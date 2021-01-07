15 давно покрывшихся пылью вещей из СССР, навевающих ностальгию

В СССР были различные предметы быта, которые есть у нас и сегодня, однако выглядели они раньше, конечно, совершено иначе. Не такие технологичные и модные, зато работали на ура. Мы собрали очередную подборку с винтажными вещами времен Советского Союза, которые сегодня продают за большие деньги. А что у вас еще в ходу из СССР?
×
А чем из СССР вы пользуетесь до сих пор и не собираетесь выбрасывать?
Источник:
Ссылки по теме:
- 20 легендарных, но забытых вещей из СССР, которым нет места в современном мире
- 15 вещей времен СССР, предназначения которых не знают иностранцы и современные подростки
- 15 вещей времен СССР, которые пылятся на антресолях практически в каждой квартире
- 20 запылившихся вещей времен СССР, которыми сейчас уже никто не пользуется
- 17 вещей времен СССР, об истинном назначении которых молодежь может лишь догадываться
Метки: Предметы быта СССР вещи из СССР ностальгия фото
24
Понравилось24
Новости партнёров
Загрузка...