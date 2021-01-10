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"Я слишком жирный, чтобы худеть": чистосердечные признания тех, кто прилично набрал за праздники

"Я слишком жирный, чтобы худеть": чистосердечные признания тех, кто прилично набрал за праздники (16 фото)

Автор:
10 января 2021 14:49
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   лишний весь   новый год   оливье   похудание   праздники   прикол   
1038
16
Судя по их боли, герои данной подборки заточили за праздники более одного таза оливье. Будем худеть с понедельника? Кто с нами?
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Метки: Юмор   лишний весь   новый год   оливье   похудание   праздники   прикол   
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Chern1ka 40 минут назад
По больному! На праздниках я, свекровь и мама в шесть рук наготавливали - приходилось в ускоренном режиме все есть
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