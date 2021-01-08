FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Наука 1392 поста • 660 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Наука 
Джамбаттиста делла Порта: один из самых загадочных мистиков эпохи Средневековья

Джамбаттиста делла Порта: один из самых загадочных мистиков эпохи Средневековья (5 фото)

Автор:
08 января 2021 10:25
Сообщество : Наука
Метки: Джамбаттиста делла Порта   Естественная магия   Мистик   Хирофизиогномика   книга   оккультизм   тайна   ученый   
811
5

В Средние века Неаполь был известен широкой общественности как город, где проживал оккультист, философ, алхимик и человек, которому подвластны любые сферы науки ­­– Джамбаттиста делла Порта.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Наука"
Метки: Джамбаттиста делла Порта   Естественная магия   Мистик   Хирофизиогномика   книга   оккультизм   тайна   ученый   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
0
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Тайна меча, воткнутого рыцарем Гальгано в камень Тайна меча, воткнутого рыцарем Гальгано в камень Загадочные вопросы древности: можно ли вручную выкопать озеро 8 на 2 километра? Загадочные вопросы древности: можно ли вручную выкопать озеро 8 на 2 километра? Самая опасная книга в мире Самая опасная книга в мире Вся правда о "самом проклятом фильме ужасов" в истории кино Вся правда о "самом проклятом фильме ужасов" в истории кино "На Север, к медведям": Милонов сравнил экстрасенсов с проститутками и предложил их переселить "На Север, к медведям": Милонов сравнил экстрасенсов с проститутками и предложил их переселить
Galateya

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

27341



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Житель ЕАО голыми руками задушил напавшую на него волчицу
1
139
Житель ЕАО голыми руками задушил напавшую на него волчицу
Увлекательное страноведение: 30 кратких, но познавательных фактов
3
91
Увлекательное страноведение: 30 кратких, но познавательных фактов
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Что мы знаем про спин-офф «Игры престолов» «Дом Дракона» от HBO?
0
5
Что мы знаем про спин-офф «Игры престолов» «Дом Дракона» от HBO?
Аукцион неслыханной щедрости
0
12
Аукцион неслыханной щедрости
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#кино#прикольные#настроение#фильмы#капитолий#люди#смешные#на различный вкус
#интересно#факты#СССР#актеры#позитив#Россия#комментарии#новинки#фотографии#прикол
#фото#животные#картинки#знаменитости#сша#звезды#коты#приколы#movienews.film#интересное

На что жалуетесь?

Вернуться