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Автор знаменитого косплея персонажа из «Южного Парка» скончался от осложнений коронавируса

Автор знаменитого косплея персонажа из «Южного Парка» скончался от осложнений коронавируса (7 фото + 2 видео)

Автор:
05 января 2021 12:14
Сообщество : Игромир
Метки: COVID   world of warcraft   видео   геймер   коронавирус   косплеер   косплей   южный парк   
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Геймер Джарод Нандин, прославившийся на весь мир косплеем злого высокоуровневого игрока в World of Warcraft в одной из серий мультсериала «Южный Парк», скончался от осложнений, вызванных коронавирусом.

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Метки: COVID   world of warcraft   видео   геймер   коронавирус   косплеер   косплей   южный парк   
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Вася Час назад
за.е.б.али со своим коронавирусом. у чувака явно проблемы с ожирением, давлением и куевой тучей других сопутсвующих болячек
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Arti Вася Полчаса назад
Да, много болезней сейчяс носят ето название
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