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15 поразительных фото, которые демонстрируют некоторые вещи под микроскопом

15 поразительных фото, которые демонстрируют некоторые вещи под микроскопом (16 фото)

Автор:
12 января 2021 21:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: Неожиданные   Поразительные   Удивительный   вещи   микроскоп   фото   
1781
16

Иногда совсем не нужно далеко ехать, чтобы увидеть что-то необычное. Вещи, которые окружают нас, могут по-настоящему поразить и показать свою неожиданную сторону, если мы поместим их под микроскоп. В снимках этого поста, скрывается целый удивительный мир.

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Метки: Неожиданные   Поразительные   Удивительный   вещи   микроскоп   фото   
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4  комментария
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3k
Дарвин и аморальная премия Минуту назад
Зубная нить выглядит очень аппетитно,спасибо автору,проблевался
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2k
Allmaster 48 минут назад
У меня лет 20 микроскоп, что та я никогда не задумывался фоты делать. Насмотрелся поди...
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−154
Владимир 2 часа назад
а почему нет фотки с гоноререйа то все пыьуа подсолнуха

гонорея я думаю более актуальна )))
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34k
dima423 Владимир 20 минут назад
кто про что, а вшивый про баню))
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