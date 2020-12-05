Внезапно: Боярский назвал Д`Артаньяна убийцей и признался, что сожалеет о съемках в этой роли

Мушкетер Всея Руси, оказывается, сам не в восторге от морального облика знаменитого персонажа. По его словам, Д`Артаньян совсем не романтический герой, и нечего им восхищаться. Совсем другое дело - шевалье Де Брильи из "Гардемарины, вперёд!": тоже француз, но уже не на шутку влюбленный, настоящий романтический герой.
Два дня назад на YouTube-канале "Зангалис & К" вышло интервью с Михаилом Боярским, в ходе которого народный артист РСФСР пояснил, что считает самого известного своего киногероя отрицательным персонажем, более того - киллером!
"Д'Артаньян - убийца самый настоящий. В день по пять трупов. Еще женщине голову отрубили - и ничего", - подытожил Боярский.
"Д'Артаньян - убийца самый настоящий. В день по пять трупов. Еще женщине голову отрубили - и ничего", - подытожил Боярский.
Кроме того, Боярский признался, что сожалеет о своем участии в ремейках-сиквелах музыкального фильма о приключениях друзей мушкетеров. Напомним, в 1992 году вышел телефильм "Мушкетёры двадцать лет спустя", а в 1993-м - лента "Тайна королевы Анны, или Мушкетёры тридцать лет спустя". А в 2007 увидела свет картина "Возвращение мушкетёров, или Сокровища кардинала Мазарини", которую восе не приняли ни зрители, ни критики...
Сыгравший там кардинала Мазарини Анатолий Равикович рассказывал, что тоже упорно отказывался от участия в съемках, но потом сдался, и очень жалел впоследствии:
"В этом фильме нет ни сюжета, ни мысли, ни актёров — ничего. Одно желание повторить успех – больше ничего за этим не было. Мне очень жаль. Хилькевич – славный человек, но это такая неудача, после которой люди стреляются. Да и вообще… когда собралась эта наша компания: старые лысые люди с болезнями. Ну какие из нас, к чёрту, мушкетёры? А молодые прыгают чего-то… Совершенно не понятен выбор актёров. Сюжет – бред собачий про какие-то сокровища. Дело в том, что сценарий прошлых фильмов писал драматург Александр Дюма, а последнего – Хилькевич".
Михаил же Боярский признался, что снялся во трех мушкетерских продолжениях, хоть и понимал, что "в одну реку дважды войти очень сложно" и "последующее всегда хуже предыдущего", так как нужно было кормить семью. Кроме того, его сильно уговаривали коллеги: без Д'Артаньяна никаких съемок бы не было, и все они оставались без работы в этих проектах.
"В этом фильме нет ни сюжета, ни мысли, ни актёров — ничего. Одно желание повторить успех – больше ничего за этим не было. Мне очень жаль. Хилькевич – славный человек, но это такая неудача, после которой люди стреляются. Да и вообще… когда собралась эта наша компания: старые лысые люди с болезнями. Ну какие из нас, к чёрту, мушкетёры? А молодые прыгают чего-то… Совершенно не понятен выбор актёров. Сюжет – бред собачий про какие-то сокровища. Дело в том, что сценарий прошлых фильмов писал драматург Александр Дюма, а последнего – Хилькевич".
Михаил же Боярский признался, что снялся во трех мушкетерских продолжениях, хоть и понимал, что "в одну реку дважды войти очень сложно" и "последующее всегда хуже предыдущего", так как нужно было кормить семью. Кроме того, его сильно уговаривали коллеги: без Д'Артаньяна никаких съемок бы не было, и все они оставались без работы в этих проектах.
Ну, в общем, послушайте сами
а зря. Это единственное, чем запомнится Боярский. И не надо плевать в вечность.— akyivite (@akyivite) December 5, 2020
Если бы не это роль мы бы знать не знали кто такой боярский,и про его супер "детишек" неслыхали бы)— Алексей М (@snegofik1) December 5, 2020
Наверное, Боярский спохватился, что "продешевил". - Не на ту тему "поставил".😦🙃— Виктор Шурыгин@viktor_shurygin (@MhR7w1VC774GP2x) December 5, 2020
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Давно ограбленный еврей?
Ты Д’Артаньяна не тревожь,
Он дворянин, а ты плебей.
Валентин Гафт
За деньги, я могу сделать ВСЕ! (Человек с бульвара Капуцинов) Все что нужно знать про эту семейку.
Эти четверо - алкаши и дебоширы, король - кретин, королева - проститутка, Бонасье - интриганка.
В общем это пиар, просто пиар, и нечего ему в этом помогать.