За прошедшие праздники москвич дважды обращался к врачам с деликатной проблемой

Сначала мужчина обратился к врачам в последних числах декабря, сообщив, что случайно упал на работе на ключ, в результате чего инструмент оказался в его заднем проходе. Врачи извлекли инородное тело и попрощались с пациентом, но как выяснилось, ненадолго.

В начале января автослесарь снова пришёл к медикам с той же проблемой - ключ опять оказался в его заднем проходе, но уже из-за драки. Мужчина рассказал, что выпивал с коллегами в автосервисе, затем между ними завязалась драка, в результате которой ключ попал в него. Медики снова вытащили инструмент, который автослесарь забрал с собой, сообщает Регион Online.