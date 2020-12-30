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Как зимует лось

Как зимует лось (5 фото)

Автор:
30 декабря 2020 09:21
Сообщество : Животные
Метки: животные   зима   интересно   лось   природа   факты   фото   
184
5
Поведение сохатых лишний раз доказывает постулат о том, что «коли жить захочется, ещё и не так раскорячишься», особенно в морозные времена.
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Метки: животные   зима   интересно   лось   природа   факты   фото   
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