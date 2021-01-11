Как четверо советских парней 49 дней дрейфовали в океане без еды, пока их не спасли американцы

Некоторые истории впечатываются в память – настолько они яркие, эмоциональные. Но, увы, ничто не вечно. И обидно, когда героев начинают забывать. В этом нет ничего дурного – такова человеческая память. Что ж, раз гремевшую на весь мир историю о дрейфе баржи «Т-36» с четырьмя отважными советскими парнями стали забывать, значит, пора напомнить. Тем более, что блог «Визуал» показывает минувшее в картинках, а о том случае сохранились классные, говорящие кадры.
Случилось всё как раз 60 лет назад, в январе 1960 года. Курилы, остров Итуруп. Разбушевавшаяся стихия унесла баржу «Т-36» в океан и экипаж – четверка молодых солдатиков-срочников (двое украинцев, русский и командир-татарин) – 49 дней бороздил Тихий практически без еды и воды. Но справились, проявили себя достойно, и домой вернулись героями.
В то время на Итурупе не было оборудованных причалов. Баржи крепили к рейдовым бочкам. Наступила зима, резко ухудшилась погода. Все баржи на период штормов тракторами вытащили на берег, а «Т-36» не повезло – срочно отправили разгрузить рефрижератор с мясом. Непогода быстро переросла в шторм. Команда боролась со стихией, в какой-то момент баржу почти удалось выбросить на песчаный берег. И тут закончилась солярка! Волны и ветер унесли «Т-36» обратно в океан.
Это случилось в ночь с 17 на 18 января 1960 года. Рация поломана – залило водой. Видимость нулевая. Еще и течь в машинном отделении. Воду удалось откачать, пробоину заделать. Но проблем сильно меньше не стало и главная – что есть и пить?!
Обычно на барже хранился запас провизии на пару недель. Но тогда экипаж готовился к зимовке, всю еду как раз вынесли на берег. Кто ж знал? И вот четверо парней дрейфуют в океане без топлива и связи и у них лишь ведро картошки, банка жира, немного пшена, буханка хлеба и три коробка спичек. Пить приходилось ржавую техническую воду для охлаждения дизелей.
Младший сержант Асхат Зиганшин и трое рядовых: Анатолий Крючковский, Филипп Поплавский и Иван Федотов не поддались панике. Мне кажется, в этом главная заслуга командира. Зиганшин сразу установил жесткие нормы по еде и воде. Раз в день – суп из пары картофелин и жира, трижды – питьё. Новичок в экипаже Иван Федотов запаниковал, даже какое-то время спал с топором под подушкой, истерил, но потом и он успокоился.
Каждый день, пока хватало сил, парни занимали себя работой. Вычерпывали ведрами воду из трюма (шторма не прекращались и баржу постоянно затапливало), читали вслух Джека Лондона, даже судовой журнал исправно заполняли. Но 23 февраля еда совсем закончилась. От безысходности варили кожаные ремни и даже меха гармошки. Пробовали мыло и зубную пасту. Пытались ловить рыбу, но в такую непогоду и на пустой самодельный крючок ничто не клевало. Загарпунить акулу багром тоже не получилось.
Дрейф продолжался 49 дней. От острова Итуруп баржа прошла 1700 километров. Когда 7 марта суденышко с еле передвигающимися по палубе советскими солдатами обнаружили американцы, у них оставалось всего три спички и три стакана дождевой воды. Каждый похудел на 20-30 килограммов. Парней подняли с палубы на вертолет и доставили на авианосец «Кирсардж». Там их накормили бульоном (Зиганшин сразу велел своим много не есть, чтобы не навредить ослабшему организму), помыли, побрили.
На родине с экипажем «Т-36» успели попрощаться. На берег Итурупа выбросило спасательный круг с баржи и разбитый ящик из-под угля с бортовым номером и все решили, что судно затонуло. Но когда стало известно, что парни живы-здоровы, их встретили героями. Американцы, кстати, предлагали убежище нашим ребятам, но они и думать не думали соглашаться.
Вплоть до полета Гагарина четверка с «Т-36» была чуть ли не самой обсуждаемой темой в СССР. О них песни сочиняли. Где только ребята не выступали: и на радио с телевидением, и в учебных заведениях. Парней наградили орденами Красной Звезды и без экзаменов приняли в училище ВМФ в Ломоносове под Ленинградом. Дальше была долгая, насыщенная событиями жизнь. К сожалению, сейчас остался лишь Анатолий Крючковский, отметивший в январе прошлого года 80-летие.
Источник:
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© Владимир Высоцкий. Текст, 1960
Суров же ты, климат охотский, -
Уже третий день ураган.
Встает у руля сам Крючковский,
На отдых - Федотов Иван.
Стихия реветь продолжала -
И Тихий шумел океан3.
Зиганшин стоял у штурвала
И глаз ни на миг не смыкал.
Суровей, ужасней лишенья,
Ни лодки не видно, ни зги, -
И принято было решенье -
И начали есть сапоги.
Последнюю съели картошку,
Взглянули друг другу в глаза...
Когда ел Поплавский гармошку4,
Крутая скатилась слеза5.
Доедена банка консервов
И суп из картошки одной, -
Всё меньше здоровья и нервов,
Всё больше желанье домой.
Сердца продолжали работу,
Но реже становится стук,
Спокойный, но слабый Федотов
Глодал предпоследний каблук.
Лежали все четверо в лёжку,
Ни лодки, ни крошки вокруг,
Зиганшин скрутил козью ножку6
Слабевшими пальцами рук7.
На службе он воин заправский,
И штурман заправский он тут.
Зиганшин, Крючковский, Поплавский -
Под палубой песни поют.
Зиганшин крепился, держался,
Бодрил, сам был бледный как тень,
И то, что сказать собирался,
Сказал лишь на следующий день.
«Друзья!..» Через час: «Дорогие!..»
«Ребята! - Еще через час. -
Ведь нас не сломила стихия,
Так голод ли сломит ли нас!
Забудем про пищу - чего там! -
А вспомним про наш взвод солдат...» -
«Узнать бы, - стал бредить Федотов, -
А что у нас в части едят?»
И вдруг: не мираж ли, не миф ли -
Какое-то судно идёт!
К биноклю все сразу приникли,
А с судна летел вертолёт.
...Окончены все переплёты -
Вновь служат, - что, взял, океан?! -
Крючковский, Поплавский, Федотов,
А с ними Зиганшин Асхан9!
Таким же образом могут быть написаны поэмы
о покорителях Арктики, об экспедиции
в Антарктиде, о жилищном строительстве
и о борьбе против колониализма10. Надо только
знать фамилии и иногда читать газеты.
Настоящие Советские Герои.