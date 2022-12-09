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25 самых богатых стран мира в 2022 году

25 самых богатых стран мира в 2022 году

Автор:
09 декабря 2022 18:18
Сообщество : Факты
Метки: ВВП стран мира   богатые страны   ввп   рейтинг   самые богатые   самые богатые страны   страны   страны мира   факты   экономика   
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Есть несколько способов составить рейтинг самых богатых стран. В этом списке критерием был выбран ВВП, валовой внутренний продукт, в долларах США, на основании данных Всемирного банка. Рейтинг получился довольно интересный.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ВВП стран мира   богатые страны   ввп   рейтинг   самые богатые   самые богатые страны   страны   страны мира   факты   экономика   
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22  комментария
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90k
parallax 2 часа назад
Правильнее было бы распределить страны по ВВП на душу населения. А то сравнивать Индию и Ираландию, чьё население в 280 раз меньше, как то не корректно.
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9k
Shtoppi Минуту назад
<<1. США (ВВП 22,9 трлн)>>
Государство-мыльный финансовый пузырь.
Далее по ссылке: "Госдолг США в реальном времени"
http://fincan.ru/articles/13_gosdolg-ssha-v-realynom-vremeni/http://fincan.ru/articles/13_gosdolg-ssha-v-realynom-vremeni/
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1k
Aleks 17 минут назад
По ресурсам похоже самая богатая Россия. Самые большие площади, многие даже не разрабатываются. Есть все для развития индустрии, науки, но не делается. Ресурсы и дар и проклятие одновременно. Элитам вполне хватает торговли ресурсами, можно забить на развитие страны, денег и так хватает.
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1k
Andrey 18 минут назад
Комментарий к фото
да.... услуги....
порнуху продают в промышленных масштабах
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6k
Дмитрий 20 минут назад
Долг США не подскажете? 30 с чем триллионов? А инфляцию в Турции? Очень богатые страны.
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14k
Роман 21 минуту назад
Китай же перегнал США по ВВП.
Какой-то устаревший список.
Да и Россия куда богаче.
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31k
Юр21 23 минуты назад
Польша в одном списке с Саудовской Аравией?! Тайланд богатая страна?! Стесняюсь спросить, а в какой стране саудиты наровне с поляками туалеты моют? Я не знаю какой там ВВП у Тайланда - но в десятке км от побережья начинается лютейшая нищета. Автор думает что в трансы тайландцы с великого жира идут.
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12k
Сергей Полчаса назад
Если-б рейтинг составляла Бурунди, она была-бы на первом месте.
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2k
Юрий 43 минуты назад
Как здорово узнать, что мы оказывается богаче Швеции, Саудовской Аравии, Швейцарии..
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6k
Андрей Крылов Час назад
самая богатая страна - Россия! Она на всех и всё богата, и на дураков. ина гениев! И на святых на предетелей Веры (люой веры) . И природно всяко богата. Есть всё что надо для дизни аже в полной изоляции. А что там пендосы себе напридумали, то мне слабо интересно. Трындобольство тут сплошное.
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645
figurist Час назад
как это мы с 6 места на 11 опустились? лажа полная
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106
cfhfwby Час назад
Это то же самое, как равняться на уровень жизни трех-четырех сотен нуворишей в стране и считать это уровнем жизни всех остальных граждан.
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