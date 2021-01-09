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Игры в демократию: аккаунты Трампа банят в соцсетях из-за "риска подстрекательства к насилию"

Игры в демократию: аккаунты Трампа банят в соцсетях из-за "риска подстрекательства к насилию" (9 фото)

Автор:
09 января 2021 10:05
Сообщество : Политика
Метки: ban   Дональд Трамп   демократия   политика   соцсети   сша   твиттер   
1053
9
Такими темпами бывший президент США довольно споро перейдет в категорию нерукопожатных. Хотя Трамп всегда может зарегистрироваться в "Одноклассниках", а еще в Тик-Токе, и забыть об обидах на Твиттер.
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Метки: ban   Дональд Трамп   демократия   политика   соцсети   сша   твиттер   
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27  комментариев
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1k
fraxinus Час назад
Ирония в том, что Твитер и Фейсбук банят Трампа не потому что он им не нравится, а потому что закон так велит. Закон кстати был принят пока Трамп был президентом.

А раз уже люди погибли, возможно, ФБ и Твитер засудят из-за того что они ПОЗДНО его забанили. Отмажутся, конечно.
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1k
vagon1 4 минуты назад
Наши либералы уже сказали, что это другое- пАнимать надА!
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9k
albedo 22 минуты назад
Все таки Трамп заслужил звание, как минимум Героя России и высшую награду Китая - так высветить всю лживость демагогии США о демократии.
Такого еще ни одному человеку не удавалось!!!
.
Даже Российские либерасты заткнулись!!!
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3k
Виталик из Израиля albedo 17 минут назад
А что тут не демократичного? Вроде Твиттер забанил президента Трампа, а не наоборот.
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9k
albedo Виталик из Израиля 11 минут назад
То есть публичная сеть без решения суда забанила всенародно избранного президента и это есть демократия?! Вы себя хорошо чувствуете?
.....
Таки пардоньте, я не заметил, что Вы из теократического государства Израиль.
Может Вам стоит для начала озаботиться принятием Израилем Конституции.
А то как то не здорово - государству более полувека, а Конституции все нет.
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2k
Tiana albedo 11 минут назад
Напротив))) Трамп просто напоследок выпукло высветил свою подлую сущность.

Сначала он воспользовался плодами демократии - был избран и президентствовал четыре года. А потом, когда его не выбрали с помощью того же самого демократического механизма, попытался похерить доверие нему. Если бы он сейчас выиграл, то первый кричал бы, что все законно и демократично.
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9k
albedo Tiana 8 минут назад
Опять же - если убрать название страны получим: голосование по почте, голосование покойников, отсутствие международных наблюдателей на избирательных участках.
Нет, это не Киргизия, не Афганистан, это США. А в чем тогда разница между этими тремя странами?
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3k
Виталик из Израиля albedo 13 секунд назад
Мне стоит озаботиться? Да мне как то и так неплохо...
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4k
Александр Иванов 22 минуты назад
"Демократия", бл...
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2k
Агасфер 49 минут назад
Мужик поступил оригинально - объявил об открытии своей соц-сети
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2k
Tiana Час назад
Вооще-то, президент, если его рассматривать как функцию, может иметь какие-то рамки для публичных высказываний. Слова любого высокопоставлнного чиновника имеют большую вероятность сдетонировать. Думаю, они там сейчас вовсю шерстят свои законы и ищут эти ограничения.
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9k
albedo Tiana 7 минут назад
Насколько я помню политическую систему США - там система "сдержек и противовесов". Но в эту систему не входят частные граждане.
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1k
Мистер Фикс Час назад
Закон что дышло
Кула повернул - туда и вышло
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9k
KOSTELLO Час назад
Пхахахаааа!
Истинные рыла "дерьмократов" все сильнее лезут наружу.
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8k
Александр 2 часа назад
Свобода слова, такая свободная
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4k
Tatyana 2 часа назад
Феерическое двуличие третьей власти! А если в ответ игнорить ФБ, Твиттер, Инсту и прочих пособников? Интересно, как долго они продержатся на микро-аудитории. А Трампа по-человеки жаль, в могилу ведь сведут, уроды.
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2k
Tiana Tatyana 2 часа назад
По-моему, он сам кого хочешь в могилу сведет. Ни у кого нет такого количества возможностей быть услышанным, как у действующего президента. Он же не простой смертный с парой аккаунтов и только. Сдались ему этот Твиттер с Фейсбуком.
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30k
Alex Tatyana 22 минуты назад
Посадят, скорее всего, как Вайштейна. Щас очередная *лядь обвинит его в изнасиловании 50-летнй давности и поехало.
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2k
Tiana Alex 7 минут назад
Вполне возможно. Он ходок тот еще.
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