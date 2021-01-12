Как выглядит детство в разных уголках планеты

Миллионы детей в разных уголках нашей планеты проживают совершенно разное детство.
Жизни людей в разных странах не похожи друг на друга, и эти различия начинаются с самого детства. Какие-то малыши играют с наборами LEGO, а другие — с домашними животными или самодельными игрушками. То, как выглядит детство на разных континентах и частях планеты, показывает в своих фотографиях итальянец Массимо Бьетти. Он путешествует по миру и снимает на камеру то, как проводят время малыши и подростки из Индии, Эфиопии, Непала и других стран.
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