25 самых богатых стран мира в 2022 году

25. Ирландия (ВВП 498,5 млрд)
Экономика Ирландии в значительной степени зависит от торговли, особенно товарами и услугами. Фармацевтические препараты, компьютерное программное обеспечение, органические химикаты, пивоварение и медицинские устройства — одни из основных статей экспорта.
24. Таиланд (ВВП 505,9 млрд)
Когда вы думаете о Таиланде, вы, вероятно, думаете о прекрасных пляжах и безмятежных храмах. Поэтому вас не должно удивлять, что 50% этого развивающегося рынка приходится на туризм и услуги.
Также важно отметить, что доля промышленности составляет 40%, а сельского хозяйства — 10%, и эти 10% много значат. Страна является крупнейшим в мире экспортером соевых бобов, сахарного тростника, кукурузы и кокосов.
23. Бельгия (ВВП 600 млрд)
Самую большую роль в экономике Бельгии играет сектор услуг. Также доминирующими отраслями промышленности являются текстильная, стекольная и стальная, и еще есть несколько нефтеперерабатывающих заводов. Стоит отметить, что Бельгия много инвестирует за рубежом, особенно в автопроизводство и производство электротоваров.
22. Швеция (ВВП 627,4 млрд)
Швеция была отмечена как одна из самых конкурентоспособных стран на рынке товаров и производства. Особое внимание уделяется инновациям и технологическим достижениям. Например, Spotify и разработчики видеоигр Mojang и King начали свою деятельность в Швеции.
Эта страна также достаточно открыта для бизнеса и торговли, и обычно поддерживает положительное сальдо торгового баланса, что означает, что стоимость экспорта превышает стоимость импорта.
21. Польша (ВВП 674 млрд)
Экономика Польши очень разнообразна, однако самый большой вклад вносит сфера услуг, на которую приходится 62% ВВП. На долю промышленности приходится 34,2%, а на сельское хозяйство — 3,5%. Страна также экспортирует машины, электрооборудование, транспортные средства, мебель и пластмассы.
20. Швейцария (ВВП 812,9 млрд)
Швейцария — это не только шоколад и высокие горы. 74% ВВП страны приходится на сектор услуг, при этом финансовые услуги играют ведущую роль. На долю высокотехнологичного производства и промышленности приходится еще 25%.
Надежная инфраструктура, низкий уровень безработицы и политическая стабильность помогают поддерживать статус Швейцарии на мировом рынке.
Забавный факт: 99% швейцарских предприятий — это малые и средние предприятия, на которых работает менее 250 человек.
19. Турция (ВВП 815,3 млрд)
Услуги и промышленность являются основными секторами экономики Турции. Их доля составляет 52,7% и 31% соответственно. Турция также является ведущим производителем сельскохозяйственной продукции, строительного оборудования, текстиля и бытовой техники.
Согласно обзору Всемирного банка, пандемия, безусловно, сказалась на этой стране, углубив гендерный разрыв и другие виды неравенства, а также увеличив безработицу и бедность.
18. Саудовская Аравия (ВВП 833,5 млрд)
Саудовская Аравия в настоящее время является крупнейшим производителем и экспортером нефти в мире. За последние несколько лет страна попыталась диверсифицировать свою экономику. Саудовская Аравия вступила во Всемирную торговую организацию в 2005 году и сейчас производит и экспортирует множество промышленных товаров. Интересно, что частный сектор обеспечивает 48% ВВП.
17. Нидерланды (ВВП 1,02 трлн)
Две трети ВВП Нидерландов основаны на внешней торговле и инвестициях. Большую роль играют потребительские расходы и повышенное внимание к сфере услуг в таких областях, как транспорт, распределение товаров и бизнес-услуги. Нидерланды также являются третьим по величине производителем сельскохозяйственной продукции в мире.
16. Индонезия (ВВП 1,2 трлн)
Индонезия постепенно увеличивает свое влияние на мировую экономику. Хотя в стране есть несколько иностранных компаний, большая часть ее экономики контролируется собственными производствами.
В Индонезии существует сильная зависимость от внутреннего рынка и расходов государственного бюджета. Тем не менее, она стала тем местом, куда приходят предприятия для своего расширения.
15. Мексика (ВВП 1,3 трлн)
44% населения страны живет за чертой бедности, но Мексика, тем не менее, находится в списке под номером 15. Большую роль в экономике играют туризм и сельское хозяйство. Промышленность, включая нефтяную, обеспечивает 29,6% ВВП Мексики.
14. Испания (ВВП 1,4 трлн)
Модернизация, четкая судебная и регулирующая системы, а также стабильные финансовые институты помогают поддерживать устойчивость и рост экономики Испании. 27% ВВП страны приходится на промышленный сектор, а стоимость импорта и экспорта составляет почти 66% ВВП.
13. Австралия (ВВП 1,54 трлн)
Текущий экономический успех Австралии во многом обусловлен новой внешней политикой, введенной в действие в 2017 году. Эта политика обеспечивает более плавные бизнес-процессы и более низкие начальные затраты. Фактически, Австралия занимает 12-е место среди лучших стран для открытия бизнеса.
12. Бразилия (ВВП 1,61 трлн)
Бразилия богата природными ресурсами. Из-за этого большая часть ВВП Бразилии приходится на иностранные инвестиции. У Бразилии процветающие торговые отношения с более чем 100 различными странами. Кроме того, правительство активно поддерживает иностранные инвестиции в научную и технологическую инфраструктуру.
11. Российская Федерация (ВВП 1,78 трлн)
Российская Федерация охватывает 11 часовых поясов, а ее природные ресурсы оцениваются в 75 триллионов долларов. Основное влияние на экономический рост страны оказывает приватизация энергетического и оборонного секторов, то есть нефти, газа и энергетики. Внешняя торговля здесь тоже играет немаловажную роль, так как составляет почти 47% ВВП.
10. Южная Корея (ВВП 1,79 трлн)
Корея придает большое значение образованию и инновациям, поэтому вполне логично, что часть ее экономического роста связана с крупными инвестициями в исследования и разработки. На сектор услуг и промышленность приходится 59% и 38% соответственно.
Одна из самых впечатляющих особенностей корейской экономики заключается в том, что, начиная с 1960 года, экономический рост ежегодно увеличивался на 10% в течение более 30 лет.
9. Канада (ВВП 2 трлн)
С 1995 года Канада является важным членом Всемирной торговой организации и имеет обширные торговые связи с рядом стран. Разнообразный культурный и языковой состав страны, а также поддержка со стороны правительства делают ее прекрасным местом как для прямых, так и для косвенных инвестиций.
8. Италия (ВВП 2,1 трлн)
Потребительские товары в значительной степени влияют на экономику Италии. 30% ВВП приходится на экспорт услуг и товаров.
7. Франция (ВВП 2,9 трлн)
Туристический сектор — значительная часть экономики Франции, поскольку это одно из самых посещаемых направлений в мире. Внешняя торговля и высокая позиция в индексе легкости ведения бизнеса Всемирного банка также вносят свой вклад.
6. Индия (ВВП 3,2 трлн)
Ключевые изменения политики могут реально повлиять на экономику страны. Индия является еще одним таким примером, и благодаря указанным изменениям в политике открылись двери для более сильного присутствия прямых иностранных инвестиций. Ведение бизнеса также стало проще, поскольку правительство упростило процедуры лицензирования и снизило минимальные требования к капиталу.
5. Великобритания (ВВП 3,2 трлн)
Высокие рейтинги легкости ведения бизнеса и отчеты о глобальной конкурентоспособности дают представление об экономической мощи Великобритании. Наибольшая часть ВВП Великобритании приходится на сектор услуг, с финансами во главе, — 81%.
4. Германия (ВВП 4,2 трлн)
Германия может похвастаться бурно развивающимися сферами услуг, такими как телекоммуникации, туризм и здравоохранение. Добавьте к этому прочную инфраструктуру и технологическое мастерство, и вы получите процветающую экономику.
3. Япония (ВВП 4,9 трлн)
Большая часть экономического процветания Японии связана с тем, что она является крупнейшим в мире производителем электронных товаров. Это также третий по величине производитель автомобилей. Япония часто извлекает выгоду из положительного сальдо торгового баланса и известна своей высококвалифицированной рабочей силой.
2. Китай (ВВП 17,7 трлн)
Несмотря на то, что в последнее время экономический рост в Китае столкнулся с проблемами из-за пандемии и регулятивных мер, он по-прежнему занимает второе место среди самых богатых стран мира. Китай построил большую часть своей нынешней экономической мощи за счет крупномасштабных инвестиций и торговли. Промышленный сектор страны составляет почти 40% ее ВВП. 54,5% ВВП приходится на сектор услуг.
1. США (ВВП 22,9 трлн)
На экономику страны, помимо многих других факторов, работают государственная структура, сильные исследовательские университеты и богатая предпринимательская среда. 21% ВВП приходится на финансы, страхование, недвижимость, аренду и лизинг.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Государство-мыльный финансовый пузырь.
Далее по ссылке: "Госдолг США в реальном времени"
http://fincan.ru/articles/13_gosdolg-ssha-v-realynom-vremeni/http://fincan.ru/articles/13_gosdolg-ssha-v-realynom-vremeni/
порнуху продают в промышленных масштабах
Какой-то устаревший список.
Да и Россия куда богаче.
Ваша стая спит и видет, как бы до очепяток [мат]. Не по делу, а стоб вот зачморить типа. "Акелла промахнулся межде кнопок! :) А по факту ,чморит, ваша кодла, только себя.
Понятно, что некоторым странам это сильно не нравится и они предпочитают считать ВВП в своей национальной валюте, пересчитывая объемы ВВП других стран просто по текущему банковскому обменному курсу.