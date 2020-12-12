Новая работа Бэнкси о COVID-19 в Бристоле

Уличный художник-аноним из Англии Бэнкси (Banksy) снова в центре внимания с ещё одним своим наводящим на размышления произведением искусства.
На этот раз это мурал на тему COVID, который недавно появился на одной из самых крутых улиц Бристоля, Англия.
Его новая работа представляет собой пожилую даму в платке, держащую носовой платок, но уронившую из-за сильного чиха сумочку и трость, а также выпустив изо рта зубные протезы.
Его новая работа представляет собой пожилую даму в платке, держащую носовой платок, но уронившую из-за сильного чиха сумочку и трость, а также выпустив изо рта зубные протезы.
Новый, заставляющий задуматься мурал, появился на Вейл-стрит, одной из самых крутых жилых улиц Великобритании
Это нарисованное с помощью трафарета произведение искусства на тему COVID появилось на Вейл-стрит, одной из самых крутых жилых улиц Великобритании. В четверг Бэнкси зашёл в Интернет, чтобы подтвердить, что фреска на самом деле была написана им. Художник опубликовал несколько снимков с произведением искусства в своём аккаунте в Instagram. «Апчхи!!», — написал он в описании своего поста
В четверг Бэнкси подтвердил, что произведение искусства действительно было создано им
По данным BBC, местный житель по имени Дейл Комли (Dale Comley) рано утром в четверг увидел «массивного парня в светоотражающей куртке», которого он принял за Бэнкси.
«Я увидел мужчину в светоотражающей куртке, прислонившегося к перилам напротив — он всё время смотрел на стену. Затем, примерно через час, я выглянул и увидел множество людей на улице», — поделился мужчина с BBC.
На фреске изображена держащая носовой платок и чихающая пожилая дама, чей защитный безусловный рефлекс оказался настолько сильным, что в процессе она даже неловко выплюнула свою вставную челюсть.
«Я увидел мужчину в светоотражающей куртке, прислонившегося к перилам напротив — он всё время смотрел на стену. Затем, примерно через час, я выглянул и увидел множество людей на улице», — поделился мужчина с BBC.
На фреске изображена держащая носовой платок и чихающая пожилая дама, чей защитный безусловный рефлекс оказался настолько сильным, что в процессе она даже неловко выплюнула свою вставную челюсть.
Если вы ранее ничего не знали о британском художнике, то Бэнкси — это уличный художник-аноним, политический активист и кинорежиссёр из Великобритании, начавший свой творческий путь в 1990-х годах. Художник наиболее известен своими росписями на городских стенах, которые он выполняет с помощью баллончика. Его работы обычно являются сатирическими, кроме того, они заставляют задуматься и содержат политические послания. По сей день личность и имя Бэнкси остаются неподтверждёнными.
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