Гигантская выдра: На обед крокодил, на ужин ягуар

В Бразилии проживает зверёк, чьи прыть и наглость воистину шокируют местных жителей. Мы говорим не о древних рептилиях и даже не о ягуарах, повергающих Южноамериканскую фауну в благоговейный трепет. О них и так все знают. Мы же познакомим вас с настоящим мафиози Амазонского разлива — Гигантской или Бразильской выдрой. Предлагаю заранее отдать должные почести аква-версии свирепого Медоеда, ибо неверных эти отшибленные гасят толпой.
Гигантским зверя, как мы могли убедиться, просто так не назовут. Наш сегодняшний гость — самый крупный представитель подсемейства выдровых. Длина тушки этого здоровяка может доходить до 2 метров. 70 см из них занимает хвост, но сути дела это не меняет. Форма тела зверя обтекаемая, так что Выдры выполняют головокружительные финты без особых сложностей, даже несмотря на свои размеры.
Вес выдры превышает 20 кг, гигантская выдра с большим отрывом является самым крупным представителем подсемейства выдровых
Думаю, догадаться, где живёт Бразильская Выдра, тоже труда не составит. Животина облюбовала Амазонку и пресные водоёмы. Особенно Выдр привлекают заболоченные местности, где без труда можно найти покушать. Кстати, о пище. Жрут зверюги всё подряд. За день троглодиты способны поглотить до 15 % от собственного веса.
Крупную добычу животные убивают толпой. Сила и наглость позволяют Выдрам охотиться даже на кайманов, аллигаторов и анаконд. Эти ребята настолько уверены в себе, что без труда нападают на ягуара — крупнейшего хищника Южноамериканского континента. Не верите? Смотрите сами!
Живут Выдры большой семьёй от 10 до 20 особей. Заправляет мафиозным кланом Крёстная Мать, ибо матриархат. Именно самка ведёт домочадцев на охоту и разбирается с криминальными делами на районе. Самец-батя постоянно патрулирует территорию, помечая её и предупреждая родственников об опасности, если таковая возникла. Если члену семьи что-то угрожает, к нему незамедлительно подоспеет помощь. Животины гасят неприятеля толпой, ведь, как известно, лучшая защита — нападение.
Только родители семейства имеют право на спаривание. Все остальные члены группы — их старшие и младшие детёныши. Сородичи поддерживают тёплые взаимоотношения: вычёсывают друг другу шёрстку, общаются с помощью различных звуков и просто классно проводят время. Особенно классно его проводят главы семейства, время от времени воспроизводя новых членов своего клана.
В помёте рождается от 1 до 5 щенков. Пока малыши не подрастут, всё семейство будет охранять логово. Через 3-4 месяца молодь переходит на твёрдую пищу, а дееспособной боевой единицей детёныш становится к году. Тут у молодого и амбициозного Выдрёнка встаёт выбор: остаться с семьей или замутить собственный синдикат. Выбирая взрослую и независимую жизнь, самцы и самки из разных групп отправляются на поиски друг друга, дабы образовать новую шайку беспредельщиков. Если похождения не увенчались успехом, родня принимает незадачливого мачо или сердцеедку обратно.
Предупреждён — значит вооружён. Теперь вы знаете, что в Южной Америке нужно бояться не аллигаторов и ягуаров, а Выдр-переростков, кто бы мог подумать!
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