Зачем немецкие солдаты носили на груди пластины на цепи?

На Восточном фронте фельджандармов с такими бляхами изначально можно было встретить на важных в военном отношении дорогах и перекрёстках. Но начиная с весны 1942 года эти бляхи стали встречаться всё реже. Очень быстро советская разведка и партизаны сообразили, что фельджандармы — лёгкая и вместе с тем ценная добыча. В отличие от офицеров, обычно перемещавшихся по дорогам вместе со своей частью (а штабные и высшее командование — с собственной охраной), фельджандармы несли службу по трое, их захватить или просто подстрелить было намного легче.