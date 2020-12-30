6 интересных фактов о примате с необычным носом

Необязательно ходить к гадалке, чтобы понять, чем выделяется этот примат от себе подобных.
Нос приблизительно в 10-12 см! Как водится, длинные носы свойственны только самцам. «Девочек» создатель всё-таки пожалел: их носик несколько короче и даже немного вздёрнут. Ни дать ни взять — аристократки! Этой части тела можно посвятить весь материал, но есть ещё масса интересностей.
Боевой клич
У носачей есть и дополнительное название — кахау. У слова не греческие, и даже не латинские корни. Просто наши герои выдают особо интересный звук — «кахау», так они пытаются предупредить об опасности своих сородичей. Ну что-то типа японского «банзай!». Носачи вполне способны реветь, визжать и ворчать, выясняя отношения. А вожаки ещё и воспитывать пытаются молодое поколение: гнусавым и менторским тоном. Но если племени грозит опасность, то только «кахау».
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Талия не по стандарту
Носачам свойственно массивное брюшко. Только вместо напитков в нём сконцентрированы полезные бактерии — страшно даже представить их количество, но они «добрые», без них примат бы не выжил. Мелкие организмы помогают расщеплять тот объём зелени, который употребляют носатые обезьяны. Чихали они на токсины и разные вещества, в них содержащиеся: бактерии с лёгкостью разделаются с любых их количеством. Не страшно, что талия не дотягивает до стандартов!
Потому что мы банда
При создании семей носачи бросаются из крайности в крайность. Либо один самец в окружении гарема, либо — только мужские особи и никаких дам! Эдакое холостяцкое общежитие. И по какому принципу идёт деление, одним приматам известно. Есть версия, что холостякам даётся время на то, чтобы обзавестись достаточным количеством «абажей». А пока они находятся в активном поиске, сбиваются в стаи исключительно в целях безопасности. На толпу носачей редкий зверь решит напасть!
Размер имеет значение
Что делают самки носачей, чтобы привлечь альфа-самца? Оттопыривают губы или же скручивают их в трубочку. У самцов тоже масса талантов и особенностей! А ничем не прикрытый нос, больше похожий на локоть — не единственная отличительная черта гордых приматов. Но самка оценивает именно его: у кого длиннее и больше нос, к тому она и пойдёт в гарем. Атрибут является важнейшим генным фактором, именно большой нос необходим маленьким потомкам. Такие стандарты!
Охота на самцов
Если до носача не дошло, что он приглянулся «барышне», та наглядно переходит в наступление по всем фронтам. Тогда уже самец смекает, что «свадьба скоро». Вот такой Семён Семёныч животного мира! Если гаремной девице надоел избранник (не уделяет внимания, например), так она прихватит потомство и преспокойно отправится искать другого ухажёра. За жизнь она может подарить детёнышей разным «султанам», всё равно «вылетят из гнезда» и уйдут на самообеспечение!
Все споры решаются ором!
Носачи — миролюбивые и адекватные, хотя без скандалов и не обходятся, но рукоприкладством заниматься не станут! Застать наших героев за дракой практически невозможно. Они предпочитают просто орать друг на друга. Причём, победителем такого поединка будет тот, у которого громче и противнее голос. Ох и не хотелось бы попасть в эпицентр носатых разборок — так и уши болеть начнут!
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Типичная самка носач