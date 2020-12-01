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Как выглядел актер, сыгравший Фантомаса

Как выглядел актер, сыгравший Фантомаса (7 фото)

Автор:
01 декабря 2020 14:42
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актер   звезды   знаменитости   кино   люди   мир   франция   
4070
7
В 1964 году вышел всемирно известный французский фильм, который покорил всех зрителей. Он шел на киноэкранах даже в СССР, однако недолго - его запретили, потому что повысился уровень преступности.
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Метки: актер   звезды   знаменитости   кино   люди   мир   франция   
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19  комментариев
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5k
Duckk Полчаса назад
Кто-то не знает, как выглядит Жан Марэ?
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883
Сергей 8 минут назад
Мало того, что как актёр был так себе (брал фактурой), так ещё и дырявым оказался)))
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129
vova old 10 минут назад
чем плох фанфан-тюльпан
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8k
KAUSTIC 23 минуты назад
Спасибо "Кэп" ... А то никто не знал...
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39k
Соломей 57 минут назад
Это же каким надо быть задротом-лайкодрочером, чтоб слепить пост из пяти фоток, и трех строчек текста ниочём.Вот это реальный уровень фишек.пятиклашки в паверпоинте на порядок лучше делают микропрезентации.
Жалко больше минуса поставить нельзя.
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11k
* Соломей Полчаса назад
Ждём от вас поста, хорошего, информативного. Я не троллю, просто вижу вы разбираетесь как надо, надеюсь и сделаете.
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9k
Bill Час назад
Фильм в СССР несколько лет не показывали потому что он "вызвал ряд шуточных проявлений". Слово "фантомас" писали на всех заборах, школота надевала чулки на голову и пугала старушек, подсовывали всем записки с угрозами и прочая херня.
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5k
Игорь Мочалов Bill Полчаса назад
"Мне нужен труп. Я выбрал вас. До скорой встречи-Фантомас"
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193k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Bill 13 минут назад
Хм, я тоже писал на заборе, асфальте "fantomas".
А чуть позже "Zorro"
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1k
Одынат Час назад
Так он там играл не только Фантомаса, но и журналиста Фандора.
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29k
Korolev Час назад
О мои глоза! Уровень текста - сочинение восьмиклассника-троечника...
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193k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Korolev 12 минут назад
Бросьте, до восьмиклассника ему ещё расти и расти...
Максимум пятиклашка.
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450
... Час назад
жан кокто не был ему как отец, они были любовники и жили вместе как пара, и благодаря кокто, марэ попал в мир кино
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53k
Racer777 Час назад
Писал бы уж все честно. Жан Маре был не традиционной ориентации. А Кокто его снимал в силу того, что между ними был бурный роман. Так что он ему не отца заменил, уважаемый автор, а стал его любовником. Впрочем... если бы не Кокто, то может про Маре никто и не узнал бы.
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9k
Денис Трубочкин Racer777 Полчаса назад
кто о чем, а вшивый все о бане! Иначе говоря, у кого что болит...
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4k
Борис Racer777 19 минут назад
Кок То так)
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4k
SSD Час назад
В КВН у нас играл... Знаем такого.
В КВН у нас играл... Знаем такого.
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