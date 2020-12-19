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Зачем тиграм полосы?

Зачем тиграм полосы? (5 фото)

Автор:
19 декабря 2020 10:50
Сообщество : Животные
Метки: животные   интересно   камуфляж   полосы   тигр   факты   фото   
196
5
У каждого тигра полосы уникальны так же, как у человека отпечатки пальцев.
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Метки: животные   интересно   камуфляж   полосы   тигр   факты   фото   
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12k
Corvus Corax 2 часа назад
"В их глазах мех тигра не ярко-оранжевый: он выглядит зелёным и соответствует фону"

Только один вопрос, а почему изначально тигр не стал зеленым? Это проще, чем рассчитывать на особенности зрения копытных... И откуда тигр знает об этой особенности?
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4k
Sanar 9 минут назад
Видел несколько раз амурских на ДВ в наших угодьях, пару раз в оптику и пару раз в живую, он реально на тебя смотрит и его не видно, чуть голову или тело повернул и стал заметным. Ну и по моменту поста, я не встречал животных которые охотятся на тигра.
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5k
Дельфин Красивый 19 минут назад
Зачем тиграм полосы?
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