"Перекурю - и продолжим": какую фразу можно сказать и во время секса, и делая ремонт

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Совсем недавно в Твиттере вспоминали, какую фразу можно сказать и во время секса, и выбирая подарок, а теперь подумали, что, в сущности, между занятием любовью и ремонтом тоже есть много общего.
Оказывается, секс и ремонт имеют много общего. И то, и другое можно начать, но иногда невозможно закончить (если только силы иссякнут). А уж когда партнер не устраивает, то ассоциаций с ремонтом наберется с лихвой. В Твиттере поупражнялись, подбирая фразы, которые объединяют эти два занятия, и некоторые варианты были весьма интересны.
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"Акелла промахнулся!": какую фразу из мультика или кино можно сказать после неудачного секса
В Твиттере запустили новый флешмоб. Теперь интернет-пользователи пытаются охарактеризовать не самый удачный секс, подобрав фразу из знакомых всем анимационных и художественных фильмов.
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Метки: Юмор ассоциации приколы секс смешно твиттер творчество
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Ну ты кончай, а я пока схожу покурю.
-Ну, была у меня привычка, после секса выкуривать сигаретку. Вот помаленьку и бросил.
Долби сильнее!
Брось ты уже эту палку.