Советская Москва, Ленинград и провинция глазами знаменитого итальянского фотографа

Марио Де Бьязи часто называли основателем итальянской фотожурналистики. А началось всё с того момента, когда в 1944 году депортированный из Милана парень нашел среди руин Нюрнберга фотокамеру...
Марио начал снимать, и уже в 1948 году состоялась его первая выставка. Потом он станет фотокорреспондентом журнала Epoca и объездит множество стран мира.
У станции метро «Площадь Восстания»: Ленинград, 1960 год
Марио Де Бьязи снимал и таких звезд, как Марлен Дитрих, Брижит Бардо и Софи Лорен, и никому не известных прохожих. Его фотографии отличают удивительная эмоциональность и реализм.
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Ленинград, улица Герцена,1960 год
Де Бьязи снимал образы Нью-Йорка середины ХХ века и репортажи с венгерского восстания 1956 года.
В сквере на площади Восстания
Фотограф не раз бывал и в СССР, оставив нам на память документальные снимки жизни простых советских людей в 1960-80-х.
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