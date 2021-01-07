15 давно покрывшихся пылью вещей из СССР, навевающих ностальгию

В СССР были различные предметы быта, которые есть у нас и сегодня, однако выглядели они раньше, конечно, совершено иначе. Не такие технологичные и модные, зато работали на ура. Мы собрали очередную подборку с винтажными вещами времен Советского Союза, которые сегодня продают за большие деньги. А что у вас еще в ходу из СССР?

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1. Швейная машинка "Волга" 0 Источник:

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2. Экспонометр "ЛЕНИНГРАД" 0 Источник:

3. Микрофон "Октава" 0 Источник:

4. Диапроектор-фильмоскоп "Москва" 0 Источник:

5. Телевизор портативный "Электроника" 0 Источник:

6. Магнитофон "Нота 225" 0 Источник:

7. Соковыжималка из 960-х 0 Источник:

8. Женские наручные часы "Заря" 0 Источник:

9. Фен электрический "Волна" 0 Источник:

10. Тульский примус, 1948 года 0 Источник:

11. Компас 0 Источник:

12. Производственный нумератор 0 Источник:

13. Стиральная доска 0 Источник:

14. Счетная машинка 0 Источник:

15. Арифмометр "Феликс" 0 Источник: