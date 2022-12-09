25 самых богатых стран мира в 2022 году

Население 71 601 103 человека.



Когда вы думаете о Таиланде, вы, вероятно, думаете о прекрасных пляжах и безмятежных храмах. Поэтому вас не должно удивлять, что 50% этого развивающегося рынка приходится на туризм и услуги.



Также важно отметить, что доля промышленности составляет 40%, а сельского хозяйства — 10%, и эти 10% много значат. Страна является крупнейшим в мире экспортером соевых бобов, сахарного тростника, кукурузы и кокосов.