КОВИДный Пхукет. Пустые пляжи и заколоченные магазины Таиланда

На Новый Год ко мне прилетели друзья из России.
Великие люди — вытерпеть 16 дней в карантине это нужно ОЧЕНЬ сильно хотеть в Таиланд при том что открыта масса стран без этого идиотизма счастья.
Пару слов о карантине.
Ты сидишь сначала 9 дней в четырех стенах безвылазно.
Окна закрыты наглухо, балкон тоже.
На 9й (или десятый) день тебе разрешают гулять аж целых 45 минут во дворе отеля.
Причем стоит это все как ОЧЕНЬ хорошие 5* отели ...
Великие люди — вытерпеть 16 дней в карантине это нужно ОЧЕНЬ сильно хотеть в Таиланд при том что открыта масса стран без этого идиотизма счастья.
Пару слов о карантине.
Ты сидишь сначала 9 дней в четырех стенах безвылазно.
Окна закрыты наглухо, балкон тоже.
На 9й (или десятый) день тебе разрешают гулять аж целых 45 минут во дворе отеля.
Причем стоит это все как ОЧЕНЬ хорошие 5* отели ...
А да, забыл — еда не фонтан, алкоголь под запретом, заказать еду или выпивку с доставкой нельзя, остается только те блюда что предлагает отель…
В общем — туристов на Пхукете (и в Тае в целом) нет от слова совсем.
Зато тайцы активно развивают местный туризм, который, например, в иные недели приносит одному только Пхукету несколько миллиардов бат(!)
Ну, не буду больше про карантин.
Нужно нам было по делам нашим скорбным съездить на север острова (Сурин-Бангтао).
Я, да и большинство здесь живущих эти места не жалуют — погода там хуже чем у нас на юге, пляжи тоже так себе. В итоге — последний раз на Сурине я был 2.5 года назад, на Бангтао — 1.5 года.
Вот мы и решили что проедемся по всем пляжам, начиная от Ката Ной, затем Ката, Карон, Патонг, Калим, Камала, Сурин и Бангтао.
Сказано — сделано.
Выезжаем.
В общем — туристов на Пхукете (и в Тае в целом) нет от слова совсем.
Зато тайцы активно развивают местный туризм, который, например, в иные недели приносит одному только Пхукету несколько миллиардов бат(!)
Ну, не буду больше про карантин.
Нужно нам было по делам нашим скорбным съездить на север острова (Сурин-Бангтао).
Я, да и большинство здесь живущих эти места не жалуют — погода там хуже чем у нас на юге, пляжи тоже так себе. В итоге — последний раз на Сурине я был 2.5 года назад, на Бангтао — 1.5 года.
Вот мы и решили что проедемся по всем пляжам, начиная от Ката Ной, затем Ката, Карон, Патонг, Калим, Камала, Сурин и Бангтао.
Сказано — сделано.
Выезжаем.
Двигаемся в сторону Ката.
По дороге почти все заведения — магазины, кафе, рестораны и даже 7/11 — закрыты
По дороге почти все заведения — магазины, кафе, рестораны и даже 7/11 — закрыты
Приехали на пляж Ката.
Тут огорожено место, где недавно черепаха снесла яйца.
Пляж настолько пустой, что даже черепахи перестали бояться за свои яйца!
Не знаю уж, какого пола была черепаха ))
В общем, уже никакого сравнения с Най Харном и Раваем, где открыты все заведения и полно народа.
Но дальше будет только хуже
Тут огорожено место, где недавно черепаха снесла яйца.
Пляж настолько пустой, что даже черепахи перестали бояться за свои яйца!
Не знаю уж, какого пола была черепаха ))
В общем, уже никакого сравнения с Най Харном и Раваем, где открыты все заведения и полно народа.
Но дальше будет только хуже
Кто-то видел такую пустую дорогу на Патонг в пик сезона? ))
Приехали.
Опять же бОльшая часть помещений не работает и заколочена
Приехали.
Опять же бОльшая часть помещений не работает и заколочена
Вымерший Январский Патонг. Раньше такие слова в принципе не могли стоять рядом ))
На пляже сидят грустные тайцы и предлагают водные мотоциклы и прочие activities по… обычным ценам.
Похоже они все еще верят что "турист повалит" ))
На пляже сидят грустные тайцы и предлагают водные мотоциклы и прочие activities по… обычным ценам.
Похоже они все еще верят что "турист повалит" ))
Хорошо что открыта. Некоторое время она была закрыта в принципе. Хотя ни народа, ни продавцов, ни продажной любви (которая, конечно, есть, но переместилась в клубы и онлайн)
Кое-где, впрочем, девушки на улицах есть
Кое-где, впрочем, девушки на улицах есть
Едем дальше.
Пляж Сурин.
Кое-кто его даже любил когда-то (не я).
Сейчас на пляже было 5 человек, считая трех тайцев
Пляж Сурин.
Кое-кто его даже любил когда-то (не я).
Сейчас на пляже было 5 человек, считая трех тайцев
Чувак несся на забавной доске с электромотором
Электрические fliteboard стали у нас популярны в прошлом году.
Сейчас на Най Харне порой по несколько таких одновременно катаются
Электрические fliteboard стали у нас популярны в прошлом году.
Сейчас на Най Харне порой по несколько таких одновременно катаются
Ну и последний пляж на сегодня (обратили внимание на то насколько хуже погода чем у нас на юге?)
Бангтао
Бангтао
На этом все.
Тайцам, занятым в туризме и тем кто хотел сюда зимой приехать, конечно, вряд ли такое нравится.
А вот нам, здесь живущим - очень.
Пустые пляжи при отличной погоде - когда еще такое увидишь!
Тайцам, занятым в туризме и тем кто хотел сюда зимой приехать, конечно, вряд ли такое нравится.
А вот нам, здесь живущим - очень.
Пустые пляжи при отличной погоде - когда еще такое увидишь!
Авторский пост
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Реально поймал себя на мысли, что хотел бы сейчас там прогуляться. Тихо, спокойно, нет орды туристов...Этакий тайский пеший душевный релакс.
У меня много чего написано, но сюда не очень удобно переносить... или мне просто лень)))
Вот тут куда больше про наши края - https://www.drive2.ru/b/485213108021756124/https://www.drive2.ru/b/485213108021756124/
И да, сейчас тут классно.
Потом будем вспоминать про высокий, но безлюдный сезон...
Хотя, у нас тоже сейчас немноголюдно на улице
Обязательно почитаю ваш сайт
Тут у нас года три назад зимой в Бангкоке ночью температура опустилась до 18 градусов (плюс, естественно) - 60 с чем-то человек за одну ночь умерло от переохлождения