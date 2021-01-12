Гигантская выдра: На обед крокодил, на ужин ягуар

В помёте рождается от 1 до 5 щенков. Пока малыши не подрастут, всё семейство будет охранять логово. Через 3-4 месяца молодь переходит на твёрдую пищу, а дееспособной боевой единицей детёныш становится к году. Тут у молодого и амбициозного Выдрёнка встаёт выбор: остаться с семьей или замутить собственный синдикат. Выбирая взрослую и независимую жизнь, самцы и самки из разных групп отправляются на поиски друг друга, дабы образовать новую шайку беспредельщиков. Если похождения не увенчались успехом, родня принимает незадачливого мачо или сердцеедку обратно.