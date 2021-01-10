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КОВИДный Пхукет. Пустые пляжи и заколоченные магазины Таиланда

КОВИДный Пхукет. Пустые пляжи и заколоченные магазины Таиланда (18 фото + 1 видео)

Автор:
10 января 2021 11:14
Сообщество : Путешествия
Метки: COVID   карон   патонг   пустые пляжи   пхукет   таиланд   тайланд   туристический сезон   
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На Новый Год ко мне прилетели друзья из России.
Великие люди — вытерпеть 16 дней в карантине это нужно ОЧЕНЬ сильно хотеть в Таиланд при том что открыта масса стран без этого идиотизма счастья.
Пару слов о карантине.
Ты сидишь сначала 9 дней в четырех стенах безвылазно.
Окна закрыты наглухо, балкон тоже.
На 9й (или десятый) день тебе разрешают гулять аж целых 45 минут во дворе отеля.
Причем стоит это все как ОЧЕНЬ хорошие 5* отели ...

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Метки: COVID   карон   патонг   пустые пляжи   пхукет   таиланд   тайланд   туристический сезон   
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33k
parallax 3 часа назад
Пустые пляжи, это хорошо. Морская природа хоть отдохнёт от вездесущего Homo Sapiens.
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203k
Северное сияние 2 часа назад
ТС, пиши ичсо. Интересно смотреть на места, где был когда-то. И где всегда были толпы народа

Реально поймал себя на мысли, что хотел бы сейчас там прогуляться. Тихо, спокойно, нет орды туристов...Этакий тайский пеший душевный релакс.
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1k
Phuketian Автор поста Северное сияние 2 часа назад
Спасибо!

У меня много чего написано, но сюда не очень удобно переносить... или мне просто лень)))
Вот тут куда больше про наши края - https://www.drive2.ru/b/485213108021756124/https://www.drive2.ru/b/485213108021756124/

И да, сейчас тут классно.
Потом будем вспоминать про высокий, но безлюдный сезон...
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203k
Северное сияние Phuketian 2 часа назад
Немножко вам завидую из нашей морозной Сибири, с -45С на термометре.
Хотя, у нас тоже сейчас немноголюдно на улице

Обязательно почитаю ваш сайт
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1k
Phuketian Автор поста Северное сияние Полчаса назад
Мне даже трудно представить, какие ощущения могут быть в минус 45 )))
Тут у нас года три назад зимой в Бангкоке ночью температура опустилась до 18 градусов (плюс, естественно) - 60 с чем-то человек за одну ночь умерло от переохлождения
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