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Какие раньше были зимы. С нынешними не сравнить

Какие раньше были зимы. С нынешними не сравнить (17 фото)

Автор:
12 января 2021 15:00
Метки: СССР   зима   страницы истории   фото   
2189
17
Да, друзья, сегодня новый выпуск вашей любимой рубрики с редкими фотографиями эпохи СССР. И тема этой фотоподборки будет "Зима и снег".
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Метки: СССР   зима   страницы истории   фото   
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18  комментариев
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4k
КремлеКот 8 часов назад
То, что зимы были холоднее, это точно. Я пошёл в 1-ый класс в 1967 году, так каждой зимой в конце 60-ых-начале 70-ых довольно часто объявляли по радио, что можно не ходить в школу, из-за морозов.
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13k
Ligov КремлеКот 7 часов назад
В Лениграде именно так и было. Привычная и обычная температура была -15-20. Оттепель зимой была чудом. Сейчас в Питере чудо температура ниже -15...)
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6k
Саша Смирнов 42 минуты назад
Комментарий к фото
Что интересно, человек не проваливался в снег. Хотя обычно для такого снега используются снегоступы.
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6k
Саша Смирнов 44 минуты назад
Комментарий к фото
Мои самые любимые крепления - пружинные. Застёгивались быстро, держали надёжно, годится любая обувь.
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2k
Константин Час назад
Сейчас в Москве,устоялась морозная погода.Дворники гастарбайтеры почистили дорожки через газоны.Не тротуары, а те которые облагорожены.То есть не тропинки.Так хорошо и приятно было ходить по ним.Хрустящий утоптанный снежок,чистенько.Нет!!!Одному долб...у из ЖКХ приспичило дать распоряжение заыпать все этой гребаной солью...И теперь вместо снега снежная каша и месиво из соли,грязного снега и воды...Дибилы...
Уж простите что пишу про Москву.Живу я здесь...
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9k
portmen77 2 часа назад
Последние две фотки это не покров, это пермёты. В последней столбы на заднем фоне палят.
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5k
JeanLuk 2 часа назад
Дети и сейчас в снежно-счастливом состоянии, а почему нет-то))
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389
CodeKirilla 4 часа назад
Екатеринбург 3 июня 1967 года
Екатеринбург 3 июня 1967 года
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38k
doker 5 часов назад
В тот год осенняя погода
Стояла долго на дворе,
Зимы ждала, ждала природа.
Снег выпал только в январе...

Год на год не приходится.
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3k
ваня панкин 8 часов назад
уборщик снега назывался - длиннорукий иван...
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6k
Андрей А 8 часов назад
А чего с нынешними зимами не так? Мороз и солнце-день чудесный!
А чего с нынешними зимами не так? Мороз и солнце-день чудесный!
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26k
Игорь Андрей А 7 часов назад
Ну не знаю как у вас в Иваново. А у нас в Воронеже например в начале января шёл дождь и было +3 по цельсию.
И это не только в этом году, последние лет 5 примерно так же.

Так-то по гисметео если смотреть, то да - морозы планируются. Но сомневаюсь что будет.
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37k
Сергей 8 часов назад
А вот когда ездили на лошадках, никто дороги не чистил.
А вот когда ездили на лошадках, никто дороги не чистил.
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26
Ксения 8 часов назад
Точно помню сильнейший снегопад, метель и сугробы в человеческий рост 22 марта 1988 года. Мы с родителями шли ночью в районе гостиницы золотой колос, что на вднх.
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10k
wilddewill Ксения 37 минут назад
Ну а снегопад в 2014 году перед новым годом не помните? Когда за 4 часа Москву завалило так, что неделю убрать не могли. В центре снег в переулках вываливали, кучи до третьего этажа высотой, потому что снегоплавильни не успевали такой объём принимать.
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19k
Слепой Пью 9 часов назад
У нас в гарнизоне между торцами трехэтажных полногабаритных домов снега заметало по окна третьего этажа. Горка получалась грандиозная! А полковой плац солдаты чистили до бетона - снежные стены вокруг были метра под три, как они на такую высоту снег забрасывали - хбз... Это про 60-е, детство!
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2k
Владимир Слепой Пью 6 часов назад
для этого в армии были "духи"
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19k
Слепой Пью Владимир 5 часов назад
Тогда дедовщина только начиналась и достаточно круто пресекалась, служили 3 года и очень многие шли служить охотно, говнеца вроде косящих еще не было, даже землячеств практически не было. Мы в казармах постоянно бывали, даже офицеры ничего против не имели, это ж чьи-то папы были... полк, правда, авиационный, не пехота, состав небольшой.
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