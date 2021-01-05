В Санкт-Петербурге карета с лошадьми попала в аварию на дороге

В культурной столице нашей страны кучер попытался объехать машину на светофоре и попал в аварию. По мнению владельца кареты, виноваты в аварии лошади, мол они не смогли вытянуть карету на обгоне.
Напротив Троицкого собора жители Питера внезапно заметили карету, стоявшую рядом с аварийным треугольником. Как выяснилось позже, карета врезалась в легковушку на светофоре.
На записях с камер видеонаблюдения видно, что водитель автомобиля остановился на светофоре, а кучер решил его объехать. Однако, при обгоне, карета накренилась из-за того, что передние колёса отлетели и лошади не смогли её вытянуть. Полиция установила личность наездника. Им оказался 43-летний гражданин Финляндии.
К счастью, никто не пострадал в результате аварии. Только кучер уверял водителя авто, что просто лошади у него нерасторопные и ленивые.
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ну да, конечно.
А в аварии машины с мотором виноват мотор.
В общем виноват не тот, кто управляет, а сила, что приводит транспортное средство в движение.