Древние мегалодоны поедали друг друга еще до рождения

Древние акулы-мегалодоны, жившие на Земле 20 миллионов лет назад, - одни из самых агрессивных хищников в истории планеты. Их потмство начинало пожирать друг друга еще до рождения, в утробе матери. И битвы там шли нешуточные: ведь новорожденные мегалодоны были размером со взрослого человека.
Ученые из Чикагскогоуниверситета опубликовали исследование, посвященное жизни доисторических акул - мегалодонов. По их мнению, мегалодоны, подобно современным акулам, были живородящими - их детеныши вылуплялись из икринок в утробе матери и там уже дозревали до появления на свет. В утробе они вели борьбу за жизнь: сильные поедали слабых, и на свет появлялись лишь несколько, а иногда и один детеныш. Размер новорожденного достигал 1,8 метра.
"Это первое столь подробное исследование, посвященное мегалодонам", - говорит ведущий автор Кенсю Симада. В самом деле, ученым не так много известно о мегалодонах: поскольку они, подобно современным акулам, были хрящевыми, от них сохранились, в основном, зубы. В новом исследовании Симада и его коллеги рассмотрели позвоночник мегалодона - один из немногих найденных, обнаруженный в Антверпене еще в середине XIX века.
"Это первое столь подробное исследование, посвященное мегалодонам", - говорит ведущий автор Кенсю Симада. В самом деле, ученым не так много известно о мегалодонах: поскольку они, подобно современным акулам, были хрящевыми, от них сохранились, в основном, зубы. В новом исследовании Симада и его коллеги рассмотрели позвоночник мегалодона - один из немногих найденных, обнаруженный в Антверпене еще в середине XIX века.
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Позвоночник мегалодона, подобно дереву, отмечает кольцами прожитые животным годы. Рассматриваемому мегалодону было 46 лет - вдвое меньше, чем, по предположениям ученых, составлял средний возраст животных. Самая низкая научная оценка возраста, до которго мог дожить мегалодон - 88 лет, а вероятно, и значительно больше. Однако жизнь в древнем океане была суровой, и мегалодон редко мог прожить так долго.
Взрослые мегалодоны, судя по размеру позвоночника, достигали гигантских размеров, а новорожденные были ростом со взрослого мужчину. Залогом успеха для мегалодона было раннее появление из яйца: вылупившийся первым акуленок мог беспечить себя отличным внутриутробным питанием, пожирая еще не вылупившиеся яйца. "Точно так же ведут себя современные акулы, - говорит Симада. - В матке акулы выделяется специальная жидкость, богатая липидами, но нерожденные акулята предпочитают обогатить меню, добавляя к питательной жидкости еще более питательные яйца.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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