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Почему на горе в США самая скверная погода в мире

Почему на горе в США самая скверная погода в мире (6 фото)

Автор:
31 декабря 2020 10:27
Сообщество : ФотоМир
Метки: америка   в мире   зима   погода   снег   сша   фото   холод   
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На нашей планете самый ужасный климат не в Арктике и даже не в Антарктиде, а на одной горе в США.
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Метки: америка   в мире   зима   погода   снег   сша   фото   холод   
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2  комментария
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10k
Денис Час назад
На границе Польши и Словакии есть подобное место. Бабья Гора называется.
Ветер дует всегда. Причем сильный.
Зимой забираться вообще ппц - то ещё приключение. Если с Польши идёшь - половина дороги по лесу, ещё норм, но вторая половина идёт по хребту, ветер постоянно в лицо.
Со стороны Словакии - ещё хуже, весь путь по открытой горе, и ветер снова в лицо.
В общем как ни пойди всё время в рожу снег летит со страшной силой.
А перед самой Бабьей горой есть вершина, называется Говняк :)
На границе Польши и Словакии есть подобное место. Бабья Гора называется. Ветер дует всегда. Причем сильный. Зимой забираться вообще ппц - то ещё приключение. Если с Польши идёшь - половина дороги по лесу, ещё норм, но вторая половина идёт по хребту, ветер постоянно в лицо. Со стороны Словакии - ещё хуже, весь путь по открытой горе, и ветер снова в лицо. В общем как ни пойди всё время в рожу снег летит со страшной силой. А перед самой Бабьей горой есть вершина, называется Говняк :)
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1k
Игорь Иванович 49 минут назад
ну да и они самые бедные и несчастные
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