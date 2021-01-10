10 природных катастроф, которые привели к огромным финансовым убыткам

В 2011 году, на северо-восточном побережье Японии случились цунами и землетрясение, которые практически полностью разрушили его и вызвали аварию на АЭС в Фукусиме. Это было одно из самых сильных землетрясений в мире и этот катаклизм привел к гибели без малого 16 тысяч человек.



Финансовые потери составили 210 млрд долларов, а сумма страхового ущерба составила 40 млрд долларов. Официальное число погибших составляет 15 892 человека, без вести пропавшими считаются 2 576.



Но по количеству жертв и масштабу разрушений эта катастрофа уступает землетрясениям, которые случились в Стране Восходящего Солнца в 1896 и в 1923 годах.