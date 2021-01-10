КОВИДный Пхукет. Пустые пляжи и заколоченные магазины Таиланда

А да, забыл — еда не фонтан, алкоголь под запретом, заказать еду или выпивку с доставкой нельзя, остается только те блюда что предлагает отель…



В общем — туристов на Пхукете (и в Тае в целом) нет от слова совсем.

Зато тайцы активно развивают местный туризм, который, например, в иные недели приносит одному только Пхукету несколько миллиардов бат(!)



Ну, не буду больше про карантин.

Нужно нам было по делам нашим скорбным съездить на север острова (Сурин-Бангтао).

Я, да и большинство здесь живущих эти места не жалуют — погода там хуже чем у нас на юге, пляжи тоже так себе. В итоге — последний раз на Сурине я был 2.5 года назад, на Бангтао — 1.5 года.

Вот мы и решили что проедемся по всем пляжам, начиная от Ката Ной, затем Ката, Карон, Патонг, Калим, Камала, Сурин и Бангтао.



Сказано — сделано.

Выезжаем.