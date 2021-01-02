Как мангуст создает грязевой бронежилет против укусов змей

Хитрый, кровожадный и подозрительный пройдоха, живет по многим берегам и рукавам великой реки Нил.
Древние египтяне называли его ихневмон, что значит «сыщик», и тогда это был очень уважаемый зверёк, даже после смерти, мангустов бальзамировали и хоронили в специальных местах. Было много мифов и легенд относительно жизни и охоты этих животных.
Во-первых, их движения, похожие на плавные движения змеи, казались не реальными и волшебными.
Во-вторых, мастерские битвы с кобрами, где они выходили победителями, считалось, что они заговорены от укусов змей, а змеи даже не могут их укусить, а только хватают воздух вокруг мангуста.
Во-вторых, мастерские битвы с кобрами, где они выходили победителями, считалось, что они заговорены от укусов змей, а змеи даже не могут их укусить, а только хватают воздух вокруг мангуста.
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В-третьих, фараоновы крысы (другое название этого вида) настолько смелые, что вступают в схватку с крокодилом пробираясь к нему в пасть, а дальше к органам, разгрызают его печень, крокодил умирает, а мангуст выгрызает себе путь наружу.
В-четвертых, нещадно истребляют крокодилово потомство, разрывая в иле места захоронения яиц.
В-четвертых, нещадно истребляют крокодилово потомство, разрывая в иле места захоронения яиц.
Фараоны и египтяне поклонялись многим животным: коровам, кошкам, соколам, крокодилам, а также лягушкам и навозным жукам, поэтому не будем им доверять, а проведем собственное расследование.
Научный подход, а именно, наблюдение, фиксирование, и накопление статистических данных, позволило сделать обоснованные выводы относительно образа жизни и поведения египетских мангустов. Или выражаясь проще, стало понятно, что это кровожадные поганцы, способные убить больше животных, чем съесть – это не круто, убивай только если голоден!
Научный подход, а именно, наблюдение, фиксирование, и накопление статистических данных, позволило сделать обоснованные выводы относительно образа жизни и поведения египетских мангустов. Или выражаясь проще, стало понятно, что это кровожадные поганцы, способные убить больше животных, чем съесть – это не круто, убивай только если голоден!
Будем опровергать мифы.
1. Почему ихневмоны так странно двигаются? Оказывается, у них очень короткие лапки, редко кто из зрелых особей может дотянуть в холке до 20см, при этом длина тела до 60см и хвост до 40см, а весить может 5-8кг. Тело этих крепких зверьков покрыто длинной шерстью (6-7см), которая свисает низко, закрывая ноги, поэтому невидно как они перебирают лапками, когда двигаются. И когда идёт группа мангустов (папа, мама и дети), преодолевая препятствия, они передвигаются «хвост» в «нос», создавая единую движущуюся линию – «змею».
1. Почему ихневмоны так странно двигаются? Оказывается, у них очень короткие лапки, редко кто из зрелых особей может дотянуть в холке до 20см, при этом длина тела до 60см и хвост до 40см, а весить может 5-8кг. Тело этих крепких зверьков покрыто длинной шерстью (6-7см), которая свисает низко, закрывая ноги, поэтому невидно как они перебирают лапками, когда двигаются. И когда идёт группа мангустов (папа, мама и дети), преодолевая препятствия, они передвигаются «хвост» в «нос», создавая единую движущуюся линию – «змею».
2. Мангусты уязвимы к яду змеи, укус будет для них также смертелен, как и для других животных. Просто они хорошо умеют убивать змей за счет своей скорости и охотничьей смекалки. Например, перед охотой, они могут долго кататься в иле, а потом лежать на солнце, высохший ил на длинной шерсти создает «щит», способный частично сдержать укус змеи.
Но змея змее рознь, когда в Америке расплодились гадюки, в Африке были отловлены мангусты и отправлены в Новый свет, для борьбы с ползучими гадами.
Помните песню у Высоцкого:
«Змеи, змеи кругом — будь им пусто!» —
Человек в исступление кричал.
И позвал на подмогу мангуста,
Чтобы, значит, мангуст выручал...
Но гадюки оказались, не той системы, они были стремительнее чем их африканские собратья, и в схватке с мангустами побеждали их. А мангусты недолго думая, решили, ладно не будем есть гадюк, здоровье дороже, и стали истреблять других мелких животных, которые уступали им в проворстве, в том числе и некоторых эндемиков (всё как в песне).
Но змея змее рознь, когда в Америке расплодились гадюки, в Африке были отловлены мангусты и отправлены в Новый свет, для борьбы с ползучими гадами.
Помните песню у Высоцкого:
«Змеи, змеи кругом — будь им пусто!» —
Человек в исступление кричал.
И позвал на подмогу мангуста,
Чтобы, значит, мангуст выручал...
Но гадюки оказались, не той системы, они были стремительнее чем их африканские собратья, и в схватке с мангустами побеждали их. А мангусты недолго думая, решили, ладно не будем есть гадюк, здоровье дороже, и стали истреблять других мелких животных, которые уступали им в проворстве, в том числе и некоторых эндемиков (всё как в песне).
3. Третий миф даже опровержения не требует, и так понятно кто победит – мангуст, потому что он не подойдёт к крокодилу на пушечный выстрел, следовательно, останется жив.
4. А вот про яйца, это правда, любит он яйца, куда деваться, каждый имеет право на слабость. Естественно сейчас он не будет искать крокодиловы, пойдет на ближайшую ферму и обворует курятник, при этом поубивает и кур, и уток, просто так, потому что может. Мясо почти не есть, предпочитает выпивать кровь и съедать мозг, ну вы поняли – редкий негодяй! Плодами деревьев тоже не брезгует, и насекомыми, когда придется перекусит.
4. А вот про яйца, это правда, любит он яйца, куда деваться, каждый имеет право на слабость. Естественно сейчас он не будет искать крокодиловы, пойдет на ближайшую ферму и обворует курятник, при этом поубивает и кур, и уток, просто так, потому что может. Мясо почти не есть, предпочитает выпивать кровь и съедать мозг, ну вы поняли – редкий негодяй! Плодами деревьев тоже не брезгует, и насекомыми, когда придется перекусит.
Нам конечно нравятся мангусты и мультик про бесстрашного Рики-Тики-Тави, спасшего жизнь семьи мальчика от королевской кобры, а потом съевший её детей, но фермеры в Египте не согласятся с нами. Установка силков, отстрел, и отлов мангустов обычное дело для крестьян Африки. Уж слишком они пакостные товарищи, чтобы с этим можно было мириться.
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