Джамбаттиста делла Порта: один из самых загадочных мистиков эпохи Средневековья

За его научными изысканиями с замиранием сердца следил не только простой люд, но и сильные мира сего, со дня на день ожидая изобретения философского камня. Будущий мистик появился на свет 15 ноября 1535 года в Вико Эквинсе – крошечном селении неподалеку от Неаполя, где состоятельные граждане обустраивали для отдыха виллы.

Делла Порта обожал мистификации и превратил их в неотъемлемую составляющую собственной жизни. Их флер окутывал существование ученого, словно дымка. Кстати, ему было не чуждо и искусство: Делла Порта вполне успешно пробовал себя в драматургии и сочинял комедии.

Университетского образования он не получил, но зато успешно занимался такими науками как астрология, алхимия, математика, философия и медицина.