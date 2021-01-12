Как Дональда Трампа из интернета выгоняли: реакция соцсетей

Вы наверное уже слышали, что 45-му президенту США заблокировали практически все аккаунты в социальных сетях. Короче, это не новость, но тут мемчики и шутки свежие на данную тему подоспели, поэтому милости просим в пост!

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1. В такое время живем 0 Источник:

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2. Немного юмора на тему бана Трампа в Twitter 0

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5. Интернет-тролли немного пофантазировали 0 Источник:

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8. Заметили, эти ребята всегда на хайпе? 0 Источник:

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10. От этой заварушки выиграл только Дуров 0 Источник:

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12. Тем временем в России 0 Источник:

13. Если серьезно, то всем, по большому счету, все равно 0 Источник: