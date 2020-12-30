Как зимует лось

Лось будет сидеть возле валежника и никуда не отходить. Только вот бдить при этом он не прекращает: ложится так, чтобы можно было видеть собственные следы на снегу, ведь именно они приводят хищников к стойбищу. А чтобы ветер не слишком разносил ароматы, свойственные ему, он укладывает свою массу с подветренной стороны. Если лось залёг, а запах перестал быть заметным, велика вероятность того, что хищник проследует мимо! Умён же сохатый!