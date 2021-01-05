Автор знаменитого косплея персонажа из «Южного Парка» скончался от осложнений коронавируса

Геймер Джарод Нандин, прославившийся на весь мир косплеем злого высокоуровневого игрока в World of Warcraft в одной из серий мультсериала «Южный Парк», скончался от осложнений, вызванных коронавирусом.
В воскресенье, 3 января, из-за осложнений, вызванных COVID-19, умер 40-летний американский косплеер и геймер Джарод Нандин. Он был широко известен в геймерских кругах, в частности, среди фанатов видеоигры World of Warcraft. Также его хорошо знали поклонники американского мультсериала «Южный Парк».
В конце 2020 года, 18 декабря, мужчине стало плохо и он был госпитализирован, а 23 декабря он поделился новостью с фанатами в своих соцсетях — ему диагностировали коронавирус. В течение следующих дней Джарод периодически публиковал обновления о своём состоянии и даже шутил по этому поводу, но, к сожалению, так и не поправился.
Известность пришла к Нандину в 2013 году, когда он впервые появился на фестивале BlizzCon в образе персонажа из «Южного Парка», с которым зрители познакомились в одном из эпизодов 10-го сезона — «Занимайтесь любовью, а не Warcraft». Герой представлял из себя заядлого и весьма агрессивного геймера, убивающего других персонажей.
Отрывок из серии «Южного Парка» с тем самым геймером, которого косплеил Джарод
Благодаря своему сильному сходству с этим героем Джарод стал известен фанатам шоу по всему миру как «Чувак из «Южного Парка».
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