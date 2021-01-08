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Кутежи из прошлого: веселье предков и 20 занимательных фактов о выпивке

Кутежи из прошлого: веселье предков и 20 занимательных фактов о выпивке (25 фото)

Автор:
08 января 2021 13:18
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   алкоголь   история   кутежи   предки   фото   
1783
25

Никакой агитации, помните - алкоголь зло. Страшное зло. Это просто исторические снимки о народных гуляниях прошлого и даже позапрошлого веков. Собственно, на мой взгляд, у них тогда и не было особого выбора, кроме как собраться компанией, чтобы узнать новости, а заодно хорошенько покутить. Хотя, если присмотреться, то вообще ничего не изменилось в в этом плане...

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Метки: Исторические факты   алкоголь   история   кутежи   предки   фото   
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40k
6opbka 2 часа назад
кто я такой,чтоб нарушать статистику!
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Corvus Corax 13 минут назад
"Максимально возможная крепость спирта 96% у этилового. Больше она быть не может, так как спирт вбирает в себя влагу из воздуха и саморазбавляется"

Может. 96,4%-96,6%. А абсолютный спирт - 100%.
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Максим 20 минут назад
Вода не утоляет жажды, я пробовал её однажды!
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2k
neutrino Час назад
Нефильтрованный, свежий бочковой «Вайенштефан» это вещь!
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0
Васек повесил трубача Час назад
"Согласно статистике, каждую минуту на нашей планете в состоянии алкогольного опьянения пребывают около 50 миллионов человек это 0,7% от всего населения Земли"
Он меня посчитал (с).
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