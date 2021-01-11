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6 интересных фактов из жизни медведя «шатуна»

6 интересных фактов из жизни медведя «шатуна» (14 фото)

Автор:
11 января 2021 09:33
Сообщество : Животные
Метки: животные   интересно   медведь   природа   факты   фото   шатун   
791
14
Медведь, который не сумел найти провизию для запасов, превращается в медведя-«шатуна».
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Метки: животные   интересно   медведь   природа   факты   фото   шатун   
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73k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Аффтару полезно бы знать, что "вкуснейшая глина" поедается медведем не от "нехер делать", а для полного очищения кишечника перед укладкой в спячку от фекальных масс
Если ведмидь этого не сделает, то попросту сгниет заживо во время зимовки
.
основная причина появления шатунов - это не "не успел"
все медведь успевает, и ранние холода ему не помеха совершенно
это - именно "потревожили" в берлоге
а если лег в спячку худым - просто проснется раньше
.
больше того, именно в берлоге рождаются и выкармливаются медвежата
представьте реакцию медведицы, когда ее поднимают из берлоги.....
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27k
Aleksandr 13 минут назад
6 интересных фактов из жизни медведя «шатуна»
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4k
Александр Зотов 48 минут назад
Незавидная участь у любого шатуна, единственный позитивный исход дорога в местный зоопарк или заповедник.
------
впервые слышу, чтобы шатунов туда отправляли. Если в загробный только.

Обычно, если не пристрелят или лось не пришибёт уже ослабевшего, то сам издохнет
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