Внезапно: Боярский назвал Д`Артаньяна убийцей и признался, что сожалеет о съемках в этой роли

Сыгравший там кардинала Мазарини Анатолий Равикович рассказывал, что тоже упорно отказывался от участия в съемках, но потом сдался, и очень жалел впоследствии:

"В этом фильме нет ни сюжета, ни мысли, ни актёров — ничего. Одно желание повторить успех – больше ничего за этим не было. Мне очень жаль. Хилькевич – славный человек, но это такая неудача, после которой люди стреляются. Да и вообще… когда собралась эта наша компания: старые лысые люди с болезнями. Ну какие из нас, к чёрту, мушкетёры? А молодые прыгают чего-то… Совершенно не понятен выбор актёров. Сюжет – бред собачий про какие-то сокровища. Дело в том, что сценарий прошлых фильмов писал драматург Александр Дюма, а последнего – Хилькевич".

Михаил же Боярский признался, что снялся во трех мушкетерских продолжениях, хоть и понимал, что "в одну реку дважды войти очень сложно" и "последующее всегда хуже предыдущего", так как нужно было кормить семью. Кроме того, его сильно уговаривали коллеги: без Д'Артаньяна никаких съемок бы не было, и все они оставались без работы в этих проектах.