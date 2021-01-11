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Как четверо советских парней 49 дней дрейфовали в океане без еды, пока их не спасли американцы

Как четверо советских парней 49 дней дрейфовали в океане без еды, пока их не спасли американцы (7 фото)

Автор:
11 января 2021 20:25
Метки: история   советские парни   сша   
667
7

Некоторые истории впечатываются в память – настолько они яркие, эмоциональные. Но, увы, ничто не вечно. И обидно, когда героев начинают забывать. В этом нет ничего дурного – такова человеческая память. Что ж, раз гремевшую на весь мир историю о дрейфе баржи «Т-36» с четырьмя отважными советскими парнями стали забывать, значит, пора напомнить. Тем более, что блог «Визуал» показывает минувшее в картинках, а о том случае сохранились классные, говорящие кадры.

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Метки: история   советские парни   сша   
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2k
VL 3 часа назад
Кто бы написал толковый сценарий. Ну а потом сняли бы фильм без режессёрских закидонов, типа *он иак видит". Пока жив участник событий.
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10k
alexis Час назад
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3k
Дед Победы 2 часа назад
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3k
Дед Победы 2 часа назад
Как четверо советских парней 49 дней дрейфовали в океане без еды, пока их не спасли американцы
Как четверо советских парней 49 дней дрейфовали в океане без еды, пока их не спасли американцы
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3k
Дед Победы 2 часа назад
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Дед Победы 2 часа назад
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3k
Дед Победы 2 часа назад
Сорок девять дней
© Владимир Высоцкий. Текст, 1960

Суров же ты, климат охотский, -
Уже третий день ураган.
Встает у руля сам Крючковский,
На отдых - Федотов Иван.

Стихия реветь продолжала -
И Тихий шумел океан3.
Зиганшин стоял у штурвала
И глаз ни на миг не смыкал.

Суровей, ужасней лишенья,
Ни лодки не видно, ни зги, -
И принято было решенье -
И начали есть сапоги.

Последнюю съели картошку,
Взглянули друг другу в глаза...
Когда ел Поплавский гармошку4,
Крутая скатилась слеза5.

Доедена банка консервов
И суп из картошки одной, -
Всё меньше здоровья и нервов,
Всё больше желанье домой.

Сердца продолжали работу,
Но реже становится стук,
Спокойный, но слабый Федотов
Глодал предпоследний каблук.

Лежали все четверо в лёжку,
Ни лодки, ни крошки вокруг,
Зиганшин скрутил козью ножку6
Слабевшими пальцами рук7.

На службе он воин заправский,
И штурман заправский он тут.
Зиганшин, Крючковский, Поплавский -
Под палубой песни поют.

Зиганшин крепился, держался,
Бодрил, сам был бледный как тень,
И то, что сказать собирался,
Сказал лишь на следующий день.

«Друзья!..» Через час: «Дорогие!..»
«Ребята! - Еще через час. -
Ведь нас не сломила стихия,
Так голод ли сломит ли нас!

Забудем про пищу - чего там! -
А вспомним про наш взвод солдат...» -
«Узнать бы, - стал бредить Федотов, -
А что у нас в части едят?»

И вдруг: не мираж ли, не миф ли -
Какое-то судно идёт!
К биноклю все сразу приникли,
А с судна летел вертолёт.

...Окончены все переплёты -
Вновь служат, - что, взял, океан?! -
Крючковский, Поплавский, Федотов,
А с ними Зиганшин Асхан9!

Таким же образом могут быть написаны поэмы
о покорителях Арктики, об экспедиции
в Антарктиде, о жилищном строительстве
и о борьбе против колониализма10. Надо только
знать фамилии и иногда читать газеты.
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Сергей 3 часа назад
Помню эту историю. В детстве, всё удивлялся как можно есть сапоги с ремнями.
Настоящие Советские Герои.
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