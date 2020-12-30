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6 интересных фактов о примате с необычным носом

6 интересных фактов о примате с необычным носом (5 фото)

Автор:
30 декабря 2020 09:26
Сообщество : Животные
Метки: животные   интересно   носач   обезьяна   природа   факты   фото   
312
5
Необязательно ходить к гадалке, чтобы понять, чем выделяется этот примат от себе подобных.
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Метки: животные   интересно   носач   обезьяна   природа   факты   фото   
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3  комментария
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6k
uutb Час назад
Что делают самки носачей, чтобы привлечь альфа-самца? Оттопыривают губы или же скручивают их в трубочку.
--------------------------
Типичная самка носач

Что делают самки носачей, чтобы привлечь альфа-самца? Оттопыривают губы или же скручивают их в трубочку. -------------------------- Типичная самка носач
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3k
mukado 55 минут назад
Да у на пол ЮФО кахау
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903
Владимир 2 часа назад
Самое забавное что рождаются они с нормальным носом.
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