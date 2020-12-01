Как выглядел актер, сыгравший Фантомаса

В 1964 году вышел всемирно известный французский фильм, который покорил всех зрителей. Он шел на киноэкранах даже в СССР, однако недолго - его запретили, потому что повысился уровень преступности.
Но даже за то недолгое время, пока его крутили в кинотеатрах, советский зритель полюбил эту комедию. Главную роль коварного и хитроумного преступника сыграл никто иной, как один из самых величайших актеров - Жан Марэ. Его обычно приглашали на роли романтических героев, достойных рыцарей, которым Марэ и был в реальной жизни.
Главную роль коварного и хитроумного преступника сыграл никто иной, как один из самых величайших актеров - Жан Марэ. Его обычно приглашали на роли романтических героев, достойных рыцарей, которым Марэ и был в реальной жизни.
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Детство Жана было не самым простым - он родился в маленьком городке Шербур, родители мальчика развелись, когда ему было четыре. Отца он не помнил вовсе, а мама регулярно сидела в тюрьме за воровство. Воспитание старалась брать на себя, но Жан был драчлив и непослушен, его называли монстром с ангельским лицом. И уже тогда, в этот непростой период, он хотел быть актером.
В 15 лет он начал попытки поступить в театральное, но безуспешно. В итоге он пошел на актерские курсы. Диплом у него будет, но только спустя несколько лет.
В 1934 году он получил свою первую роль, маленькую, в фильме "На улицах". Первое время у него были только такие вот незначительные эпизоды, до известности во Франции оставалось еще шесть лет. Слава пришла к нему, когда он начал сниматься в лентах Жана Кокто, который практически заменил ему отца и был его наставником.
В 1934 году он получил свою первую роль, маленькую, в фильме "На улицах". Первое время у него были только такие вот незначительные эпизоды, до известности во Франции оставалось еще шесть лет. Слава пришла к нему, когда он начал сниматься в лентах Жана Кокто, который практически заменил ему отца и был его наставником.
Несмотря на то, что свои лучшие роли он сыграл у Кокто, именно "Фантомас" стал решающей картиной в признании мировой славы Жана Марэ. Многие говорили, что такой непростой и необычный образ был под силу только ему.
Образ стал настолько удачным, что легко перешел в массовую культуру, в СССР он был героем анекдотов, как поручик Ржевский, Чапаев и другие знаменитые герои. Во многом, благодаря самому Марэ.
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Жалко больше минуса поставить нельзя.
А чуть позже "Zorro"
Максимум пятиклашка.