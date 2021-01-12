15 поразительных фото, которые демонстрируют некоторые вещи под микроскопом

Иногда совсем не нужно далеко ехать, чтобы увидеть что-то необычное. Вещи, которые окружают нас, могут по-настоящему поразить и показать свою неожиданную сторону, если мы поместим их под микроскоп. В снимках этого поста, скрывается целый удивительный мир.
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гонорея я думаю более актуальна )))