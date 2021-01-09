Игры в демократию: аккаунты Трампа банят в соцсетях из-за "риска подстрекательства к насилию"

Такими темпами бывший президент США довольно споро перейдет в категорию нерукопожатных. Хотя Трамп всегда может зарегистрироваться в "Одноклассниках", а еще в Тик-Токе, и забыть об обидах на Твиттер.
После недавнего штурма Капитолия сторонниками бывшего президента США Дональда Трампа его аккаунт в Твиттере с 88 миллионами подписчиков был заблокирован. Навсегда. Таким образом администрация соцсети подстраховалась на случай, если отрицающий честные результаты выборов Трамп захотел бы снова педалировать эту тему и подстрекать к "насилию".
У Трампа есть еще один верифицированный аккаунт — @POTUS, а котором он пишет посты "от себя", публикуя свои выступления и ретвиты аккаунта Белого дома. Сразу после бана своего основного аккаунта президент США раскритиковал блокировку своей личной учетной записи на @POTUS, однако Твиттер тут же удалил эти сообщения.
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После бана отверженный, но непокоренный Трамп попытался зарегистрироваться в другой соцсети - "Parler". Сразу же после этого Google удалил приложение Parler из стора.
Кроме Твиттера заморозили аккаунты Трампа и другие соцсети: Facebook и Instagram. Временный бан Цукерберг продлил до конца президентского срока, объяснив это тем, что новые посты могли "спровоцировать дальнейшее насилие" со стороны его сторонников. Русскоязычные пользователи Сети отреагировали на эти новости по-разному. Либеральные представители одобрили администрацию Твиттера, а обычные обыватели по широте души предложили Трампычу не теряться и регистрироваться в "Одноклассниках".
Российские либерахи расчехлились— Двач (@ru2ch) January 9, 2021
Когда их начнут сажать и блокировать с теми же аргументами, что провоцируют насилие, представьте, что с лицами будет? pic.twitter.com/rzUcUYLenC
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Метки: ban Дональд Трамп демократия политика соцсети сша твиттер
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А раз уже люди погибли, возможно, ФБ и Твитер засудят из-за того что они ПОЗДНО его забанили. Отмажутся, конечно.
Такого еще ни одному человеку не удавалось!!!
.
Даже Российские либерасты заткнулись!!!
.....
Таки пардоньте, я не заметил, что Вы из теократического государства Израиль.
Может Вам стоит для начала озаботиться принятием Израилем Конституции.
А то как то не здорово - государству более полувека, а Конституции все нет.
Сначала он воспользовался плодами демократии - был избран и президентствовал четыре года. А потом, когда его не выбрали с помощью того же самого демократического механизма, попытался похерить доверие нему. Если бы он сейчас выиграл, то первый кричал бы, что все законно и демократично.
Нет, это не Киргизия, не Афганистан, это США. А в чем тогда разница между этими тремя странами?
Кула повернул - туда и вышло
Истинные рыла "дерьмократов" все сильнее лезут наружу.