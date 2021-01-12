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Гигантская выдра: На обед крокодил, на ужин ягуар

Гигантская выдра: На обед крокодил, на ужин ягуар (7 фото + 1 видео)

Автор:
12 января 2021 12:28
Метки: животные   интересно   факты   
1761
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В Бразилии проживает зверёк, чьи прыть и наглость воистину шокируют местных жителей. Мы говорим не о древних рептилиях и даже не о ягуарах, повергающих Южноамериканскую фауну в благоговейный трепет. О них и так все знают. Мы же познакомим вас с настоящим мафиози Амазонского разлива — Гигантской или Бразильской выдрой. Предлагаю заранее отдать должные почести аква-версии свирепого Медоеда, ибо неверных эти отшибленные гасят толпой.

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Метки: животные   интересно   факты   
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62k
Максим 7 часов назад
Осталось снять фильм ужасов.. В финале герою, последнему выжившему из 15 студентов поехавших делать курсовую на Амазонку (остальных сожрали выдры), надо найти матку и убить её)
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4k
Бу Час назад
Художественная подача материала как всегда огонь!)
Спасибо
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3k
ваня панкин 2 часа назад
братки по любасу...
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39k
Raush 6 часов назад
Т.е. в жизни людей, все понятно, собака гоняет кошку (бывают исключения, не спорю, но сейчас не об этом), а кошки гоняют мышей (крыс)... В дикой же природе получается, что собака одно из слабейших существ... Грызуны гоняют кошачих, львы и тигры по любому крупнее собак (про исключения помним?).
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