  комментария
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22k
Павел Плеханов 10 минут назад
Примерно половина находок уже по второму кругу на фишках.
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1k
Дарвин и аморальная премия 37 минут назад
"Этим столовым приспособлением срезали верх яиц"-спомощью такого приспособления в 90х плохие ребята узнали,где мой сосед хранит деньги
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3k
Летучий Мыш Дарвин и аморальная премия 20 минут назад
ну, и терморектальный криптоанализатор не понадобился
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DarSie

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