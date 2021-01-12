Какие раньше были зимы. С нынешними не сравнить

Да, друзья, сегодня новый выпуск вашей любимой рубрики с редкими фотографиями эпохи СССР. И тема этой фотоподборки будет "Зима и снег".
Сам я отлично помню сугробы выше своего роста. Чтобы выйти к автобусной остановке от моего дома нужно было идти метров двести по узкой снежной траншее, которую прорыл батя и соседские мужики. Высота её стенок точно была выше меня.
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Не знаю, мне кажется, вот такой вот снегопад с мощными и густыми хлопьями снега не был какой-то сенсацией (или катастрофой, как сейчас), а вполне себе обыденностью.
Машин было мало, поэтому моя улица зимой выглядела примерно так. И никого это не парило. Ну, ведь зима же!
Зима была таким же временем чудес и дворовых игр, как и лето. Лыжи, коньки, снеговики, "царь горы", снежки и другие забавы.
И судя по фотографии ниже, таким снежным зимам в СССР радовались не только дети, но и некоторые взрослые.
Будучи в те годы слишком юным и беззаботным, чтобы думать об этом, я никогда даже не задумывался о том, кто и как убирал те объемы снега, что выпадали в былые зимы.
Была, конечно, в наличии и кое-какая спецтехника. Например, для уборки тротуаров.
А вот на фото запечатлен сброс снега в реку. Экологично ли это? - возникает первая мысль. С одной стороны, в те времена столько гадости на дороги не выливали, а с другой - автомобильный выхлоп всё равно же оседал на снегу.
Если что-то знаете по этому вопросу, обязательно напишите в комментариях. А я пока покажу вам самые снежные фотоснимки, которые вы видели.
Даже не могу себе такого представить!
И вот такая нереальная фоточка на десерт. Впечатляет, не так ли?
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Метки: СССР зима страницы истории фото
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Стояла долго на дворе,
Зимы ждала, ждала природа.
Снег выпал только в январе...
Год на год не приходится.
И это не только в этом году, последние лет 5 примерно так же.
Так-то по гисметео если смотреть, то да - морозы планируются. Но сомневаюсь что будет.