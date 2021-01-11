6 интересных фактов из жизни медведя «шатуна»

Медведь, который не сумел найти провизию для запасов, превращается в медведя-«шатуна».
Он не спит, а шатается по лесу в поисках хоть чего-нибудь съестного. Отсюда, собственно, и название. И это — не единственная особенность!
Голодный царь
Если в обычно медведь в редких случаях забредает в человеческие поселения, то в статусе «шатуна» он ведёт себя крайне неприлично! Ароматы, исходящие от человеческих строений, дурманят его разум, особенно привлекают хозяйственные постройки: оттуда чем-то вкусным пахнет! Медведь сделает всё, чтобы прорвать оборону. Обуздать собственную мощь у него не получается, не стоит удивляться руинам, которые остались после недоспавшего визита царя тайги.
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Внезапные морозы
Если летняя кормовая база была более-менее нормальной, то шатунов будет не так уж много. Но бывают года, когда голодные личности активизируются — их количество вырастает примерно на половину. Такое случается раз в ~10-15 лет, а причин масса: от буйства стихии, до несвоевременного прихода холодов. У животных всё чётко по графику: летом и осенью наедают жир, да строят берлогу, а зимой — спят. А здесь зима «повадилась» чуть раньше, чем ожидал зверь.
Любитель глины
Итак, единственной заботой медведя-бродяги выступает провизия, абсолютно все органы чувств настраиваются на её поиск. Нередко в лесу можно обнаружить перевёрнутые деревья — это шатун бродил в «активном поиске». В этот период он даже на обычную глину смотрит с гастрономической стороны. Если заметили следы внушительных когтей в каком-нибудь карьере, собирайте манатки и из лесу вон. Тут шатун недавно обедал вкуснейшей глиной.
Упёртый строитель
Бедному зверю необходимо греться. В январе, когда морозы особенно сильные, шатун приступает к валке леса! Пусть он и худоват, но силушки богатырской в нём полно. Повалит несколько деревьев, а затем стащит их в кучу, чтобы устроить лежбище. Под столь массивным весом крепкие деревья вскоре превратятся в ветки да щепки. Как только медведь заметит, что под ним труха — приступит к строительству заново. Так будет продолжатся до самой весны!
Борьба с вредителями
Распространённой причиной «шатуна» становятся… вредители! Сколько бы не кушал бурый, а жировая прослойка всё никак не образуется, ведь полезные вещества уходят на пропитание «вредной цивилизации». Их царь тайги мог заполучить вместе с едой — негодование медведя понятно! Он даже попытается откушать какой-нибудь растительности, очищающей желудок, но одной травой сыт не будешь. Медведь это понимает и отправляется в опасное путешествие.
Сразу к действию!
В обычном состоянии у медведя имеется интересный… ритуал! Косолапый начинает кружить вокруг обеда, всем своим видом демонстрируя угрозу: может рыкнуть, задрать лапы, встать в полный рост, показывая реальные масштабы и возможности. Да, внушает уважение! Шатун же нацелен исключительно на еду, полностью пренебрегает он древнейшим ритуалом запугивания… Незавидная участь у любого шатуна, единственный позитивный исход — дорога в местный зоопарк или заповедник.
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Если ведмидь этого не сделает, то попросту сгниет заживо во время зимовки
.
основная причина появления шатунов - это не "не успел"
все медведь успевает, и ранние холода ему не помеха совершенно
это - именно "потревожили" в берлоге
а если лег в спячку худым - просто проснется раньше
.
больше того, именно в берлоге рождаются и выкармливаются медвежата
представьте реакцию медведицы, когда ее поднимают из берлоги.....
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впервые слышу, чтобы шатунов туда отправляли. Если в загробный только.
Обычно, если не пристрелят или лось не пришибёт уже ослабевшего, то сам издохнет