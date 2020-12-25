Снежные чудеса, которые увидишь раз в жизни

Без чего не бывает нового года? Конечно, без снега! Снег превращает любой пейзаж в сказочный, и после снегопада ты будто переносишься в иные миры. Авторы этих снимков предлагают нам полюбоваться самыми необычными снежными пейзажами, которые им доводилось встречать!

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Гирлянда под снегом 0 Источник:

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Заснеженные деревья под солнцем, Финляндия 0 Источник:

Снежные складки 0 Источник:

"Мой забор за ночь стал необыкновенной снежной инсталляцией. Это Нидерланды" 0 Источник:

Вот что произойдет с забором из металлической сетки при постоянном ветре и морозе 0 Источник:

"Моему коту снег не понравился" 0 Источник:

"Вот так снег украсил летний столик на веранде" 0 Источник:

"Когда меня спрашивают, ветрено ли у нас, я показываю эту картинку" 0 Источник:

Снежная геометрия 0 Источник:

"Белое - это не вторая дверь! Вот так нас засыпало снегом!" 0 Источник:

Сег и камень: природная инсталляция 0 Источник:

"Подошел к машине и увидел, что снег скатался с лобового стекла в аккуратный рулон" 0 Источник:

Заснеженный Версаль 0 Источник:

"Сегодня на меня упала идеальная снежинка" 0 Источник:

"Вот что сделала с дорожным знаком неделя пасмурной холодной погоды"" 0 Источник:

Снег лег затейливым узором - ровно по швам между плитками 0 Источник:

"Снег стаял с нашей крыши невероятно красивой волной" 0 Источник:

Черно-белый лес 0 Источник:

Пряничные домики в пушистых облаках 0 Источник:

Подтаявший снег сходит с проводов идеальной спиралью 0 Источник:

Белая лента 0 Источник:

Яблоневый сад в снегу 0 Источник:

Снежки 0 Источник:

Машина с белыми усами 0 Источник:

Железнодорожный мост после снегопада 0 Источник:

Последний снег ушедшей зимы - Карн Бан Мор, Шотландия 0 Источник:

Снежные катушки, скатанные ветром 0 Источник:

Шальная волна 0 Источник:

Неожиданный снегопад и капустное поле 0 Источник:

"Мой сосед прочистил лопатой узор у себя на дорожке" 0 Источник:

Снегопад в Финляндии 0 Источник:

Шале в ушанке и варежках 0 Источник:

Снежные раковины 0 Источник:

Идеальное снежное покрытие 0 Источник: