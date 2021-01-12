Чем занимаются знаменитые спортсмены после завершения карьеры

Некоторые стали сниматься в кино, рекламе, кто-то выступает в качестве аналитиков на спортивных каналах, а другие начали тренерскую карьеру или даже пошли в политику.
Мария Шарапова (33 года)
Теннисистка, победительница пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде. Завершила карьеру в 2020 году.
Сейчас у Марии Шараповой подписано множество рекламных контрактов с известными брендами, также она занимается делами собственной кондитерской компании Sugarpova и периодически появляется на телевидении.
Сейчас у Марии Шараповой подписано множество рекламных контрактов с известными брендами, также она занимается делами собственной кондитерской компании Sugarpova и периодически появляется на телевидении.
Майк Тайсон (54 года)
Боксёр, абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории среди профессионалов (1987—1990), становился чемпионом мира по версиям WBC, WBA и IBF.
Сейчас Майк Тайсон занимается бизнесом, иногда снимается в кино и появляется на телевидении.
Сейчас Майк Тайсон занимается бизнесом, иногда снимается в кино и появляется на телевидении.
×
Андрей Аршавин (39 лет)
Футболист, победитель Кубка УЕФА (2008), бронзовый призёр Евро-2008.
Сейчас Андрей Аршавин выступает в качестве аналитика на канале «Матч ТВ» и планирует начать тренерскую карьеру.
Сейчас Андрей Аршавин выступает в качестве аналитика на канале «Матч ТВ» и планирует начать тренерскую карьеру.
Павел Буре (49 лет)
Хоккеист, чемпион мира (1990) и Европы (1991), финалист Олимпиады (1998).
Сейчас Павел Буре занимается бизнесом и благотворительностью.
Сейчас Павел Буре занимается бизнесом и благотворительностью.
Дэвид Бекхэм (45 лет)
Футболист, победитель Лиги Чемпионов (1999), становился чемпионом Англии, Испании, Франции и США.
Сейчас Дэвид является владельцем американского футбольного клуба «Интер Майами».
Сейчас Дэвид является владельцем американского футбольного клуба «Интер Майами».
Шакил О’Нил (48 лет)
Баскетболист, четырёхкратный чемпион НБА, чемпион мира (1994) и олимпийский чемпион (1996).
Сейчас Шакил работает телеведущим и комментатором на американском спортивном канале TNT.
Сейчас Шакил работает телеведущим и комментатором на американском спортивном канале TNT.
Марат Сафин (40 лет)
Теннисист, победитель двух турниров Большого шлема в одиночном разряде (2000 и 2002), двукратный обладатель Кубка Дэвиса (2002 и 2006).
Сейчас Марат Сафин участвует в выставочных матчах, даёт мастер-классы и занимается благотворительностью.
Сейчас Марат Сафин участвует в выставочных матчах, даёт мастер-классы и занимается благотворительностью.
Усэйн Болт (34 года)
Легкоатлет, восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира. Действующий обладатель мировых рекордов в беге на 100 и 200 метров. Завершил легкоатлетическую карьеру в 2018 году.
Сейчас Усэйн Болт — амбассадор нескольких международных брендов и владелец ресторанного бизнеса.
Сейчас Усэйн Болт — амбассадор нескольких международных брендов и владелец ресторанного бизнеса.
Майкл Джордан (57 лет)
Баскетболист, 2-кратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и 6-кратный чемпион НБА.
Сейчас Майкл Джордан — владелец команды НБА «Шарлотт Бобкэтс».
Сейчас Майкл Джордан — владелец команды НБА «Шарлотт Бобкэтс».
Виталий Кличко (49 лет)
Боксёр, чемпион мира по боксу среди профессионалов по версиям WBO и WBC.
С 2014 года Виталий Кличко — глава Киевской городской государственной администрации.
С 2014 года Виталий Кличко — глава Киевской городской государственной администрации.
Источник:
Ссылки по теме:
- Тогда и сейчас: 30 интересных фото, которые показывают течение времени
- Как я обновила кухню своими руками, имея минимальный бюджет
- Когда я был маленьким: 30 превращений птенцов в красавцев-птиц
- 25 ошеломительных кадров о беспощадности времени
- До и после: ремонт ванной комнаты нестандартной планировки
Метки: до и после жизнь интересно карьера спорт спортсмены фото
16
Понравилось16
Новости партнёров
Загрузка...