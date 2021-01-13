На какие жертвы идут актеры и актрисы ради своих ролей

Профессия актера предполагает, что он всегда должен выглядеть хорошо. Причем и в кадре, и в реальной жизни. В основном так оно и есть, но некоторые из них настолько профессионалы, что ради роли готовы на все.
Профессия актера предполагает, что он всегда должен выглядеть хорошо. Причем и в кадре, и в реальной жизни. В основном так оно и есть, но некоторые из них настолько профессионалы, что ради роли готовы на все.
Перемена цвета волос и цветные линзы - это ерунда, по сравнению сильным набором или наоборот сбросом веса, или же создание образа действительно некрасивого человека (особенно впечатляет, когда это делают красавицы-актрисы) или серьезным психологическим перенапряжением в процессе съемок.
Перемена цвета волос и цветные линзы - это ерунда, по сравнению сильным набором или наоборот сбросом веса, или же создание образа действительно некрасивого человека (особенно впечатляет, когда это делают красавицы-актрисы) или серьезным психологическим перенапряжением в процессе съемок.
Джаред Лето
Также как и МакКонахи в "Далласом клубе покупателей" Лето пошел на серьезные жертвы, ради роли - он похудел на 10 кг, сбрил брови и ходил в туфлях на высоком каблуке (с непривычки это действительно тяжело).
Он вообще любит менять себя до неузнаваемости в своих фильмах, в основном играя притягательных маргинальных личностей. Это все ему было достаточно привычно.
А вот роль полного убийцы, набитого комплексами, далась ему в разы труднее. Для роли Марка Чепмена, убийцы Джона Леннона, он набрал 30 кг. Для достаточно стройного Лето это серьезные перемены. Он ел без остановки, начиная с самого утра - шоколад, макароны, пицца, на ночь много мороженого, политые оливковым маслом. Стоит напомнить, что Лето веган и его организм был не сильно рад такой резкой нагрузке, в середине съемочного процесса ноги актера уже не выдерживали его вес и он перемещался с помощью инвалидной коляски.
Самое обидное, что фильм "Глава 27" провалился в прокате, а у Лето осталась на память о съемках подагра.
Он вообще любит менять себя до неузнаваемости в своих фильмах, в основном играя притягательных маргинальных личностей. Это все ему было достаточно привычно.
А вот роль полного убийцы, набитого комплексами, далась ему в разы труднее. Для роли Марка Чепмена, убийцы Джона Леннона, он набрал 30 кг. Для достаточно стройного Лето это серьезные перемены. Он ел без остановки, начиная с самого утра - шоколад, макароны, пицца, на ночь много мороженого, политые оливковым маслом. Стоит напомнить, что Лето веган и его организм был не сильно рад такой резкой нагрузке, в середине съемочного процесса ноги актера уже не выдерживали его вес и он перемещался с помощью инвалидной коляски.
Самое обидное, что фильм "Глава 27" провалился в прокате, а у Лето осталась на память о съемках подагра.
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Мэтью Макконахи
Этот актер готов на многое, ради роли. Харизматичный и талантливый МакКонахи просто до неузнаваемости изменился для "Даллаского клуба покупателей". Он сидела на жесткой диете, он пил немного диетической колы в день и ел два яичных белка с несколькими кусочками вареной курицы.
Иногда он ел пудинг из тапиоки, растягивая маленькую баночку на час.
Итогом этого стало похудение за время съемок на 20 кг, был буквально похож на живой труп.
Но этого того стоило.
Иногда он ел пудинг из тапиоки, растягивая маленькую баночку на час.
Итогом этого стало похудение за время съемок на 20 кг, был буквально похож на живой труп.
Но этого того стоило.
Натали Портман
Для съемок в фильме "Черный лебедь", где она играла профессиональную балерину, ей пришлось не только сбросить 10 кг веса, но и вернуться к изматывающим занятиям балетом после 15-летнего перерыва (в детстве актриса активно им занималась, но оставила, ради кинокарьеры)(
Съемочный режим был крайне жестким, а если прибавить к ним еще и танцевальные репетиции, то Натали за год была настолько измотана, что ей пришлось пройти реабилитацию. А о работе над фильмом она вспоминать не любит.
Съемочный режим был крайне жестким, а если прибавить к ним еще и танцевальные репетиции, то Натали за год была настолько измотана, что ей пришлось пройти реабилитацию. А о работе над фильмом она вспоминать не любит.
Кристиан Бэйл
Этот актер, конечно, не устает поражать своими переменами во внешности ради роли. Бэйл - настоящий фанат своего дела. Его внешность в "Машинисте", "Афере по-американски" и "Темном рыцаре" - это совершенно разные люди.
Для съемок в "Афере по-американски" он не переставая пил сладкую газировку, забыл, что такое спортзал, ел одни гамбургеры. Итог - плюс 20 кг. Он настолько быстро набрал вес, что его даже перестали узнавать на улице знакомые и друзья, а восьмилетняя дочка, по словам актера, очень настороженно наблюдала за "тучным дядей, который пришел в гости".
Для съемок в "Афере по-американски" он не переставая пил сладкую газировку, забыл, что такое спортзал, ел одни гамбургеры. Итог - плюс 20 кг. Он настолько быстро набрал вес, что его даже перестали узнавать на улице знакомые и друзья, а восьмилетняя дочка, по словам актера, очень настороженно наблюдала за "тучным дядей, который пришел в гости".
Галь Гадот
До съемок в "Чудо-женщине" Гадот была моделью, после победы в конкурсе "Мисс Израиль" она представила свою страну на конкурсе "Мисс Вселенная", а одновременно с этим прошла службу в армии.
Гадот была очень худенькой, и для съемок ей пришлось существенно набрать мышечную массу, вес и она активно тренировалась - скалолазание, кикбоксинг, капоэйра, гребля, бои на мечах и все это параллельно с активными тренировками в спортзале.
Она изменила свою диету, добавила много белка и вот - вместо худенькой и стройной девочки на экране появилась действительно мощная сильная женщина.
Гадот была очень худенькой, и для съемок ей пришлось существенно набрать мышечную массу, вес и она активно тренировалась - скалолазание, кикбоксинг, капоэйра, гребля, бои на мечах и все это параллельно с активными тренировками в спортзале.
Она изменила свою диету, добавила много белка и вот - вместо худенькой и стройной девочки на экране появилась действительно мощная сильная женщина.
Джим Керри
Джим Керри, сыгравший известного комика Энди Кауфмана в фильме "Человек на Луне" взял его поведение и образ настолько, что не расставался с ним даже за кадром.
Он постоянно шокировал коллег по съемочной площадке, настаивал, чтобы его называли только "Энди" или "Тони" (в зависимости от того играл ли он самого Кауфмана, или же его сценического персонажа, певца Тони Клифтона). Никто не знал чего ожидать от Керри в следующую секунду. Он приходил на площадку, пропитав одежду самым вонючим запахом, что смог найти, вел себя просто как сумасшедший, а в один из дней привел с собой байкеров из "Ангелов Ада". Те, конечно, вели себя прилично, но спокойствия съёмочной группе они не прибавили.
Он постоянно шокировал коллег по съемочной площадке, настаивал, чтобы его называли только "Энди" или "Тони" (в зависимости от того играл ли он самого Кауфмана, или же его сценического персонажа, певца Тони Клифтона). Никто не знал чего ожидать от Керри в следующую секунду. Он приходил на площадку, пропитав одежду самым вонючим запахом, что смог найти, вел себя просто как сумасшедший, а в один из дней привел с собой байкеров из "Ангелов Ада". Те, конечно, вели себя прилично, но спокойствия съёмочной группе они не прибавили.
Деми Мур
Для съемок в "Солдате Джейн" Мур побрилась наголо и обратилась к очень жесткому тренеру - он работал с бойцами спецподразделений. Актриса жила по распорядку солдат американской армии - плавание в холодном озере, сотни приседаний и отжиманий, бег на длинные дистанции, функциональный тренинг. Она научилась отжиматься на одной руке и на экране мы видели действительно сильного и профессионального бойца, мало в чем уступающего мужчинам.
Шарлиз Терон
Вот уж кто чемпионка по киношным перевоплощениям, так это красотка Терон. Несколько раз всю свою кинокарьеру она существенно изменяла свой вес - для "Сладкого ноября" она похудела на 13 кг, уже через два года, для съемок в фильме "Монстр" ей пришлось набирать 15. А в 2018 году она располнела на 22 кг, для роли многодетной мамы.
Но считается, что именно для работы над "Монстром" Терон прошла через самые серьёзные испытания над внешностью. И дело не только в наборе веса. Стилисты и гримеры от души "поиздевались" над красивой женщиной: сложный грим, чтобы ее кожа выглядела как можно хуже, несколько месяцев она носила зубные протезы, а уж волосы ее были испорчены по-настоящему.
Но Терон настолько отчаянная, что готова их сбрить в любой момент, что, собственно, и произошло для съемок в фильме "Безумный Макс. Дорога ярости".
Но считается, что именно для работы над "Монстром" Терон прошла через самые серьёзные испытания над внешностью. И дело не только в наборе веса. Стилисты и гримеры от души "поиздевались" над красивой женщиной: сложный грим, чтобы ее кожа выглядела как можно хуже, несколько месяцев она носила зубные протезы, а уж волосы ее были испорчены по-настоящему.
Но Терон настолько отчаянная, что готова их сбрить в любой момент, что, собственно, и произошло для съемок в фильме "Безумный Макс. Дорога ярости".
Хит Леджер
Нельзя не упомянуть и о Леджере, который, вопреки сомнениям многих, сыграл роль Джокера так, что она стала канонической.
Он жил месяц в отеле, в полном одиночестве, работая над образом Джокера и ведя совершенно безумный дневник от лица этого персонажа. Сработало, бесспорно. Однако именно эта роль загнала Леджера в глубокую и затяжную депрессию, он стал принимать легальные наркотические вещества и именно это привело к его ранней смерти.
"Оскара" за фильм он получил уже посмертно. Фильм был уже отснят, зрители насладились и продолжают наслаждаться его гениальной работой в этом фильме, но слишком уж страшной ценой она далась.
Он жил месяц в отеле, в полном одиночестве, работая над образом Джокера и ведя совершенно безумный дневник от лица этого персонажа. Сработало, бесспорно. Однако именно эта роль загнала Леджера в глубокую и затяжную депрессию, он стал принимать легальные наркотические вещества и именно это привело к его ранней смерти.
"Оскара" за фильм он получил уже посмертно. Фильм был уже отснят, зрители насладились и продолжают наслаждаться его гениальной работой в этом фильме, но слишком уж страшной ценой она далась.
Руни Мара
Девушка до роли в "Девушке с татуировкой дракона" играла, в основном, милых студенток, но чем-то она зацепила Дэвида Финчера, даже несмотря на то, что компания, снимавшая фильм, негативно отнеслась к его выбору главной героини.
Перед встречей с продюсерами режиссер попросил ее пойти в какой-нибудь клуб, напиться там, чтобы с утра выглядеть не такой свежей маргариткой. Мара просьбу режиссера исполнила и в итоге роль была ее.
Для перевоплощения в мрачного нелюдимого хакера ей пришлось проколоть уши в четырех местах, остричься коротко для ирокеза, сделала пирсинг в соске, в губах и носу. Ладно хоть дракона во всю спину просто нарисовали, а не татуировку набили.
Перед встречей с продюсерами режиссер попросил ее пойти в какой-нибудь клуб, напиться там, чтобы с утра выглядеть не такой свежей маргариткой. Мара просьбу режиссера исполнила и в итоге роль была ее.
Для перевоплощения в мрачного нелюдимого хакера ей пришлось проколоть уши в четырех местах, остричься коротко для ирокеза, сделала пирсинг в соске, в губах и носу. Ладно хоть дракона во всю спину просто нарисовали, а не татуировку набили.
Эдриан Броуди
Ради роли в фильме "Пианист", где он сыграл польско-еврейского музыканта, пережившего Холокост, Броуди похудел на 14 кг.
Для того, чтобы войти в образ он продал свой дорогой автомобиль, выбросил мобильный телефон, отказался от квартиры в Нью-Йорке и... порвал со своей девушкой.
Проживая свои потери, голодая, он вспоминал уроки музыки, которые он брал в детстве и учился играть на фортепиано заново, оттачивая мастерство.
Как и в случае с Леджером, по окончании съемок Броуди погрузился в тяжелую депрессию. Даже "Оскар", полученный им за роль, не принес ему ожидаемой радости.
Для того, чтобы войти в образ он продал свой дорогой автомобиль, выбросил мобильный телефон, отказался от квартиры в Нью-Йорке и... порвал со своей девушкой.
Проживая свои потери, голодая, он вспоминал уроки музыки, которые он брал в детстве и учился играть на фортепиано заново, оттачивая мастерство.
Как и в случае с Леджером, по окончании съемок Броуди погрузился в тяжелую депрессию. Даже "Оскар", полученный им за роль, не принес ему ожидаемой радости.
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