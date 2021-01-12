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Чем занимаются знаменитые спортсмены после завершения карьеры

Чем занимаются знаменитые спортсмены после завершения карьеры (11 фото)

Автор:
12 января 2021 08:42
Сообщество : Спорт
Метки: до и после   жизнь   интересно   карьера   спорт   спортсмены   фото   
1060
11
Некоторые стали сниматься в кино, рекламе, кто-то выступает в качестве аналитиков на спортивных каналах, а другие начали тренерскую карьеру или даже пошли в политику.
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Метки: до и после   жизнь   интересно   карьера   спорт   спортсмены   фото   
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8k
Мафусаил 36 минут назад
Зизу надолго вписал своё имя в историю футбола...Особенно в ЛЧ...
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Inlex 2 минуты назад
миллионеры все до одного...
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Mellivora 11 минут назад
Чем могут заниматься молодые миллионеры на пенсии, ась? Капитан очевидность?
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1k
александр 18 минут назад
Аршавин в этот список каким боком попал?
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