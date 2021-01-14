Аккабадора: легенда о хозяйках смерти с острова Сардиния

После смертельного удара молоточком аккабадора оплакивала умершего, как положено оплакивать героя, павшего на поле боя. Если же находящегося на смертном одре сардинца не удавалось умертвить с первого раза, аккабадора отказывалась продолжать ритуал, так как это могло означать, что человек совершил при жизни непростительный грех (например, убил кота - у сардинцев это считалось очень большим грехом).

За работу "приканчивательнице" платили не очень много, но зато кормили. На Сардинии аккабадор уважали и побаивались. Церковь и официальные власти пытались бороться с аккабадорами, но сардинцы горой вставали за своих избавительниц, всячески их покрывали и защищали, так что священникам легче было закрыть глаза на нехристианские обряды. Может быть поэтому в XX веке сардинцы, ещё заставшие чёрных ангелов смерти, не спешили рассказывать о них этнографам. Да, дескать, были такие, а доказывать не будем. Эвтаназия по-сардински - дело тонкое, нечего про это "людям из-за моря" знать.

Однако сейчас на севере Сардинии про са аккабадорой охотно пугают туристов, показывают им молотки и чёрные подушечки и даже рассказывают, что якобы в 2003 году на исповеди у местного священника одна старушка призналась, что до сих пор избавляет смертельно больных сардинцев от чёрной смерти. Никаких подробностей священник (который, между прочим не соблюдает тайну исповеди) от неё не добился. Бабулька поняла, что сболтнула лишнего, и поспешила удалиться.