Как Дональда Трампа из интернета выгоняли: реакция соцсетей

Вы наверное уже слышали, что 45-му президенту США заблокировали практически все аккаунты в социальных сетях. Короче, это не новость, но тут мемчики и шутки свежие на данную тему подоспели, поэтому милости просим в пост!
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