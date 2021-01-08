Кутежи из прошлого: веселье предков и 20 занимательных фактов о выпивке

Никакой агитации, помните - алкоголь зло. Страшное зло. Это просто исторические снимки о народных гуляниях прошлого и даже позапрошлого веков. Собственно, на мой взгляд, у них тогда и не было особого выбора, кроме как собраться компанией, чтобы узнать новости, а заодно хорошенько покутить. Хотя, если присмотреться, то вообще ничего не изменилось в в этом плане...
Археологи обнаружили кувшины, датируемые концом каменного века, что дает основание предполагать, что ферментированные напитки существовали как минимум уже в период неолита (около 10 000 лет до н.э.).
Но самым древним рецептом приготовления алкогольного напитка является рецепт пива. По мнению ученых, пиво существует уже более 11 500 лет.
Самая старая пивоварня принадлежит компании «Вайенштефан» в Германии. Она была основана еще в 1040 году
Викинги пили алкоголь, но пили его (как утверждают историки) не из обычных предназначенных для этого сосудов, а из черепов поверженных врагов
Согласно Геродоту, у древних персов существовала двухэтапная традиция принятия важных решений. Очень часто такие решения рождались во время пьяных посиделок, но на следующий день они обязательно обсуждались ещё раз в трезвом виде
Согласно статистике, каждую минуту на нашей планете в состоянии алкогольного опьянения пребывают около 50 миллионов человек — это 0,7% от всего населения Земли
Ежегодно во всем мире выпивается более 5 млрд. литров водки — она является самым популярным алкогольным напитком уже много лет подряд
Почти половина всех вызовов скорой помощи по всему миру, так или иначе, связана с последствиями от употребления спиртных напитков
Алкоголизм имеет генетический компонент. Исследователи считают, что гены составляют примерно половину риска
Женщины, которые зависят от алкоголя, на 50% чаще умирают по причинам, связанным с алкоголизмом, чем мужчины
Если бар хорошо оснащен, то из имеющихся в нем напитков можно приготовить около 17 864 392 78 коктейлей
Большинство вин портится с возрастом. Поэтому утверждение, что лучшее вино — старое вино не совсем верное
Максимально возможная крепость спирта — 96% у этилового. Больше она быть не может, так как спирт вбирает в себя влагу из воздуха и саморазбавляется
Бутылки для шампанского емкостью больше стандартных 0,75 л носят собственные имена, причем в большинстве случаев — библейские
Выражение «заморить червячка» является калькой с французского «tuer le ver» («убить червя»). В переносном смысле этот оборот означает выпить натощак рюмку спиртного, что связано с бытовавшими ранее поверьями об эффективном лечении гельминтоза таким с
Вождение машины в нетрезвом состоянии сурово наказывается в большинстве стран мира. Но в Уругвае, напротив, при нарушении правил дорожного движения состояние опьянения может служить смягчающим обстоятельством.
Авторский пост
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Может. 96,4%-96,6%. А абсолютный спирт - 100%.
Он меня посчитал (с).