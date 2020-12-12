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Новая работа Бэнкси о COVID-19 в Бристоле

Новая работа Бэнкси о COVID-19 в Бристоле (4 фото)

Автор:
12 декабря 2020 09:17
Сообщество : Искусство
Метки: COVID   бэнкси   в мире   искусство   рисунок   фото   художник   
571
4
Уличный художник-аноним из Англии Бэнкси (Banksy) снова в центре внимания с ещё одним своим наводящим на размышления произведением искусства.

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Метки: COVID   бэнкси   в мире   искусство   рисунок   фото   художник   
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DarkSkat 2 часа назад
Напоминает королеву Елизавету II?
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