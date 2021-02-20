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"Перекурю - и продолжим": какую фразу можно сказать и во время секса, и делая ремонт

"Перекурю - и продолжим": какую фразу можно сказать и во время секса, и делая ремонт (15 фото)

Автор:
20 февраля 2021 11:46
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   ассоциации   приколы   секс   смешно   твиттер   творчество   
1214
15
Совсем недавно в Твиттере вспоминали, какую фразу можно сказать и во время секса, и выбирая подарок, а теперь подумали, что, в сущности, между занятием любовью и ремонтом тоже есть много общего.
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Метки: Юмор   ассоциации   приколы   секс   смешно   твиттер   творчество   
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5  комментариев
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
4k
541
Миша 7 минут назад
Не кончила?
Ну ты кончай, а я пока схожу покурю.
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10k
Ледовый 21 минуту назад
А где коронная, "не туда"?
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5k
Эх, Вася, Вася Полчаса назад
Расскажите, как вы бросили курить?
-Ну, была у меня привычка, после секса выкуривать сигаретку. Вот помаленьку и бросил.
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2k
Запускайте Берлагу! 43 минуты назад
Надо было тебе пол поменять.
Долби сильнее!
Брось ты уже эту палку.
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