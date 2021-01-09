Игры в демократию: аккаунты Трампа банят в соцсетях из-за "риска подстрекательства к насилию"

У Трампа есть еще один верифицированный аккаунт — @POTUS, а котором он пишет посты "от себя", публикуя свои выступления и ретвиты аккаунта Белого дома. Сразу после бана своего основного аккаунта президент США раскритиковал блокировку своей личной учетной записи на @POTUS, однако Твиттер тут же удалил эти сообщения.