"Я слишком жирный, чтобы худеть": чистосердечные признания тех, кто прилично набрал за праздники

Судя по их боли, герои данной подборки заточили за праздники более одного таза оливье. Будем худеть с понедельника? Кто с нами?
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