10 природных катастроф, которые привели к огромным финансовым убыткам

Катаклизмы, которые регулярно случаются в мире - это не только ужасающая статистка гибели людей и животных, но и большие страховые убытки.
За последние 35 лет самые большие финансовые потери принес печально известный ураган Катрина. Но не только он стал просто катастрофой для страховых агентств. С него мы и начнем.
Ураган "Катрина"
В 2005 году "Катрина" практически уничтожил Новый Орлеан и унес жизни 1720 человек. Ему поставили самый высокий балл опасности, на пути к Новому Орлеану от Багамских островов он достиг скорости 280 км/ч.
Финансовые потери оценены в 125 млрд долларов, а общая сумма страхового ущерба - 60 млрд долларов.
Финансовые потери оценены в 125 млрд долларов, а общая сумма страхового ущерба - 60 млрд долларов.
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Ураган "Эндрю"
Этот ураган был третий по величине, который достиг берегов США в 20 веке. Он затронул Лос-Анджелес, Флориду и Багамы в 1992 году.
Он вызвал действительно большие разрушения и до урагана "Катрина" был самым значительным за весь период наблюдения за ними. В 2012 он опустился на четвертое место.
Финансовые потери составили 26,5 млрд долларов, сумма страхового ущерба - 17 млрд долларов.
Он вызвал действительно большие разрушения и до урагана "Катрина" был самым значительным за весь период наблюдения за ними. В 2012 он опустился на четвертое место.
Финансовые потери составили 26,5 млрд долларов, сумма страхового ущерба - 17 млрд долларов.
Ураган "Сэнди"
В октябре 2012 года на Багамских островах, в Доминикане, Кубе, США, Канаде, Ямайке, Гаити и Пуэрто-Рико "Сэнди" сносил все на своем пути. Наиболее тяжело пришлось северо-восточным штатам Америки (Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут). Этот тропический циклон сформировался 22 октября и за шесть часов стал тропическим штормом, медленно двигавшемся на север, набирая по пути все больше мощи.
Финансовые потери составили 68,5 млрд долларов, а сумма страхового ущерба - 29,5 млрд долларов.
Финансовые потери составили 68,5 млрд долларов, а сумма страхового ущерба - 29,5 млрд долларов.
Ураган "Вильма"
Этот ураган 2005 года считается самым мощным тропическим циклоном, который был когда-либо зафиксирован в Атлантическом океане.
Он обрушился на Флориду, на карибское побережье Мексики, Ямайку, Гаити, Кубу, Багамские острова. Он затрагивал сушу несколько раз, принеся наибольшие разрушения на Юкатане, во Флориде и на Кубе. Минимум 62 человека погибли.
Финансовые потери составили больше 29,1 млрд долларов и он входит в пятерку самых убыточных ураганов Атлантики и четвёртым в истории США.
Он обрушился на Флориду, на карибское побережье Мексики, Ямайку, Гаити, Кубу, Багамские острова. Он затрагивал сушу несколько раз, принеся наибольшие разрушения на Юкатане, во Флориде и на Кубе. Минимум 62 человека погибли.
Финансовые потери составили больше 29,1 млрд долларов и он входит в пятерку самых убыточных ураганов Атлантики и четвёртым в истории США.
Цунами и землетрясение в Японии
В 2011 году, на северо-восточном побережье Японии случились цунами и землетрясение, которые практически полностью разрушили его и вызвали аварию на АЭС в Фукусиме. Это было одно из самых сильных землетрясений в мире и этот катаклизм привел к гибели без малого 16 тысяч человек.
Финансовые потери составили 210 млрд долларов, а сумма страхового ущерба составила 40 млрд долларов. Официальное число погибших составляет 15 892 человека, без вести пропавшими считаются 2 576.
Но по количеству жертв и масштабу разрушений эта катастрофа уступает землетрясениям, которые случились в Стране Восходящего Солнца в 1896 и в 1923 годах.
Финансовые потери составили 210 млрд долларов, а сумма страхового ущерба составила 40 млрд долларов. Официальное число погибших составляет 15 892 человека, без вести пропавшими считаются 2 576.
Но по количеству жертв и масштабу разрушений эта катастрофа уступает землетрясениям, которые случились в Стране Восходящего Солнца в 1896 и в 1923 годах.
Землетрясение в Новой Зеландии
Сейсмическая активность в Новой Зеландии обусловлена географическим положением страны и геологически активной зоне Тихоокеанского вулканического кольца. Каждый год в этой стране регистрируется примерно 20 тысяч подземных толчков, большая часть из них достаточно слабые. Примерно 200 землетрясений уже достаточно ощутимы. Самые крупные происходят в Альпийском разломе, в зоне субдукции Тихоокеанской плиты, где тектонические плиты действуют в разных направлениях.
В 2011 году землетрясение убило 185 человек.
Финансовые потери составили 24 млрд долларов, сумма стразового ущерба - 16,5 млрд долларов.
В 2011 году землетрясение убило 185 человек.
Финансовые потери составили 24 млрд долларов, сумма стразового ущерба - 16,5 млрд долларов.
Засуха в США
26 штатов в США в 2012 году стали зоной природного бедствия из-за сильнейшей засухи. Общее количество округов угодивших в зону бедствия - 1016. Гибель урожая в Америке привела к рекордному с 2008 года повышению цен на зерно в мире. Были опасения, что повторится ситуация, которая была за 4 года до этого, когда выросшие цены привели к продовольственному кризису. Но вопреки катастрофическим прогнозам СМИ глобального перебоя в поставках сельхозпродукции не случилось.
Общие финансовые потери этой засухи составили 25 млрд долларов, а сумма страхового ущерба - 12 млрд долларов.
Общие финансовые потери этой засухи составили 25 млрд долларов, а сумма страхового ущерба - 12 млрд долларов.
Наводнение в Таиланде
Серия наводнений в 2011 году была вызвана самыми сильными за 50 лет муссонными дождями с июля по сентябрь в север-восточных, северных и центральных провинциях Таиланда. Пострадали больше 13 млн человек и 65 из 76 провинций.
Дожди вызвал тропический шторм "Нок-тен", который обрушился на королевство 5 июля. И уже 30 октября в реке Чаупхрая был зафиксирован рекордный уровень воды - 253 см, что на 3 см выше гидротехнических заграждений.
613 человек погибло в этой катастрофе.
Финансовые потери составили 43 млрд долларов, сумма страхового ущерба составила 16 млрд долларов.
Дожди вызвал тропический шторм "Нок-тен", который обрушился на королевство 5 июля. И уже 30 октября в реке Чаупхрая был зафиксирован рекордный уровень воды - 253 см, что на 3 см выше гидротехнических заграждений.
613 человек погибло в этой катастрофе.
Финансовые потери составили 43 млрд долларов, сумма страхового ущерба составила 16 млрд долларов.
Землетрясение в США
В 1994 году на Тихоокеанском побережье землетрясение унесло жизни 61 человека.
Финансовые потери составили 44 млрд долларов, сумма страхового ущерба - 15,3 млрд долларов.
Финансовые потери составили 44 млрд долларов, сумма страхового ущерба - 15,3 млрд долларов.
Ураган "Айк"
Пятый ураган за сезон 2008 года, который приближался к юго-восточному побережью США, ему было присвоено четыре балла из пяти по шкале опасности Саффира-Симпсона. Диаметр "Айка" составлял больше 900 км. Его эпицентр был расположен в 1150 км к юго-востоку от Северной Каролины, скорость ветра была 135 км/ч. Он дошел до американского побережья и полностью уничтожил город Галвестон (штат Техас).
Общая сумма финансовых потерь составила 38 млрд долларов, а сумма страхового ущерба - 18,5 млрд долларов.
Общая сумма финансовых потерь составила 38 млрд долларов, а сумма страхового ущерба - 18,5 млрд долларов.
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Очень много катастроф и помощнее происходит, в статье просто приведены именно по финансовой стороне вопроса. Разумеется никакие выплаты и финансовые потери не сравнятся с потерями человеческих жизней, домашних питомцев и просто разрушенных до основания чьих-то домов...
Всегда считал, что мА штаб в количестве жертв, а не в шанешках. Хоть бы гуглянул.