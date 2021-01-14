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Аккабадора: легенда о хозяйках смерти с острова Сардиния

Аккабадора: легенда о хозяйках смерти с острова Сардиния (6 фото)

Автор:
14 января 2021 20:56
Сообщество : Страшилки и ужастики
Метки: аккабадора   байки   италия   легенда   обряд   сардиния   смерть   эвтаназия   
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Иногда сардинцу, чтобы достойно уйти из жизни, нужна была женщина в чёрном с крепкими ногами и деревянным молотком.
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Метки: аккабадора   байки   италия   легенда   обряд   сардиния   смерть   эвтаназия   
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Aстановитесь.. 16 минут назад
Убийство кота страшный грех!..
Убийство кота страшный грех!..
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14k
Теуш Алексей 9 минут назад
Аккабадора: легенда о хозяйках смерти с острова СардинияПосмотреть
Аккабадора: легенда о хозяйках смерти с острова Сардиния
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