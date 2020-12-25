Советская Москва, Ленинград и провинция глазами знаменитого итальянского фотографа

Марио Де Бьязи часто называли основателем итальянской фотожурналистики. А началось всё с того момента, когда в 1944 году депортированный из Милана парень нашел среди руин Нюрнберга фотокамеру...

0 Марио начал снимать, и уже в 1948 году состоялась его первая выставка. Потом он станет фотокорреспондентом журнала Epoca и объездит множество стран мира.

У станции метро «Площадь Восстания»: Ленинград, 1960 год 0 Источник: Марио Де Бьязи снимал и таких звезд, как Марлен Дитрих, Брижит Бардо и Софи Лорен, и никому не известных прохожих. Его фотографии отличают удивительная эмоциональность и реализм.

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Ленинград, улица Герцена,1960 год 0 Источник: Де Бьязи снимал образы Нью-Йорка середины ХХ века и репортажи с венгерского восстания 1956 года.

В сквере на площади Восстания 0 Источник: Фотограф не раз бывал и в СССР, оставив нам на память документальные снимки жизни простых советских людей в 1960-80-х.

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Марсово поле 0 Источник:

Марсово поле 0 Источник:

Вид на Дворцовую площадь 0 Источник:

Москва, 1960 год 0 Источник:

Сам Марио Де Бьази в московском аэропорту 0 Источник:

В музее В.И.Ленина 0 Источник:

Красная площадь морозным зимним утром, 1960 год 0 Источник:

Девушка читает книгу на скамейке, Москва, 1960 год 0 Источник:

Женщина делает покупки в ГУМе, 1960 год 0 Источник:

В отделе канцелярских товаров ГУМа, 1960 год 0 Источник:

Домино на заснеженной скамейке, Москва, 1960 год 0 Источник:

Солдаты на Красной площади 0 Источник:

Продавец соленых огурцов на Зацепском рынке, Москва, 1960 год 0 Источник:

Иркутск, 1964 год 0 Источник:

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Где-то в Сибири 0 Источник:

Иркутск, стадион "Труд" 0 Источник:

Иркутск, бульвар Гагарина 0 Источник:

Якутия, в мороз -64 градуса 0 Источник:

Якутск, 1964 год 0 Источник:

Сибирь, 1964 год 0 Источник:

Сибирь, 1972 год 0 Источник:

Загорск, 1960 год 0 Источник:

Загорск 0 Источник:

Загорск 0 Источник:

Суздаль, 1972 год 0 Источник:

Суздаль 0 Источник:

Троице-Сергиева лавра, 1972 год 0 Источник:

Троице-Сергиева лавра. Премьер-министр Италии Джулио Андреотти с супругой, 1972 год 0 Источник:

Троице-Сергиева лавра 0 Источник:

Москва, 1980 год 0 Источник:

Ленинград, 1983 год 0 Источник:

Ленинград. Банковский мостик, 1983 год 0 Источник:

Москва, Купола кремлевских соборов, 1983 год 0 Источник:

Суздаль. Кремль, 1983 год 0 Источник: