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Советская Москва, Ленинград и провинция глазами знаменитого итальянского фотографа

Советская Москва, Ленинград и провинция глазами знаменитого итальянского фотографа (42 фото)

Автор:
25 декабря 2020 16:43
Сообщество : ФотоМир
Метки: Марио Де Бьязи   СССР   иркутск   ленинград   москва   сибирь   фотографы   якутск   
1099
42
Марио Де Бьязи часто называли основателем итальянской фотожурналистики. А началось всё с того момента, когда в 1944 году депортированный из Милана парень нашел среди руин Нюрнберга фотокамеру...
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Метки: Марио Де Бьязи   СССР   иркутск   ленинград   москва   сибирь   фотографы   якутск   
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32k
parallax 2 часа назад
Ральные не постановочные кадры.
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−167
МИХАН 10 минут назад
Суть России на фото ..!
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−167
МИХАН 12 минут назад
К западным фотографам всегда относился с подозрением (вечно они что то плохое выискивали) ..А тут фото понравились ,просто без подтекста и т.д. Спасибо автору ,посмотрел с удовольствием !
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5k
Elena Ki 2 часа назад
И главное - никакого Фотошопа
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