Новая работа Бэнкси о COVID-19 в Бристоле

По данным BBC, местный житель по имени Дейл Комли (Dale Comley) рано утром в четверг увидел «массивного парня в светоотражающей куртке», которого он принял за Бэнкси.



«Я увидел мужчину в светоотражающей куртке, прислонившегося к перилам напротив — он всё время смотрел на стену. Затем, примерно через час, я выглянул и увидел множество людей на улице», — поделился мужчина с BBC.

На фреске изображена держащая носовой платок и чихающая пожилая дама, чей защитный безусловный рефлекс оказался настолько сильным, что в процессе она даже неловко выплюнула свою вставную челюсть.