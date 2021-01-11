6 интересных фактов из жизни медведя «шатуна»

Если летняя кормовая база была более-менее нормальной, то шатунов будет не так уж много. Но бывают года, когда голодные личности активизируются — их количество вырастает примерно на половину. Такое случается раз в ~10-15 лет, а причин масса: от буйства стихии, до несвоевременного прихода холодов. У животных всё чётко по графику: летом и осенью наедают жир, да строят берлогу, а зимой — спят. А здесь зима «повадилась» чуть раньше, чем ожидал зверь.