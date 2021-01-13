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За прошедшие праздники москвич дважды обращался к врачам с деликатной проблемой

За прошедшие праздники москвич дважды обращался к врачам с деликатной проблемой (1 фото)

Автор:
13 января 2021 10:37
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Юмор   автослесарь   интересное   ключ   праздники   случайность   фото   
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Автослесарь из Москвы похоже очень весело, а главное необычно, отметил зимние праздники. Внезапно в нём два раза оказался гаечный ключ.

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Метки: Москва   Юмор   автослесарь   интересное   ключ   праздники   случайность   фото   
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34  комментария
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10k
El Niño Час назад
Потому что инструменты должны лежать на своих местах. Тогда все под рукой и всегда найти можно!
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3k
au3 43 секунды назад
Самое то место для инструмента для рукожопых.
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15k
Alush 2 минуты назад
Я ему верю.
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2k
NIS 9 минут назад
Вот оно как , Михалыч ....
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116
Napoleon Solo 11 минут назад
Зря медики позволили забрать ему этот ключ с собой. Впереди еще куча праздников...
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4k
Regerald 13 минут назад
Да не, он просто коллегам постоянно советы давал что и как надо делать.
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4k
Серега 16 минут назад
Обычно привозят, когда что-то уходит внутрь, что не достать. Но судя по снимку - рожковая часть на руже, в чем проблема достать?
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3k
Дарвин и аморальная премия 20 минут назад
За прошедшие праздники москвич дважды обращался к врачам с деликатной проблемой
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11k
Денис Полчаса назад
За прошедшие праздники москвич дважды обращался к врачам с деликатной проблемой
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15k
Пронька Грезной Полчаса назад
А преред этим: " Петрович, еще раз мой инструмент возьмешь и на место не положишь, я тебе его в жопу затолкаю!!!"
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37k
Сергей 37 минут назад
Выдайте ему шнурок, пусть он его к ключу привяжет.
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7k
Шурум-бурум 49 минут назад
кто-то на бутылку сел случайно, кто-то - на ключ... ничего удивительного уже в этом нет
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1k
И так сойдёт 53 минуты назад
От благодарных клиентов, так сказать
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15k
Ego sum qui sum 53 минуты назад
С ключом он не виноват, просто до этого он запихал туда магнит
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10k
Евгений 57 минут назад
То есть клиентам этого СТО, машины чинят через ж*пу.
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2k
Вячеслав Сериков 59 минут назад
Какая у них обстановка в коллективе рабочая))) чуть что - ключ в попу)
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17k
SolomonA Час назад
Мужик явно автослесарь. И видимо настолько плохой, что пожелания клиентов, куда засунуть ключ, сбываются...
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19k
BillyBonzz Час назад
видимо это клиенты, которым он ремонтировал авто, приезжали поблагодарить за хороший ремонт)))
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19k
BillyBonzz 55 минут назад
За прошедшие праздники москвич дважды обращался к врачам с деликатной проблемой
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23k
Григорий BillyBonzz Полчаса назад
Я тоже сразу вспомнил именно этот кадр
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10k
El Niño Час назад
Кстати, возможно, скоро с этой же проблемой приедут другие коллеги. Вспомнилась мне одна байка времён СССР.

Как-то раз в Москве проходил слет что-то типа заслуженных преподавателей, и среди их огромного количества оказалось всего три мужика. Ну, они, естественно, решили это дело отметить. Собрались у одного из них в номере, и давай отмечать. Тут в люстре перегорает стоваттная лампа. Они зовут ответственную за лампу бабушку, эта бабушка меняет им лампочку, а перегоревшую оставляет на столике. Ну, преподаватели уже изрядно наотмечались, тут один, глядя на эту лампочку, просвещает остальных, что если стоваттную лампочку засунуть в рот, то обратно её уже не вытащить. Завязывается спор. Один из оппонентов преподаватель физики говорит: «Как так?! Я, кандидат наук, со всей ответственностью заявляю, что если можно засунуть, то можно и вытащить!» и сует себе лампочку в рот, пробует высунуть, а она не высовывается. Они её тянули-тянули, по-разному пробовали не выходит. Ладно, решили ехать в травмпункт. Поймали такси, приехали, ловят медсестру. «Вот, говорят, мужик с лампочкой во рту. Что делать?» Медсестра думает: «Во прикольщики!», начинает их выгонять. Когда ей показывают потерпевшего, она в истерике бежит за доктором. Тот приходит, смотрит и бьет ребрами ладоней по месту, в котором нижняя челюсть соединяется с черепом. У физика рот открывается еще шире, лампочка высовывается, а мужик так и остается с открытым ртом. Хирург объясняет, что это нормально, просто мышцы были изрядно напряжены, а теперь, наоборот, сильно расслаблены и сокращаться пока не будут, но часа через три можно уже будет пробовать говорить. Заслуженные преподаватели благодарят врача и направляются назад в гостиницу на такси. Физик спереди, остальные сзади. Ну, один из недоверчивых все ему не верит. «Не могу, говорит, понять, как так, и все тут!» «Ну, на, говорит ему зачинщик, сам попробуй.» Тот пробует не вытаскивается лампочка. Едут назад. Ловят медсестру. Та в шоке бежит за хирургом. Успокаивают медсестру. Приходит хирург. Долго смеётся, но лампочку вытаскивает. Ловят частника. Едут в гостиницу. Водитель спрашивает: «Что, мол, дебилов везешь?» Способный говорить отвечает: «Какие дебилы! Это кандидаты наук и все такое, просто они лампочку в рот сунули, а вытащить не смогли». Водитель не верит, его убеждают, он не убеждается, ему дают лампочку, он её сует в рот, она не вытаскивается. Разворачиваются, едут в травмпункт. Ловят Медсестру. Успокаивают её и посылают за хирургом. Приходит хирург, долго матерится, проводит процедуру излечения, разбивает лампочку о стол и говорит: «Чтоб не повторялось». Ладно, садятся снова в машину. Благодарный водитель с открытым ртом везет их в гостиницу. Машину останавливает гаишник. Давай докапываться, в чем дело три имбицила и один алкаш в одной машине. Водитель жестами пытается объяснить, у него не получается. Единственный нормальный, но изрядно подвыпивший объясняет-таки гаишнику, в чем дело. Тот молча идет в свою будку. Там гаснет свет. Гаишник возвращается, открывает заднюю дверь и жестами просит подвинутся. Садится, изо рта торчит цоколь лампочки. Едут в травмпункт. Ловят медсестру. С трудом доводят её до самотранспортабельного состояния. Она на неслушающихся ногах направляется в сторону кабинета хирурга. Оттуда раздается женский вопль и грохот. Выходит хирург с неестественно открытым и не закрывающимся ртом.
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11k
робт Час назад
че реально кто то верит в подобную копираитистскую х*уету, что врачи раскрывают врачебную тайну каким то канальчикам из телеги?
при чем все эти "откровения" всегда связаны с чьей то задницей
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3k
Едондер пуп робт Час назад
Информация обезличена, поэтому не является врачебной тайной.
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4k
Sanar робт Полчаса назад
Да каждый год после новогодних праздников врачи якобы извлекают у кого то что то из жопы, один дебил делает вброс, а копипастеры радостно потирая потные ладошки несут всю эту херь в массы.
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2k
Феликс Дзержинский Час назад
Походу, "дымоход" хотел прочистить.
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