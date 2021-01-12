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Зачем немецкие солдаты носили на груди пластины на цепи?

Зачем немецкие солдаты носили на груди пластины на цепи? (9 фото)

Автор:
12 января 2021 21:02
Метки: Германия   интересно   форма   
2412
9

На фотографиях немецких солдат времён Второй мировой войны, а также в военных фильмах, можно иногда увидеть металлическую бляху со скруглёнными концами. Для чего немцы носили на груди этот предмет, откуда он взялся и какова его функция?

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Метки: Германия   интересно   форма   
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28k
KiploksAKS 2 часа назад
Зачем немецкие солдаты носили на груди пластины на цепи?
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−152
Владимир 15 минут назад
немецкие солаты... ранее были соладатми, а придя к нам они стали зверями

ну так и называйте их зверями, а не солдатами!
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−152
Владимир 20 минут назад
Я кстати насобирал 5 тысяч usd и совершил поломничество
и по конлагереям
и по черному солцу потоптался

хотел еще посетить конценлярию где гитлер сдох но ее уже застрили в берлине

просто постоял на оом месте и покурил заместо своих дедов кто туда шел
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−152
Владимир 22 минуты назад
меня всегда радовало
это оправдание
это бдч промто история

просто фюрер нам так сказал

еще однажды я набил рожу одному кренделю

ну он говориол
да вот у нас в деревне сидели два немца никому не мешали
наоьорот дорогу еще построили и мост

-Ты откуда родом?
-Какое твое дело?
-Мне интересно, откда ты родом?
-Из Ивано Франковска, я партизан

тут я так заржал )))
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−152
Владимир Полчаса назад
но с другой стороны китайцы и вьетанцы ну ониж не люди? так?
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−152
Владимир Полчаса назад
еще прикол

то что мы считаем верхом зверства

"воины" США это делали во вьетнаме в кубе!!!

ну т.е. вот мы гоним на СС б-л-ш-я общественность просто не в курсе что творило США во вьетнаме

или японезы в Китае
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−152
Владимир Полчаса назад
ну что?
все б-ля-д-и отписались?

ну а теперь дружно идите читать ПЛАН ОСТ
а когда прочитаете его этот план ну потом поймете фразу

- УБей немца
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1k
Roman 42 минуты назад
А вот нафига бляхи десантуре? Тем более, если меня зрение не подводит у них стандартный знак фельджандармерии, а не люфтвафе.
А вот нафига бляхи десантуре? Тем более, если меня зрение не подводит у них стандартный знак фельджандармерии, а не люфтвафе.
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−152
Владимир 57 минут назад
у меня есть друг
ну как.. мне 41 год, ему 49 лет

у меня 59 килограм веса, у него 160 кг и колени болят суставы не выдерживают
ну страый уже

ну и вот я у него спрашиваю
-а зачем ты коллекционириуешль СС совские вещи?

ну я историей интересуюсь...
мне то не ври... ты хочешь служить гитлеру?
ии он такой.... 120 секнд и взовался

Да хочу!!!! лучше гитлер чем путин!!!!!!

я смотрю на него... ну и поимаю... что объяснять
как говоорил наш учитель Ленин
ну что не важно путин [мат] или кто то еще
ну смысл будет тот же...
но и нахер я не могу порслать этого челоека...
ну если я его наъер пошлю он же примкнет к нацистам
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53k
Racer777 Владимир 40 минут назад
ДУРАК что ли?
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−152
Владимир Час назад
а зачем немецкие солдаты убивали мирное население?
фюрер им так сказал или они изначально так и решили что идут за рабами?

и европейцы с ними шли грабить СССР

но только шли за шерстью а стриженные вернулись )))
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2k
Frank Borman 2 часа назад
В Вермахте у фельджандармов была кличка Цепные собаки (Kettenhunde). Именно из за цепи на шее.
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−152
Владимир 2 часа назад
не немецкие, даже не советсвике российские комендачи (но это без разницы, комендачи везде одинаковые)

я в безвыходном состоянии... я в Москве на Киевском вокзале... ко мне улыбаясь направляется лейтенант и два его водчиненных

на киевском вокзале мне деваться некуда... ну только в фантан нурыть на улице

девушке глазами и бровями и всей мимикой говорю...
-подыграйте мне, пожалуйста
она сначала не понямила, что я от нее хочу... но потом подыграла

и все... комендачи прошли мимо

ну у них то же есть понятия... не звери же )))
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34k
parallax 2 часа назад
Сейчас такая бляха у коллекционеров больших денег стоит.
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3k
Tuskub 2 часа назад
Бред какой... Это так можно и массивные современные значки ГИБДД привязать к подвиду нагрудного щитка ламеллярного доспеха )))
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−152
Владимир 3 часа назад
>>Albert GER Минуту назад
>> Они никогда не боролись с партизанами.
>>Это совсем другое подразделение.
>>Они контролировали немцев и только.

Именно так! это просто как повязка в школе
сегодня ты дежурный
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44k
Albert GER 3 часа назад
Они никогда не боролись с партизанами.
Это совсем другое подразделение.
Они контролировали немцев и только.
Типа патруль в советской армии.
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−152
Владимир 3 часа назад
Это как у нас сейчас комендачи

ну если ты военный (военнослужащий) то пока менты, можно п-ов-ы-е-б-ыв-а-т-ь-ся
говоря... типа.. да идите вы в п-и-з-у-д-у мелкими шагами!
я военный, и у нас военных своя ментовка

но как только приходят комендачи

и спрашивают друг у друга
-А чем это тут пахнет?
-Тут пахнет животным страхом


и они умеют
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11k
Yasen_Perec 3 часа назад
Класс!
Я так и думал, что это на вроде гвардейцев, ну там на типо элита. Не у всех же такие болтались. Только вот, странно, прагматичные немцы могли бы эту хрень заменить на какую нибудь медальку/значок, даже ленточку. Такая железяка на груди, поди в бою, только мешала. В принципе ладно, победили их и победили. Жаль не до конца.
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