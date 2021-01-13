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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4525 постов • 637 подписчиков подписаться
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На какие жертвы идут актеры и актрисы ради своих ролей

На какие жертвы идут актеры и актрисы ради своих ролей (12 фото)

Автор:
13 января 2021 19:24
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   знаменитости   кино   люди   профессия   слава   съемки в кино   шоу бизнес   
4221
12
Профессия актера предполагает, что он всегда должен выглядеть хорошо. Причем и в кадре, и в реальной жизни. В основном так оно и есть, но некоторые из них настолько профессионалы, что ради роли готовы на все.
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Метки: актеры   знаменитости   кино   люди   профессия   слава   съемки в кино   шоу бизнес   
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22  комментария
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Охинец Сахалинцев 3 часа назад
Сашка Петров переодевает куртку для новой роли
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18k
Мойша 24 минуты назад
Спросите у Харви Вайнштейна
Спросите у Харви Вайнштейна
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2k
Serg Полчаса назад
Сейчас заплачу. Худели, толстели, бухали, кололись и брили волосы. А чего руки и ноги не ампутировали, чтобы сыграть одноруких и одноногих для достоверности то?
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10k
alexis Час назад
мОЛОДЦЫ.
мОЛОДЦЫ.
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216
cana61s Час назад
А наши так не могут, назовите хоть один нормальный фильм с начала 2000х. Снимают только про войну, "суперспортстменов", благородных ментов или же придурковатых (привет Бурунову/Петрову). После Бодрова, вечная память ему, не осталось режиссёров. А Вы как считаете?
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10k
wilddewill cana61s 57 минут назад
Географ глобус пропил, территория, как я провел этим летом, метро. Это так, на вскидку. На самом деле много хорошего кино. Просто надо искать, а не только по рекламным постерам ориентироваться.
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2k
Serg wilddewill Полчаса назад
Причем все перечисленное такая херня
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3k
Ыукп Serg 2 минуты назад
Вовсе нет. Заставляют подумать. Если нечем, то...
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1k
Ян Баян 2 часа назад
Какие жертвы? У большинства этих актёров и актрис кукуха поехала.
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705
Nane First NameLast 2 часа назад
Наташка Потртман крутая! Я хоть и не люблю её в ЗВ, но уважаю типаж!
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4k
кот базилий 2 часа назад
Это зарубежные, а наши на анальные в основном.
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1k
satra 3 часа назад
Это жесть!
Это Джаред Лето!
Это жесть! Это Джаред Лето!
Это жесть! Это Джаред Лето!
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18k
Аня satra 21 минуту назад
Кристиана Бэйла никто не переплюнет в этом плане. Я его когда в "Машинист" увидела, офигела знатно. Фильм, кстати, хороший.
Кристиана Бэйла никто не переплюнет в этом плане. Я его когда в "Машинист" увидела, офигела знатно. Фильм, кстати, хороший.
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5k
АлександрЧестный 3 часа назад
Это и было настоящим Кино (Чудо женщина хз конечно не смотрел но думаю графики там не мало и сюжет мне не понять). Декорации, грим, "перевоплощение", сюжет. А последнее ну как сказать сплошная графика с сюжетом - что то происходит где то ка то почему то и зачем то и для чего не понятно.
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13k
minimalism Автор поста АлександрЧестный 2 часа назад
честно говоря, мне фильм не очень зашел, Гадот там деревянная какая-то... Но это чисто на мой вкус.
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3k
Дарвин и аморальная премия 3 часа назад
Мой сосед Петрович готовится к роли алкаша уже лет 30,для этого как Броуди он исхудал,голодает ,порвал ...... со своей женой,ну и что б лучше вжиться в роль-выпивает каждый день бутылку водки
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800
Денис Федоров 3 часа назад
Хит Лэджер это фантастика...Жаль что больше он нас не порадует ролями...
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6k
Павел Денис Федоров 51 минуту назад
Единственный Джокер который мне зашел. Безумие прям через экран льётся
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14k
Граммар-наци 3 часа назад
Именно ЭТИ "жертвы" очень хорошо оплачивались.
И неплохо окупились заодно..........
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