Смех сквозь слёзы: трудоустройство в 2020-м году

Давайте дружно помянем всех тех "счастливчиков", решивших уволиться с работы во время коронавирусного безобразия и искать себе более "интересную работу и дружный коллектив".
По поводу тату
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