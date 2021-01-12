Зачем немецкие солдаты носили на груди пластины на цепи?

На фотографиях немецких солдат времён Второй мировой войны, а также в военных фильмах, можно иногда увидеть металлическую бляху со скруглёнными концами. Для чего немцы носили на груди этот предмет, откуда он взялся и какова его функция?
Носилась эта металлическая пластина на шейной цепи, а чтобы она не болталась, с обратной стороны у нее имелся держатель для пуговицы. Подобные «украшения» характерны не только для немецкой армии. На парадном мундире российской лейб-гвардии начала XX века можно увидеть очень похожие бляхи. С исторической точки зрения это сохранившаяся часть латного доспеха под названием «горжет», он же «ожерелье».
У любого человека между грудью и горлом есть на теле небольшая треугольная впадина, так называемая яремная вырезка грудины. Это чрезвычайно уязвимое место, поскольку там нет костной защиты и любое колотое ранение сюда может привести к смерти.
Поэтому в латном доспехе был особый элемент — стальной горжет. Такой же горжет, но без дополнительного «воротника», называли «ожерелье». Первые латные горжеты прикрывали еще и ключицы. Но с течением времени, в связи развитием огнестрельного оружия, необходимость в доспехах падала, стальные ожерелья начали уменьшаться. Сначала они прикрывали только верхнюю часть грудины, потом превратились в своего рода знаки отличия или элемент парадной формы. Точно так же, как латные наплечники редуцировались в эполеты.
В 1740-м году по приказу Фридриха Великого создаётся конный, а в следующем году пеший корпус фельдъегерей. Так появилась немецкая военная полиция. Её обязанностями были сопровождение и охрана королевской семьи, доставка важных сообщений и приказов, охрана дорог. После франко-прусской войны 1870 года было сформировано первое подразделение военных жандармов, или фельджандармерии, к которой перешёл контроль за поддержанием дисциплины и порядка в немецкой армии.
К началу Первой мировой войны в немецкой военной полиции служили около 2 тыс. солдат и офицеров. К 1918 г. их число достигло свыше 6,5 тыс. солдат и унтер-офицеров. Поражение Германии в этой войне привело к расформированию немецкой военной полиции и передаче ее функций армейской патрульной службе.
После прихода к власти нацистов в 1933 г. произошло слияние патрульной службы СС, фельдъегерей и немецкой полиции в единый полицейский аппарат под руководством рейхсфюрера СС Гиммлера. Моторизированная жандармерия была создана с нуля, её укомплектовали опытными офицерами из гражданской полиции. После 1939 г. на её основе возник корпус полевой военной жандармерии, численностью в 8 тысяч военнослужащих.
1. Стандартная бляха фельджандармерии.
2. Бляха жандармов Люфтваффе из дивизии «Герман Геринг».
3. Бляха контрпартизанской службы.
4. Бляха службы железнодорожной охраны.
5. Бляха гарнизонного патруля.
6. Бляха охранника ж/д станции.
С исчезновением лат горжет сохранился как символ статуса его обладателя. Поскольку доспехи носили благородные рыцари, то и горжет стал офицерским знаком отличия. Но когда ранг военных стал обозначаться погонами, горжет исчез с мундиров офицеров в большинстве армий. А в Третьем Рейхе бляха, изображающая горжет, стала отличительным признаком фельджандармов. Кроме них, такие же бляхи, но с другими надписями, носили фельдъегеря, солдаты и офицеры железнодорожной охраны и патрульные гарнизонной службы.
На Восточном фронте фельджандармов с такими бляхами изначально можно было встретить на важных в военном отношении дорогах и перекрёстках. Но начиная с весны 1942 года эти бляхи стали встречаться всё реже. Очень быстро советская разведка и партизаны сообразили, что фельджандармы — лёгкая и вместе с тем ценная добыча. В отличие от офицеров, обычно перемещавшихся по дорогам вместе со своей частью (а штабные и высшее командование — с собственной охраной), фельджандармы несли службу по трое, их захватить или просто подстрелить было намного легче.
Фельджандарм, который перемещается повсюду и принимает участие в контрпартизанских облавах, а, тем более, охранник крупного железнодорожного узла могут рассказать много интересного. Кроме того, сняв с него мундир с бляхой и надев их на себя, советский партизан мог запросто остановить военную колонну, после чего она попадала под обстрел его товарищей. Поэтому в полевых условиях жандармы свои бляхи обычно снимали, надевая их лишь когда чувствовали себя в безопасности.
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ну так и называйте их зверями, а не солдатами!
и по конлагереям
и по черному солцу потоптался
хотел еще посетить конценлярию где гитлер сдох но ее уже застрили в берлине
просто постоял на оом месте и покурил заместо своих дедов кто туда шел
это оправдание
это бдч промто история
просто фюрер нам так сказал
еще однажды я набил рожу одному кренделю
ну он говориол
да вот у нас в деревне сидели два немца никому не мешали
наоьорот дорогу еще построили и мост
-Ты откуда родом?
-Какое твое дело?
-Мне интересно, откда ты родом?
-Из Ивано Франковска, я партизан
тут я так заржал )))
то что мы считаем верхом зверства
"воины" США это делали во вьетнаме в кубе!!!
ну т.е. вот мы гоним на СС б-л-ш-я общественность просто не в курсе что творило США во вьетнаме
или японезы в Китае
все б-ля-д-и отписались?
ну а теперь дружно идите читать ПЛАН ОСТ
а когда прочитаете его этот план ну потом поймете фразу
- УБей немца
ну как.. мне 41 год, ему 49 лет
у меня 59 килограм веса, у него 160 кг и колени болят суставы не выдерживают
ну страый уже
ну и вот я у него спрашиваю
-а зачем ты коллекционириуешль СС совские вещи?
ну я историей интересуюсь...
мне то не ври... ты хочешь служить гитлеру?
ии он такой.... 120 секнд и взовался
Да хочу!!!! лучше гитлер чем путин!!!!!!
я смотрю на него... ну и поимаю... что объяснять
как говоорил наш учитель Ленин
ну что не важно путин [мат] или кто то еще
ну смысл будет тот же...
но и нахер я не могу порслать этого челоека...
ну если я его наъер пошлю он же примкнет к нацистам
фюрер им так сказал или они изначально так и решили что идут за рабами?
и европейцы с ними шли грабить СССР
но только шли за шерстью а стриженные вернулись )))
я в безвыходном состоянии... я в Москве на Киевском вокзале... ко мне улыбаясь направляется лейтенант и два его водчиненных
на киевском вокзале мне деваться некуда... ну только в фантан нурыть на улице
девушке глазами и бровями и всей мимикой говорю...
-подыграйте мне, пожалуйста
она сначала не понямила, что я от нее хочу... но потом подыграла
и все... комендачи прошли мимо
ну у них то же есть понятия... не звери же )))
>> Они никогда не боролись с партизанами.
>>Это совсем другое подразделение.
>>Они контролировали немцев и только.
Именно так! это просто как повязка в школе
сегодня ты дежурный
Это совсем другое подразделение.
Они контролировали немцев и только.
Типа патруль в советской армии.
ну если ты военный (военнослужащий) то пока менты, можно п-ов-ы-е-б-ыв-а-т-ь-ся
говоря... типа.. да идите вы в п-и-з-у-д-у мелкими шагами!
я военный, и у нас военных своя ментовка
но как только приходят комендачи
и спрашивают друг у друга
-А чем это тут пахнет?
-Тут пахнет животным страхом
и они умеют