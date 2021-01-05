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В Санкт-Петербурге карета с лошадьми попала в аварию на дороге

В Санкт-Петербурге карета с лошадьми попала в аварию на дороге (2 фото)

Автор:
05 января 2021 13:04
Сообщество : Аварии
Метки: Юмор   авария   животные   интересное   карета   лошадь   питер   фото   
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В культурной столице нашей страны кучер попытался объехать машину на светофоре и попал в аварию. По мнению владельца кареты, виноваты в аварии лошади, мол они не смогли вытянуть карету на обгоне.

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Метки: Юмор   авария   животные   интересное   карета   лошадь   питер   фото   
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Arti Полчаса назад
А чего вы ожидали в 21 году 21 века
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Vasiliy Pakazyava Arti Полчаса назад
В Санкт-Петербурге карета с лошадьми попала в аварию на дороге
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11k
Денис 16 минут назад
В аварии кареты с лошадьми виноваты лошади...
ну да, конечно.
А в аварии машины с мотором виноват мотор.
В общем виноват не тот, кто управляет, а сила, что приводит транспортное средство в движение.

В аварии кареты с лошадьми виноваты лошади... ну да, конечно. А в аварии машины с мотором виноват мотор. В общем виноват не тот, кто управляет, а сила, что приводит транспортное средство в движение.
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9k
Schandmaul 24 минуты назад
лошадок у него маловато , надо было штук шесть взять, тогда б точно был королём на дороге
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5k
Дельфин Красивый Полчаса назад
гражданин Финляндии? обычно там девки лет 20...
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