6 интересных фактов о примате с необычным носом

Что делают самки носачей, чтобы привлечь альфа-самца? Оттопыривают губы или же скручивают их в трубочку. У самцов тоже масса талантов и особенностей! А ничем не прикрытый нос, больше похожий на локоть — не единственная отличительная черта гордых приматов. Но самка оценивает именно его: у кого длиннее и больше нос, к тому она и пойдёт в гарем. Атрибут является важнейшим генным фактором, именно большой нос необходим маленьким потомкам. Такие стандарты!