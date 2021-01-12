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Как выглядит детство в разных уголках планеты

Как выглядит детство в разных уголках планеты (24 фото)

Автор:
12 января 2021 08:57
Сообщество : ФотоМир
Метки: Массимо Бьетти   в мире   дети   детство   жизнь   интересно   фото   фотограф   
654
24
Миллионы детей в разных уголках нашей планеты проживают совершенно разное детство.
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Метки: Массимо Бьетти   в мире   дети   детство   жизнь   интересно   фото   фотограф   
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11  комментариев
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4k
hairov Час назад
Как выглядит детство в разных уголках планеты
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823
zu4ara Минуту назад
А почему наш сразу чукча на морозе ?
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27k
Aleksandr 2 минуты назад
Нет, это не Афганистан. Это Германия...
Нет, это не Афганистан. Это Германия...
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−139
Мутный 9 минут назад
Самые щасливые дети в России, патамушта мы выбираем Путина!
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34k
dima423 Мутный 3 минуты назад
Ну да, и что?)
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2k
Mellivora 10 минут назад
Все лучше чем у Гретки детство. Греточкино детство украли....
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34k
dima423 11 минут назад
Меня вот конечно умиляют такие подборки... сфоткали чукчу - написали Россия))) и не поспоришь конечно... но если уж ты позиционируешь фотографии по странам, то делай типовые фотки этой страны, а не 1 из миллиона...так то в России и негритят можно было найти если сильно поискать) Либо подписывай Чукотка (Россия)
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2k
Алекс 14 минут назад
Прям Россия в полной красе)))))
Прям Россия в полной красе)))))
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38k
Александр 38 минут назад
Россия то сюда каким боком попала? И если уж и попала то фоток 15 разных должно быть. По-моему это стеб
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830
Алексей 40 минут назад
Ненцы или эвенки это вся россия?
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