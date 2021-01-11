Древние мегалодоны поедали друг друга еще до рождения

Ученые из Чикагскогоуниверситета опубликовали исследование, посвященное жизни доисторических акул - мегалодонов. По их мнению, мегалодоны, подобно современным акулам, были живородящими - их детеныши вылуплялись из икринок в утробе матери и там уже дозревали до появления на свет. В утробе они вели борьбу за жизнь: сильные поедали слабых, и на свет появлялись лишь несколько, а иногда и один детеныш. Размер новорожденного достигал 1,8 метра.

"Это первое столь подробное исследование, посвященное мегалодонам", - говорит ведущий автор Кенсю Симада. В самом деле, ученым не так много известно о мегалодонах: поскольку они, подобно современным акулам, были хрящевыми, от них сохранились, в основном, зубы. В новом исследовании Симада и его коллеги рассмотрели позвоночник мегалодона - один из немногих найденных, обнаруженный в Антверпене еще в середине XIX века.