В Санкт-Петербурге карета с лошадьми попала в аварию на дороге

На записях с камер видеонаблюдения видно, что водитель автомобиля остановился на светофоре, а кучер решил его объехать. Однако, при обгоне, карета накренилась из-за того, что передние колёса отлетели и лошади не смогли её вытянуть. Полиция установила личность наездника. Им оказался 43-летний гражданин Финляндии.