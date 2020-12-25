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Снежные чудеса, которые увидишь раз в жизни

Снежные чудеса, которые увидишь раз в жизни (36 фото)

Автор:
25 декабря 2020 18:02
Сообщество : ФотоМир
Метки: зима   красоты   пейзажи   сказочный пейзаж   снег   фото   фотомир   фотоснимки   
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36
Без чего не бывает нового года? Конечно, без снега! Снег превращает любой пейзаж в сказочный, и после снегопада ты будто переносишься в иные миры. Авторы этих снимков предлагают нам полюбоваться самыми необычными снежными пейзажами, которые им доводилось встречать!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: зима   красоты   пейзажи   сказочный пейзаж   снег   фото   фотомир   фотоснимки   
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Ego sum qui sum 56 минут назад
Снежные чудеса, которые увидишь раз в жизни
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34k
Сан Саныч 4 минуты назад
Красота
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