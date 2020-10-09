«Один дома»: маска с культовым выражением лица

Маколей Калкин купил тематическую маску для лица «Один дома», которая защищает его от коронавируса.
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