Почему на горе в США самая скверная погода в мире

На нашей планете самый ужасный климат не в Арктике и даже не в Антарктиде, а на одной горе в США.
Это Вашингтон, который, кстати, даже не самая высокая гора на континенте: его высота лишь 1917 метров. Для сравнения: пик Денали на Аляске в несколько раз выше ― 6168 метров. Но именно Вашингтон завоевал славу места с самой ужасной погодой на земном шаре.
Дом великого духа
Коренные американцы называли гору Агиокочук, что в переводе означает «Дом великого духа». Сегодня она известна больше как «Дом самой плохой погоды в мире».
Несмотря на то что Вашингтон не особо высокий, климат здесь настолько экстремальный, что сравним разве что с климатом на Эвересте или Южном полюсе. Снегопады тут бывают круглый год, а еще густые туманы, что не разглядеть своих ног, необычайно сильные ветры и обледенение горы ― это самые известные причины, почему место настолько экстремально. Так что, несмотря на то что Вашингтон расположен в зоне умеренного климата, тут реальные арктические условия.
Несмотря на то что Вашингтон не особо высокий, климат здесь настолько экстремальный, что сравним разве что с климатом на Эвересте или Южном полюсе. Снегопады тут бывают круглый год, а еще густые туманы, что не разглядеть своих ног, необычайно сильные ветры и обледенение горы ― это самые известные причины, почему место настолько экстремально. Так что, несмотря на то что Вашингтон расположен в зоне умеренного климата, тут реальные арктические условия.
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Например, самая низкая из зарегистрированных температур ― это –46 градусов, ну а скорость ветра однажды здесь достигла 372 км/ч, и большую часть ХХ столетия Вашингтон удерживал мировой рекорд, превосходя даже сильнейшие ураганы на планете. Рекорд был побит относительно недавно: во время тайфуна «Оливия» в 1996 году в Австралии порывы ветра были несколько сильнее.
Почему гора Вашингтон, а не Арктика
Экстремальная погода на вершине объясняется расположением горы. Дело в том, что Вашингтон находится как раз на пути нескольких штормов из Атлантического океана. К тому же гора ориентирована с севера на юг и выступает как барьер для всех ветров с запада. Вот и получается, что она очень продуваемая, особенно это чувствуется зимой, когда ветры тут могут не стихать по 16 часов.
Но на горе есть постройки: здесь расположена обсерватория. И чтобы строения не сдуло, их буквально приковали к вершине цепями. В теории все они должны выдержать ветер со скоростью 480 км/ч, но, к счастью, пока возможности протестировать здания в таких условиях не было.
Обсерваторию тут построили еще в 1932 году, и как раз один из ее создателей прозвал гору Вашингтон «Домом самой плохой погоды в мире». Это определение настолько пришлось по вкусу сначала научному сообществу, а потом и американцам, что стало вторым именем горы.
Обсерваторию тут построили еще в 1932 году, и как раз один из ее создателей прозвал гору Вашингтон «Домом самой плохой погоды в мире». Это определение настолько пришлось по вкусу сначала научному сообществу, а потом и американцам, что стало вторым именем горы.
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Ветер дует всегда. Причем сильный.
Зимой забираться вообще ппц - то ещё приключение. Если с Польши идёшь - половина дороги по лесу, ещё норм, но вторая половина идёт по хребту, ветер постоянно в лицо.
Со стороны Словакии - ещё хуже, весь путь по открытой горе, и ветер снова в лицо.
В общем как ни пойди всё время в рожу снег летит со страшной силой.
А перед самой Бабьей горой есть вершина, называется Говняк :)