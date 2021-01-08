Джамбаттиста делла Порта: один из самых загадочных мистиков эпохи Средневековья

В Средние века Неаполь был известен широкой общественности как город, где проживал оккультист, философ, алхимик и человек, которому подвластны любые сферы науки – Джамбаттиста делла Порта.
За его научными изысканиями с замиранием сердца следил не только простой люд, но и сильные мира сего, со дня на день ожидая изобретения философского камня. Будущий мистик появился на свет 15 ноября 1535 года в Вико Эквинсе – крошечном селении неподалеку от Неаполя, где состоятельные граждане обустраивали для отдыха виллы.
Делла Порта обожал мистификации и превратил их в неотъемлемую составляющую собственной жизни. Их флер окутывал существование ученого, словно дымка. Кстати, ему было не чуждо и искусство: Делла Порта вполне успешно пробовал себя в драматургии и сочинял комедии.
Университетского образования он не получил, но зато успешно занимался такими науками как астрология, алхимия, математика, философия и медицина.
В 15-летнем возрасте юноша написал две книги: первую комедию и «Естественную магию», опубликованную в 1553 году. Труд принес ему повсеместную известность и славу. Книгу перевели на множество языков, в том числе испанский, французский, арабский, итальянский, а ведущие ученые умы того времени проявили к автору интерес.
Сбор секретов, используемых для написания «Естественной магии», делла Порта начал во время путешествий по Европе. Он посещал библиотеки, беседовал с учеными, постепенно накапливая внушительный пласт практических и теоретических знаний.
За столь увлеченную работу он вполне мог поплатиться жизнью, поскольку ему неоднократно предъявлялись обвинения в колдовстве. Что для тех мрачных времен было вполне предсказуемо.
В первой части своего труда исследователь опирался на существование практической философии природы. Именно она дает ответы на вопросы о движении морских вод, окраске радуги, появлении комет, причинах землетрясений и массу других. И ничего страшного, опасного или запретного в ней нет. Однако святая инквизиция была другого мнения.
Делла Порта предстал перед трибуналом, и неизвестно, чем закончилось бы дело, если бы не вмешательство могущественного покровителя кардинала Луиджи д’Эсте, который был в весьма натянутых отношениях с папой.
В 1581 году он завершил работу над книгой «Хирофизиогномика» – трактовкой линий на человеческой ладони. В течение долгого времени мистик пытался ее опубликовать, но безуспешно: до читателей книга дошла только спустя 62 года после смерти автора.
Двумя годами позднее к выпуску было готово еще одно сочинение – «Человеческая физиогномика». Цензоры изучали работу целых три года, прежде чем дать разрешение на публикацию. Именно этот труд делла Порта стал самым известным и популярным.
Мистик всегда подчеркивал верность католической церкви. Но церковники очень в этом сомневались. Хотя бы потому что предсказания и гадания были под строгим запретом, а в «Физиогномике» он пытался учить раскрывать характер человека по его внешности – разрезу и цвету глаз, форме носа и губ, оттенку волос.
В 1588 году он опубликовал еще одну книгу, посвященную исследованию растений. В работе он отталкивался от того, что растения со схожими признаками обладают и идентичными свойствами. Целительные возможности зависят от места произрастания. Аналогичную классификацию он разработал и для животных.
Исследователь-мистик был уверен в существовании универсального языка, на котором записаны все тайны природы. И увлеченно занимался его изучением. К своим трудам он придирался сильнее, чем самые строгие цензоры. Несмотря на полную открытость к новым знаниям, он сомневался, стоит ли раскрывать их человечеству. Ведь оно может оказаться неготовым к получению удивительной информации.
Джамбаттиста делла Порта – на сотни лет опередивший свое время человек, скончался в Неаполе в 1615 году.
Источник:
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