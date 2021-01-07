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Сообщество СССР 68 постов • 72 подписчика подписаться
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15 давно покрывшихся пылью вещей из СССР, навевающих ностальгию

15 давно покрывшихся пылью вещей из СССР, навевающих ностальгию (16 фото)

Автор:
07 января 2021 07:47
Сообщество : СССР
Метки: Предметы быта   СССР   вещи из СССР   ностальгия   фото   
709
16
В СССР были различные предметы быта, которые есть у нас и сегодня, однако выглядели они раньше, конечно, совершено иначе. Не такие технологичные и модные, зато работали на ура. Мы собрали очередную подборку с винтажными вещами времен Советского Союза, которые сегодня продают за большие деньги. А что у вас еще в ходу из СССР?
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Метки: Предметы быта   СССР   вещи из СССР   ностальгия   фото   
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8  комментариев
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38k
doker Полчаса назад
Пока пользуюсь квартирой и не собираюсь выбрасывать жену. А так вещи из СССР не остались. Жаль, конечно.
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3k
Алексей Минуту назад
Особенно стиральная доска. Такую ностальгию вызывает, что аж кушать не могу!
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54k
Jora Kykynaher 7 минут назад
Советская соковыжималка из грецких орехов сок добывала, не то что нынешние "мулинексы", 80 % в мусор.
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10k
Сибирячка 7 минут назад
Миксер с кофемолкой. ни за что новыми не стану пользоваться. не тот помол. на этом можно от опилок до пыльцы кофе смолоть.
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3k
Seastar 10 минут назад
Примус понравился...)))Начистить бы его ещё...
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59k
Доктор Джонс Полчаса назад
Так всё же: "Нота" или "Комета"?
Так всё же: "Нота" или "Комета"?
Так всё же: "Нота" или "Комета"?
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3k
Taf Taffus Доктор Джонс 5 минут назад
По-сути это одно и то же устройство. Одинаковый ЛПМ, одинаковая схема, одинаковый сенсорный модуль управления, одинаковое шасси. Даже неисправности у них были одинаковые с одинаковыми методами устранения. Различие только в блоке индикации и в типах переменных резисторов и связанных с ними передними декоративными панелями.
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2k
Агасфер Полчаса назад
Какую страну развалили... вай вай вай
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