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10 природных катастроф, которые привели к огромным финансовым убыткам

10 природных катастроф, которые привели к огромным финансовым убыткам (11 фото)

Автор:
10 января 2021 17:51
Сообщество : Истории
Метки: истории   катастрофы   природные катаклизмы   сша   ураган   факты   
3277
11
Катаклизмы, которые регулярно случаются в мире - это не только ужасающая статистка гибели людей и животных, но и большие страховые убытки.
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Метки: истории   катастрофы   природные катаклизмы   сша   ураган   факты   
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11  комментариев
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41k
zloykoyot 2 часа назад
То есть землетрясение и последовавшее за ним цунами 2004 года в Индийском океане в расчёт не берётся? Минус 230 тысяч человек и как минимум 14 пострадавших государств. А в деньгах по-моему до сих пор не посчитали.
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3k
RALEXXX 36 минут назад
Хорошо помню "Сэнди", хотя и 8 лет прошло. Многие подвалы затопило, много лодок на берег выкинуло, много затонуло, много причалов порушились.
Хорошо помню "Сэнди", хотя и 8 лет прошло. Многие подвалы затопило, много лодок на берег выкинуло, много затонуло, много причалов порушились.
Хорошо помню "Сэнди", хотя и 8 лет прошло. Многие подвалы затопило, много лодок на берег выкинуло, много затонуло, много причалов порушились.
Хорошо помню "Сэнди", хотя и 8 лет прошло. Многие подвалы затопило, много лодок на берег выкинуло, много затонуло, много причалов порушились.
Хорошо помню "Сэнди", хотя и 8 лет прошло. Многие подвалы затопило, много лодок на берег выкинуло, много затонуло, много причалов порушились.
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13k
Alex 59 минут назад
Горбачев\Ельцин
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306
Миша Час назад
Землетрясение в Индийском океане у западного побережья Северной Суматры в 2004 году, 26 декабря. Считается одним из сильнейших землетрясений XX–XXI веков, от 9,1 до 9,3 балла по шкале Рихтера. Возникнув на глубине около 30 км, землетрясение вызвало ряд разрушительных цунами, высота которых превышала 15 метров. Эти волны привели к огромным разрушениям и забрали жизни, по разным оценкам, от 225 тысяч до 300 тысяч человек в 14 странах. Наибольше от цунами пострадало побережье Индонезии, Шри-Ланки, Индии и Таиланда.
Землетрясение в Индийском океане у западного побережья Северной Суматры в 2004 году, 26 декабря. Считается одним из сильнейших землетрясений XX–XXI веков, от 9,1 до 9,3 балла по шкале Рихтера. Возникнув на глубине около 30 км, землетрясение вызвало ряд разрушительных цунами, высота которых превышала 15 метров. Эти волны привели к огромным разрушениям и забрали жизни, по разным оценкам, от 225 тысяч до 300 тысяч человек в 14 странах. Наибольше от цунами пострадало побережье Индонезии, Шри-Ланки, Индии и Таиланда.
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12k
minimalism Автор поста Миша Час назад
очень интересно, спасибо большое за то, что поделились. Вообще жуть, конечно, полнейшая.
Очень много катастроф и помощнее происходит, в статье просто приведены именно по финансовой стороне вопроса. Разумеется никакие выплаты и финансовые потери не сравнятся с потерями человеческих жизней, домашних питомцев и просто разрушенных до основания чьих-то домов...
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3k
Ыукп Час назад
Автор, мозги-то где?
Всегда считал, что мА штаб в количестве жертв, а не в шанешках. Хоть бы гуглянул.
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15
Екатерина Ыукп Час назад
Если Вы перечитаете заголовок, то все поймете.
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57k
Опиум для народа 2 часа назад
Вот уж кого не жаль-так это страховых барыг.
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33k
parallax 2 часа назад
Большинство катаклизмов происходит в СШП. Может бог всё таки есть?
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13k
Роман parallax 2 часа назад
Нет, просто автор перевел американскую статейку
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407
Борис 2 часа назад
Нет такого понятия страховой ущерб. Есть возмещение ущерба по страховому случаю.
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minimalism

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