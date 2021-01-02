Как мангуст создает грязевой бронежилет против укусов змей

2. Мангусты уязвимы к яду змеи, укус будет для них также смертелен, как и для других животных. Просто они хорошо умеют убивать змей за счет своей скорости и охотничьей смекалки. Например, перед охотой, они могут долго кататься в иле, а потом лежать на солнце, высохший ил на длинной шерсти создает «щит», способный частично сдержать укус змеи.



Но змея змее рознь, когда в Америке расплодились гадюки, в Африке были отловлены мангусты и отправлены в Новый свет, для борьбы с ползучими гадами.



Помните песню у Высоцкого:



«Змеи, змеи кругом — будь им пусто!» —



Человек в исступление кричал.



И позвал на подмогу мангуста,



Чтобы, значит, мангуст выручал...



Но гадюки оказались, не той системы, они были стремительнее чем их африканские собратья, и в схватке с мангустами побеждали их. А мангусты недолго думая, решили, ладно не будем есть гадюк, здоровье дороже, и стали истреблять других мелких животных, которые уступали им в проворстве, в том числе и некоторых эндемиков (всё как в песне).