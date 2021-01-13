На какие жертвы идут актеры и актрисы ради своих ролей

Вот уж кто чемпионка по киношным перевоплощениям, так это красотка Терон. Несколько раз всю свою кинокарьеру она существенно изменяла свой вес - для "Сладкого ноября" она похудела на 13 кг, уже через два года, для съемок в фильме "Монстр" ей пришлось набирать 15. А в 2018 году она располнела на 22 кг, для роли многодетной мамы.

Но считается, что именно для работы над "Монстром" Терон прошла через самые серьёзные испытания над внешностью. И дело не только в наборе веса. Стилисты и гримеры от души "поиздевались" над красивой женщиной: сложный грим, чтобы ее кожа выглядела как можно хуже, несколько месяцев она носила зубные протезы, а уж волосы ее были испорчены по-настоящему.

Но Терон настолько отчаянная, что готова их сбрить в любой момент, что, собственно, и произошло для съемок в фильме "Безумный Макс. Дорога ярости".