Как выглядел актер, сыгравший Фантомаса

В 15 лет он начал попытки поступить в театральное, но безуспешно. В итоге он пошел на актерские курсы. Диплом у него будет, но только спустя несколько лет.

В 1934 году он получил свою первую роль, маленькую, в фильме "На улицах". Первое время у него были только такие вот незначительные эпизоды, до известности во Франции оставалось еще шесть лет. Слава пришла к нему, когда он начал сниматься в лентах Жана Кокто, который практически заменил ему отца и был его наставником.