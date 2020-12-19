Зачем тиграм полосы?

У каждого тигра полосы уникальны так же, как у человека отпечатки пальцев.
Когда тигры преследуют свою добычу, обычно при недостаточном освещении во время сумерек или на рассвета, они почти невидимы. Независимо от того, проживают ли они на лугах, в лесах или джунглях, у диких тигров имеется тёмно-оранжевый окрас с тёмными полосами. Так как же такое ярко окрашенное животное может настолько хорошо прятаться, находясь на охоте?
Ответ: камуфляж!
Ответ: камуфляж!
Зелёные тигры?
Работая ветеринаром-зоологом, доцент кафедры зоологической медицины в Университете Теннесси Эндрю Кушинг (Andrew Cushing) близко наблюдал то, как шерсть, перья, цвета, пятна и полосы различных животных эволюционировали, чтобы помогать им привлекать партнёров или выполнять функцию маскировки. Камуфляж позволяет им хорошо прятаться и быть незамеченными.
Поскольку тигры — высшие хищники, располагающиеся на вершине пищевой цепи, им не нужно прятаться от животных, которые могли бы их съесть. Они плотоядные животные — едят мясо — и для успешной охоты эти звери полагаются на скрытность.
В охоте же им часто помогает ограниченное зрительное восприятие их любимой добычи. Олени и другие копытные животные не могут видеть весь спектр цветов, как человек с дальтонизмом.
Это помогает им лучше видеть при тусклом свете, однако, в свою очередь, также делает их уязвимыми. В их глазах мех тигра не ярко-оранжевый: он выглядит зелёным и соответствует фону, где чаще всего и прячется крупная кошка, подстерегая свою жертву.
Поскольку тигры — высшие хищники, располагающиеся на вершине пищевой цепи, им не нужно прятаться от животных, которые могли бы их съесть. Они плотоядные животные — едят мясо — и для успешной охоты эти звери полагаются на скрытность.
В охоте же им часто помогает ограниченное зрительное восприятие их любимой добычи. Олени и другие копытные животные не могут видеть весь спектр цветов, как человек с дальтонизмом.
Это помогает им лучше видеть при тусклом свете, однако, в свою очередь, также делает их уязвимыми. В их глазах мех тигра не ярко-оранжевый: он выглядит зелёным и соответствует фону, где чаще всего и прячется крупная кошка, подстерегая свою жертву.
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Скрытый на виду
Отметины тигра также играют важную роль. Их вертикальные полосы, варьирующиеся от коричневого до черного цветов, являются примером того, что биологи называют деструктивной окраской. Они помогают изменять форму и размер кошки, чтобы она гармонично сочеталась с деревьями и высокой травой.
Это важно, поскольку эти хищники не охотятся группами, например, как лев, и не обладают скоростью гепарда. Тигры — одинокие кошки, которые для выживания полагаются на скрытность и свой камуфляж.
Стоит отметить, что у 6 подвидов тигров даже различаются полосы. Так, подвид суматранского тигра имеет гораздо более узкие полоски, чем другие, помимо этого, их у него больше. Это помогает животному оставаться достаточно хорошо незаметным в своём доме — в густых джунглях.
Это важно, поскольку эти хищники не охотятся группами, например, как лев, и не обладают скоростью гепарда. Тигры — одинокие кошки, которые для выживания полагаются на скрытность и свой камуфляж.
Стоит отметить, что у 6 подвидов тигров даже различаются полосы. Так, подвид суматранского тигра имеет гораздо более узкие полоски, чем другие, помимо этого, их у него больше. Это помогает животному оставаться достаточно хорошо незаметным в своём доме — в густых джунглях.
Уникальны как отпечаток пальца
Если вы присмотритесь к разным тиграм поближе, вы увидите, что каждая из их полосок уникальна, как и у зебры. Нет двух одинаковых. Подобное чем-то напоминает отпечатки пальцев у человека.
Это позволяет учёным, изучающим их в дикой природе, идентифицировать и подсчитывать отдельных тигров. Они используют дистанционно управляемые камеры, чтобы фотографировать животных, когда они проходят мимо. Используя этот метод, эксперты по тиграм подсчитали, что на их родине в Азии осталось всего около 3400 диких тигров.
Но не только их мех испещрён чёрными полосами. Когда специалистам необходимо усыпить тигра, чтобы вылечить травму или сделать стоматологическую работу, они сбривают им шерсть. В результате, после оголения шкуры тигра, они наблюдают отметины в виде полос, которые внешне напоминают татуировку, при этом они полностью соответствуют меху хищника.
Это позволяет учёным, изучающим их в дикой природе, идентифицировать и подсчитывать отдельных тигров. Они используют дистанционно управляемые камеры, чтобы фотографировать животных, когда они проходят мимо. Используя этот метод, эксперты по тиграм подсчитали, что на их родине в Азии осталось всего около 3400 диких тигров.
Но не только их мех испещрён чёрными полосами. Когда специалистам необходимо усыпить тигра, чтобы вылечить травму или сделать стоматологическую работу, они сбривают им шерсть. В результате, после оголения шкуры тигра, они наблюдают отметины в виде полос, которые внешне напоминают татуировку, при этом они полностью соответствуют меху хищника.
Белые тигры
Итак, если полосы маскируют тигров от потенциальной добычи, почему некоторые из них белые? Разве они не выделяются в джунглях?
Да, это на самом деле так! Хотя иногда мы можем подумать, что такие животные обычные, это не так. Молочно-белый мех у бенгальских тигров может появляться в результате генетической мутации. Оба родителя должны являться обладателями одного и того же очень редкого гена, чтобы у них родились белые детёныши. Белых тигров обычно разводят в неволе, спаривая животных с их родственниками, делая это для привлечения туристов, правда такой такой инбридинг даёт нездоровое потомство.
В дикой природе всегда находилось лишь несколько белых тигров. Последний был замечен более 60 лет назад. И подобное имеет смысл с точки зрения эволюции. Белого и чёрного тигра заметить легче, чем оранжевого, поэтому ему будет сложнее поймать для себя что-то для пропитания.
Отличительная полосатая шубка тигров помогает им успешно охотиться, но это также одна из причин, по которым они находятся под угрозой исчезновения. Люди убивают этих прекрасных созданий из-за их красивых шкур, которые часто дорого продаются на чёрном рынке, в основном в Азии. По этой причине охранники парков и природоохранные группы работают над защитой этого культового животного, самого крупного из всех больших кошек.
Да, это на самом деле так! Хотя иногда мы можем подумать, что такие животные обычные, это не так. Молочно-белый мех у бенгальских тигров может появляться в результате генетической мутации. Оба родителя должны являться обладателями одного и того же очень редкого гена, чтобы у них родились белые детёныши. Белых тигров обычно разводят в неволе, спаривая животных с их родственниками, делая это для привлечения туристов, правда такой такой инбридинг даёт нездоровое потомство.
В дикой природе всегда находилось лишь несколько белых тигров. Последний был замечен более 60 лет назад. И подобное имеет смысл с точки зрения эволюции. Белого и чёрного тигра заметить легче, чем оранжевого, поэтому ему будет сложнее поймать для себя что-то для пропитания.
Отличительная полосатая шубка тигров помогает им успешно охотиться, но это также одна из причин, по которым они находятся под угрозой исчезновения. Люди убивают этих прекрасных созданий из-за их красивых шкур, которые часто дорого продаются на чёрном рынке, в основном в Азии. По этой причине охранники парков и природоохранные группы работают над защитой этого культового животного, самого крупного из всех больших кошек.
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Только один вопрос, а почему изначально тигр не стал зеленым? Это проще, чем рассчитывать на особенности зрения копытных... И откуда тигр знает об этой особенности?