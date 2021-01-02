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Как мангуст создает грязевой бронежилет против укусов змей

Как мангуст создает грязевой бронежилет против укусов змей (8 фото)

Автор:
02 января 2021 11:45
Сообщество : Животные
Метки: животные   интересно   мангуст   природа   факты   фото   
204
8
Хитрый, кровожадный и подозрительный пройдоха, живет по многим берегам и рукавам великой реки Нил.
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Метки: животные   интересно   мангуст   природа   факты   фото   
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Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 37 минут назад
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Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Полчаса назад
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