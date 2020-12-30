Как зимует лось

Поведение сохатых лишний раз доказывает постулат о том, что «коли жить захочется, ещё и не так раскорячишься», особенно в морозные времена.
Размеры лесного великана внушительные: на одни рога «сколько провизии нужно потратить», так тут ещё масса тела под 500-600 кг. А знали, что лось — исключительно травоядное животное? Где ему корма под такой вес зимой достать?
Надёжное укрытие
Как только лоси понимают, что погода меняется не в лучшую сторону — начинают поиск надёжного укрытия. Стадо оценивает место зимовки с позиции сразу нескольких параметров. Лоси никогда не останутся там, где снега может навалить больше, чем 70-80 см. Не безопасно! Им нужно быть на 100% уверенными в месте будущей зимовки. Поэтому самки смотрят на объёмы кормовой базы. Если достаточно и для них, и для молодняка, и для самцов, то можно «бросать свои рога» прямо здесь.
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Обожатель коры
Первое время сохатый активно поедает еловую и сосновую кору. Лакомым кусочком считается молодая поросль этих деревьев. Это лакомство является мощным профилактическим и лекарственным средством от вредителей! И если летом лось использует для этих целей мухомор, то зимой старательно ищет ельник. Всем лось станет питаться только в начале зимы, а затем уже всё семейство перейдет на ветки. Этого добра в хвойных лесах достаточно!
Живой сугроб
Когда начинается снегопад, животные даже не пытаются спрятаться. Они прекрасно понимают, что большая часть осадков задержится на сосновых лапах, а та, что просочится сквозь них, может стать прекрасным одеялом. Лось ложится на землю, в результате получается нечто похожее на сугроб! Если бы не рога, то ни в жизнь нельзя было бы заподозрить сохатого. Кожа лесного великана плотная и защищена от лютых морозов, а снежное покрывало даст возможность сберечь имеющееся тепло.
Ненавистный наст
Как только на снегу появляется наст, все лоси уходят вглубь подлеска. Их цель — найти поваленное дерево, вокруг которого не будет много снега. Именно здесь, на очень ограниченном пространстве, вся стадо будет дожидаться потепления. Если передвигаться по снегу, на котором есть наст, то ноги пострадают: они не защищены от столь грубой силы, поэтому наст причиняет им «некоторый ущерб». А вот подле валежника всем выгодно: только и знай, что ломай рогами ветки, лопай их да спи!
Любитель соли
Основная проблема для лося — это солончаки. Из той еды, что они привыкли потреблять почти невозможно насобирать то количество соли, которое необходимо для функционирования организма. А ветки, между прочим, нужно как-то расщеплять и переваривать. Лось обязательно ищет такое место зимовки, где будет природный солончак или хотя бы пойма реки, ведь на её берегах откладывается соль. Кстати, «ветвистое украшение» не вырастет, если лось не будет потреблять соль!
Особая безопасность
Лось будет сидеть возле валежника и никуда не отходить. Только вот бдить при этом он не прекращает: ложится так, чтобы можно было видеть собственные следы на снегу, ведь именно они приводят хищников к стойбищу. А чтобы ветер не слишком разносил ароматы, свойственные ему, он укладывает свою массу с подветренной стороны. Если лось залёг, а запах перестал быть заметным, велика вероятность того, что хищник проследует мимо! Умён же сохатый!
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