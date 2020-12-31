Почему на горе в США самая скверная погода в мире

Но на горе есть постройки: здесь расположена обсерватория. И чтобы строения не сдуло, их буквально приковали к вершине цепями. В теории все они должны выдержать ветер со скоростью 480 км/ч, но, к счастью, пока возможности протестировать здания в таких условиях не было.



Обсерваторию тут построили еще в 1932 году, и как раз один из ее создателей прозвал гору Вашингтон «Домом самой плохой погоды в мире». Это определение настолько пришлось по вкусу сначала научному сообществу, а потом и американцам, что стало вторым именем горы.