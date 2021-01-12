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Почему в розетках США 110 Вольт?

Почему в розетках США 110 Вольт? (8 фото)

Автор:
12 января 2021 09:25
Сообщество : Факты
Метки: в мире   интересно   розетка   сша   факты   фото   
1354
8
Видели, что розетки в США отличаются от наших? За океаном — 2 плоских прямоугольных контакта, у нас — 2 круглых.
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Метки: в мире   интересно   розетка   сша   факты   фото   
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3  комментария
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8k
Владимир 55 минут назад
Ну и менять сложнее еще потому, что одновременно придется менять и в Канаде, с которой у Штатов общая энергосистема, как и с небольшой частью Мексики.
Ну и менять сложнее еще потому, что одновременно придется менять и в Канаде, с которой у Штатов общая энергосистема, как и с небольшой частью Мексики.
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14k
Юрий 51 минуту назад
Немаловажным фактором является и частота сети. В США 60 Гц, у нас же 50....
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11k
робт Юрий 38 минут назад
это уже для второго поста
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