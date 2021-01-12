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Как Дональда Трампа из интернета выгоняли: реакция соцсетей

Как Дональда Трампа из интернета выгоняли: реакция соцсетей (15 фото)

Автор:
12 января 2021 11:52
Сообщество : Юмор
Метки: Трамп   Юмор   прикол   реакция соцсетей   смех   сша   твиттер   
1775
15
Вы наверное уже слышали, что 45-му президенту США заблокировали практически все аккаунты в социальных сетях. Короче, это не новость, но тут мемчики и шутки свежие на данную тему подоспели, поэтому милости просим в пост!
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Метки: Трамп   Юмор   прикол   реакция соцсетей   смех   сша   твиттер   
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6  комментариев
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TirAn Час назад
Придурки, они бы ещё Дональда Дака переименовали в мультике, или вырезали
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Обратная сторона Луны 20 минут назад
Как Дональда Трампа из интернета выгоняли: реакция соцсетей
Как Дональда Трампа из интернета выгоняли: реакция соцсетей
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5k
vitenok 20 минут назад
У фильма "Один дома" есть фанаты?
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Заряд бодрости Час назад
Вырезать сцену в официальной версии вряд ли получится, придется вам, "фанаты", заставлять своих детей отворачиваться от экранов, как от постельных сцен.
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10k
KOSTELLO Час назад
Интересно будет посмотреть, как они будут любить байдена через 4 года.
Хотя зная дерьмократов......
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61k
Максим KOSTELLO Час назад
Никак не будут.. они будут мертвы.
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