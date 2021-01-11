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Древние мегалодоны поедали друг друга еще до рождения

Древние мегалодоны поедали друг друга еще до рождения (5 фото)

Автор:
11 января 2021 18:01
Сообщество : Факты
Метки: Мегалодон   древние животные   древние хищники   интересно   исследования   наука   палеонтология   факты   
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Древние акулы-мегалодоны, жившие на Земле 20 миллионов лет назад, - одни из самых агрессивных хищников в истории планеты. Их потмство начинало пожирать друг друга еще до рождения, в утробе матери. И битвы там шли нешуточные: ведь новорожденные мегалодоны были размером со взрослого человека.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Мегалодон   древние животные   древние хищники   интересно   исследования   наука   палеонтология   факты   
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2  комментария
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12k
Альф 57 Час назад
У современных живородящих акул зародыши тоже практикуют такое, родяться самые сильные и жизнеспособные.
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11k
робт Полчаса назад
то-есть рождался один в куче дерьма?
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