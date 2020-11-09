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Смех сквозь слёзы: трудоустройство в 2020-м году

Смех сквозь слёзы: трудоустройство в 2020-м году (15 фото)

Автор:
09 ноября 2020 10:26
Сообщество : Юмор
Метки: COVID   коронавирус   офис   поиск работы   работа   трудоустройство   
1900
15

Давайте дружно помянем всех тех "счастливчиков", решивших уволиться с работы во время коронавирусного безобразия и искать себе более "интересную работу и дружный коллектив".

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Метки: COVID   коронавирус   офис   поиск работы   работа   трудоустройство   
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5  комментариев
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4k
Александр Иванов 53 минуты назад
Прикольные времена настали. Друг, за 50, пришёл устраиваться инженером, сказали, поработаешь зиму дворником, весной переведём в инженеры. Он спросил-а если ассенизатором зиму, а весной директором поставите? Юмор не оценили.
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6k
AIRON_FIRST 5 минут назад
Комментарий к фото
годится для эпитафии
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16k
Нагайна 8 минут назад
Биржа предлагает переобучение (невзирая на образование): парикмахер, повар, ландшафтный дизайнер, механизатор. Людям 50+/- самое то. А, забыла - ещё в "Магнит" постоянно работники торгового зала нужны, похоже, их там жрут или в жертву приносят.
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homerchik 48 минут назад
Смех сквозь слёзы: трудоустройство в 2020-м году
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