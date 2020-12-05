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Внезапно: Боярский назвал Д`Артаньяна убийцей и признался, что сожалеет о съемках в этой роли

Внезапно: Боярский назвал Д`Артаньяна убийцей и признался, что сожалеет о съемках в этой роли (6 фото + 1 видео)

Автор:
05 декабря 2020 22:24
Сообщество : Кино
Метки: Д’Артаньян   актер   кино   михаил боярский   откровение   роль   три мушкетера   шоу бизнес   
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Мушкетер Всея Руси, оказывается, сам не в восторге от морального облика знаменитого персонажа. По его словам, Д`Артаньян совсем не романтический герой, и нечего им восхищаться. Совсем другое дело - шевалье Де Брильи из "Гардемарины, вперёд!": тоже француз, но уже не на шутку влюбленный, настоящий романтический герой.

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Метки: Д’Артаньян   актер   кино   михаил боярский   откровение   роль   три мушкетера   шоу бизнес   
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97  комментариев
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18k
Вишенка Крокодилова 15 часов назад
Зачем ты, Миша, так орешь,
Давно ограбленный еврей?
Ты Д’Артаньяна не тревожь,
Он дворянин, а ты плебей.
Валентин Гафт
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5k
Александр 9 минут назад
вспомнил ролик из "Городка", там Олейник хвастается, что выдал замуж дочку и на свадьбе Боярский спел две песни, мол это круто, на что Мтоянов ему показал что такое действительно круто и позвал: Миша, принисика нам пивка! - Тут появляется Бряпский и приносит пиво напевая "Пора-пора-порадуемся..." Стоянов ему говорит: Ты что не можешь просто так принести пиво без всяких своих "пора-пора..."
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926
Бармалеус 24 минуты назад
Джек, что ты можешь сделать за деньги?
За деньги, я могу сделать ВСЕ! (Человек с бульвара Капуцинов) Все что нужно знать про эту семейку.
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3
dystantnic Полчаса назад
У Меняйлова о ДАртаньяне есть интересный ролик.
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516
Кукулькан Час назад
Многие пишут что д'Артаньян был убийцей. Но в те времена дуэли были не только и не сколько между конкурирующими полками, но и происходили повсеместно. Эдикты запрещающие дуэли появились именно по причине огромного количества стычек, приводящих к ощутимым сокращениям в рядах дворянства. Что касается всех прочих "аморальных" эпизодов, жены продолжают изменять. Спецслужбы продолжают закручивать гайки. Ничего не изменилось. А дуэли отменили зря. Негодяев надо наказывать.
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471
klklkl Час назад
Как уже ниже верно сказано - кардинал там самый положительный персонаж, мудрый государственный деятель. Тревиль еще честный служака - но это маленькая роль.
Эти четверо - алкаши и дебоширы, король - кретин, королева - проститутка, Бонасье - интриганка.
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3k
TirAn Час назад
Лучше бы он пожалел, что машину свою паркует как м...к, на тратуаре
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48k
smakido 2 часа назад
Тысяча чертей!
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22k
Сергей Алексеевич 2 часа назад
Я ещё когда книжку Дюма читал в детстве считал что Д`Артаньян - хам (хамил старшим и стебал всех вокруг), хулиган (его действия кроме как хулиганскими назвать просто нельзя), пьяница и дебошир, залез на чужую жену, связался с тремя такими-же неадекватами, которые безнаказанно резали налево и направо правительственные войска (гвардейцев кардинала), создали банду, ввязались в афёру по сокрытию измены королевы, попутно пачками вырезая гвардейцев кардинала, который был единственным адекватным человеком во всей этой каше и радел за государство вместо короля-люмпена, которому ничего кроме развлечений и вкусно пожрать не нужно было.
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2k
stb22 2 часа назад
Сытый голодного не разумеет, а молодой не понимает старого. Когда у тебя за плечами тяжесть прожитых лет и ты стоишь на пороге смерти, то совсем по-другому смотришь на жизнь.
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553
Nane First NameLast 2 часа назад
Черти: Тысяча Боярских!
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1k
Filaret 3 часа назад
Мишка повзрослел.
Мишка повзрослел.
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11k
* 3 часа назад
Я не люблю Боярского, но тут он лишь сказал, что жалеет, что снялся в сиквелах... Заголовок чисто ради провокации.
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347
Vlad 3 часа назад
Жалеет что мало подучил за эту роль
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1k
Alexandr 4 часа назад
Пережил себя, а ушел бы раньше - остался бы уважаемым человеком и артистом.
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9k
Некто 4 часа назад
Внезапно: Боярский назвал Д`Артаньяна убийцей и признался, что сожалеет о съемках в этой роли
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4k
Артем Кощеев Некто 3 часа назад
Это объясняет, почему президент развёлся
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4k
Михаил Артем Кощеев 10 минут назад
Не успели вовремя привезти подаренные послу духовные скрепы.
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645
asd 5 часов назад
А как же его слова, о том, что актер - это просто наемный работник и за деньги он сыграет любую роль и пропагандирует любые идеи и это нормально?
В общем это пиар, просто пиар, и нечего ему в этом помогать.
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16k
Андрей Иванов asd 4 часа назад
Одно не отменяет другого. Наёмник тоже может о чём то сожалеть, наймётся, а потом сожалеет.
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7k
Сергей 5 часов назад
Пост нормальный, приведённые под постом комментарии - дегенеративные. Люди явно не знают его других ролей и своё невежество пытаются оправдать тем, что, мол, ничего лучьше д’Артаньяна Боярский не сыграл.
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702
vlad 5 часов назад
"не читал, но осуждаю" - большинство комментаторов даже ролик не смотрело ....
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437
Hypnosis 5 часов назад
Боярский, на старости лет, стал редкостным мудаком
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1k
Эдуардо 6 часов назад
Есть такая штука - намордник называется. Чтобы не гавкать и не кусаться. И лишнего не брякнуть...
Есть такая штука - намордник называется. Чтобы не гавкать и не кусаться. И лишнего не брякнуть...
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