Кутежи из прошлого: веселье предков и 20 занимательных фактов о выпивке

Никакой агитации, помните - алкоголь зло. Страшное зло. Это просто исторические снимки о народных гуляниях прошлого и даже позапрошлого веков. Собственно, на мой взгляд, у них тогда и не было особого выбора, кроме как собраться компанией, чтобы узнать новости, а заодно хорошенько покутить. Хотя, если присмотреться, то вообще ничего не изменилось в в этом плане...