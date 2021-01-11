Как четверо советских парней 49 дней дрейфовали в океане без еды, пока их не спасли американцы

Случилось всё как раз 60 лет назад, в январе 1960 года. Курилы, остров Итуруп. Разбушевавшаяся стихия унесла баржу «Т-36» в океан и экипаж – четверка молодых солдатиков-срочников (двое украинцев, русский и командир-татарин) – 49 дней бороздил Тихий практически без еды и воды. Но справились, проявили себя достойно, и домой вернулись героями.

В то время на Итурупе не было оборудованных причалов. Баржи крепили к рейдовым бочкам. Наступила зима, резко ухудшилась погода. Все баржи на период штормов тракторами вытащили на берег, а «Т-36» не повезло – срочно отправили разгрузить рефрижератор с мясом. Непогода быстро переросла в шторм. Команда боролась со стихией, в какой-то момент баржу почти удалось выбросить на песчаный берег. И тут закончилась солярка! Волны и ветер унесли «Т-36» обратно в океан.