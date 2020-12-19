Зачем тиграм полосы?

Итак, если полосы маскируют тигров от потенциальной добычи, почему некоторые из них белые? Разве они не выделяются в джунглях?



Да, это на самом деле так! Хотя иногда мы можем подумать, что такие животные обычные, это не так. Молочно-белый мех у бенгальских тигров может появляться в результате генетической мутации. Оба родителя должны являться обладателями одного и того же очень редкого гена, чтобы у них родились белые детёныши. Белых тигров обычно разводят в неволе, спаривая животных с их родственниками, делая это для привлечения туристов, правда такой такой инбридинг даёт нездоровое потомство.



В дикой природе всегда находилось лишь несколько белых тигров. Последний был замечен более 60 лет назад. И подобное имеет смысл с точки зрения эволюции. Белого и чёрного тигра заметить легче, чем оранжевого, поэтому ему будет сложнее поймать для себя что-то для пропитания.



Отличительная полосатая шубка тигров помогает им успешно охотиться, но это также одна из причин, по которым они находятся под угрозой исчезновения. Люди убивают этих прекрасных созданий из-за их красивых шкур, которые часто дорого продаются на чёрном рынке, в основном в Азии. По этой причине охранники парков и природоохранные группы работают над защитой этого культового животного, самого крупного из всех больших кошек.