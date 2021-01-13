За прошедшие праздники москвич дважды обращался к врачам с деликатной проблемой

Автослесарь из Москвы похоже очень весело, а главное необычно, отметил зимние праздники. Внезапно в нём два раза оказался гаечный ключ.
Сначала мужчина обратился к врачам в последних числах декабря, сообщив, что случайно упал на работе на ключ, в результате чего инструмент оказался в его заднем проходе. Врачи извлекли инородное тело и попрощались с пациентом, но как выяснилось, ненадолго.
В начале января автослесарь снова пришёл к медикам с той же проблемой - ключ опять оказался в его заднем проходе, но уже из-за драки. Мужчина рассказал, что выпивал с коллегами в автосервисе, затем между ними завязалась драка, в результате которой ключ попал в него. Медики снова вытащили инструмент, который автослесарь забрал с собой, сообщает Регион Online.
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Как-то раз в Москве проходил слет что-то типа заслуженных преподавателей, и среди их огромного количества оказалось всего три мужика. Ну, они, естественно, решили это дело отметить. Собрались у одного из них в номере, и давай отмечать. Тут в люстре перегорает стоваттная лампа. Они зовут ответственную за лампу бабушку, эта бабушка меняет им лампочку, а перегоревшую оставляет на столике. Ну, преподаватели уже изрядно наотмечались, тут один, глядя на эту лампочку, просвещает остальных, что если стоваттную лампочку засунуть в рот, то обратно её уже не вытащить. Завязывается спор. Один из оппонентов преподаватель физики говорит: «Как так?! Я, кандидат наук, со всей ответственностью заявляю, что если можно засунуть, то можно и вытащить!» и сует себе лампочку в рот, пробует высунуть, а она не высовывается. Они её тянули-тянули, по-разному пробовали не выходит. Ладно, решили ехать в травмпункт. Поймали такси, приехали, ловят медсестру. «Вот, говорят, мужик с лампочкой во рту. Что делать?» Медсестра думает: «Во прикольщики!», начинает их выгонять. Когда ей показывают потерпевшего, она в истерике бежит за доктором. Тот приходит, смотрит и бьет ребрами ладоней по месту, в котором нижняя челюсть соединяется с черепом. У физика рот открывается еще шире, лампочка высовывается, а мужик так и остается с открытым ртом. Хирург объясняет, что это нормально, просто мышцы были изрядно напряжены, а теперь, наоборот, сильно расслаблены и сокращаться пока не будут, но часа через три можно уже будет пробовать говорить. Заслуженные преподаватели благодарят врача и направляются назад в гостиницу на такси. Физик спереди, остальные сзади. Ну, один из недоверчивых все ему не верит. «Не могу, говорит, понять, как так, и все тут!» «Ну, на, говорит ему зачинщик, сам попробуй.» Тот пробует не вытаскивается лампочка. Едут назад. Ловят медсестру. Та в шоке бежит за хирургом. Успокаивают медсестру. Приходит хирург. Долго смеётся, но лампочку вытаскивает. Ловят частника. Едут в гостиницу. Водитель спрашивает: «Что, мол, дебилов везешь?» Способный говорить отвечает: «Какие дебилы! Это кандидаты наук и все такое, просто они лампочку в рот сунули, а вытащить не смогли». Водитель не верит, его убеждают, он не убеждается, ему дают лампочку, он её сует в рот, она не вытаскивается. Разворачиваются, едут в травмпункт. Ловят Медсестру. Успокаивают её и посылают за хирургом. Приходит хирург, долго матерится, проводит процедуру излечения, разбивает лампочку о стол и говорит: «Чтоб не повторялось». Ладно, садятся снова в машину. Благодарный водитель с открытым ртом везет их в гостиницу. Машину останавливает гаишник. Давай докапываться, в чем дело три имбицила и один алкаш в одной машине. Водитель жестами пытается объяснить, у него не получается. Единственный нормальный, но изрядно подвыпивший объясняет-таки гаишнику, в чем дело. Тот молча идет в свою будку. Там гаснет свет. Гаишник возвращается, открывает заднюю дверь и жестами просит подвинутся. Садится, изо рта торчит цоколь лампочки. Едут в травмпункт. Ловят медсестру. С трудом доводят её до самотранспортабельного состояния. Она на неслушающихся ногах направляется в сторону кабинета хирурга. Оттуда раздается женский вопль и грохот. Выходит хирург с неестественно открытым и не закрывающимся ртом.
при чем все эти "откровения" всегда связаны с чьей то задницей