Автор знаменитого косплея персонажа из «Южного Парка» скончался от осложнений коронавируса

Известность пришла к Нандину в 2013 году, когда он впервые появился на фестивале BlizzCon в образе персонажа из «Южного Парка», с которым зрители познакомились в одном из эпизодов 10-го сезона — «Занимайтесь любовью, а не Warcraft». Герой представлял из себя заядлого и весьма агрессивного геймера, убивающего других персонажей.