Снежные чудеса, которые увидишь раз в жизни

Автор:
25 декабря 2020 18:02
Без чего не бывает нового года? Конечно, без снега! Снег превращает любой пейзаж в сказочный, и после снегопада ты будто переносишься в иные миры. Авторы этих снимков предлагают нам полюбоваться самыми необычными снежными пейзажами, которые им доводилось встречать!
Заснеженные деревья под солнцем, Финляндия
"Мой забор за ночь стал необыкновенной снежной инсталляцией. Это Нидерланды"
Вот что произойдет с забором из металлической сетки при постоянном ветре и морозе
"Моему коту снег не понравился"
"Вот так снег украсил летний столик на веранде"
"Когда меня спрашивают, ветрено ли у нас, я показываю эту картинку"
"Белое - это не вторая дверь! Вот так нас засыпало снегом!"
Сег и камень: природная инсталляция
"Подошел к машине и увидел, что снег скатался с лобового стекла в аккуратный рулон"
"Сегодня на меня упала идеальная снежинка"
"Вот что сделала с дорожным знаком неделя пасмурной холодной погоды""
Снег лег затейливым узором - ровно по швам между плитками
"Снег стаял с нашей крыши невероятно красивой волной"
Пряничные домики в пушистых облаках
Подтаявший снег сходит с проводов идеальной спиралью
Железнодорожный мост после снегопада
Последний снег ушедшей зимы - Карн Бан Мор, Шотландия
Снежные катушки, скатанные ветром
Неожиданный снегопад и капустное поле
"Мой сосед прочистил лопатой узор у себя на дорожке"
Идеальное снежное покрытие
Источник: — переведено специально для fishki.net
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