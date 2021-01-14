Аккабадора: легенда о хозяйках смерти с острова Сардиния

Иногда сардинцу, чтобы достойно уйти из жизни, нужна была женщина в чёрном с крепкими ногами и деревянным молотком.
Жители итальянского острова Сардиния рассказывают легенду про обряд sa accabadora. То есть для сардинцев этот вовсе и не легенда, они уверены, что са аккабадора действительно практиковалась до середины XX века, а по некоторым сведениям, аж до начала XXI века. Этнографы, подробно изучавшие феномен са аккабадоры, считают обряд страшилкой для детей, потому что никаких вещественных доказательств не обнаружено. Однако в музее в Лурасе на севере Сардинии посетителям показывают молот для совершения са аккабадоры и одеяние выполнявшей обряд женщины.
Если обряд существовал, то неудивительно, что о нём не знает никто, за исключением сардинцев. Островные жители, изолированные морем от большой земли, по-своему развивались, говорили на своём языке, ели червивый сыр касу марцу и жили по своим законам, главным из которых была вендетта. У сардинцев всегда было особе отношение к смерти. Знаете, почему злобный смех называют сардоническим? Древние жители Сардинии скармливали немощным старикам содержащий нейротоксины Омежник, а потом сбрасывали их со скалы или забивали до смерти. Под действием токсинов старик улыбался и смеялся против воли. Возможно, это был акт милосердия по отношению к старикам, которые по какому-то недоразумению не умерли смертью храбрых в бою, а возможно, это - ритуал жертвоприношения.
Доблестный сардинец, чтобы не опозорить род, должен был умереть либо мгновенно во сне, либо в сражении. Он мог также сам наложить на себя руки - это не считалось у сардинцев грехом даже после принятия христианства. Если же мужчина умирал долго и мучительно, то это считалось позором для всего его рода. Такая смерть называлась чёрной. Ещё хуже было, если сардинец умирал в одиночестве. Про такого говорили - умер как собака. От чёрной смерти и спасала сардинцев са аккабадора.
Доблестный сардинец, чтобы не опозорить род, должен был умереть либо мгновенно во сне, либо в сражении. Он мог также сам наложить на себя руки - это не считалось у сардинцев грехом даже после принятия христианства. Если же мужчина умирал долго и мучительно, то это считалось позором для всего его рода. Такая смерть называлась чёрной. Ещё хуже было, если сардинец умирал в одиночестве. Про такого говорили - умер как собака. От чёрной смерти и спасала сардинцев са аккабадора.
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Femmina Accabadora, или, как их ещё называли, хозяйка смерти или женщина лёгкой смерти, как правило, была средних лет, с достаточно крепкими руками, чтобы убить человека одним ударом. Она одевалась во всё чёрное, нижняя часть лица была закрыта чёрным платком. Когда врач оказывался бессилен, когда родственникам умирающего надоедало "полуживого забавлять", приходила аккабадора (слово accabadora происходить от испанского "приканчивать" и буквально переводится как "приканчивательница"). Аккабадора приходила к клиенту дважды. В первый свой приход она приносила маленькое ярмо. Ярмо было символом связи души человека с телом. Аккабадора клала мини-ярмо под подушку умирающего и обещала вернуться через три дня и три ночи. Это была своеобразная проверка: если человек держится за жизнь, душа за тело, то есть за ярмо, то через три дня и три ночи это станет ясно - человеку станет лучше. Эти три дня также давались умирающему на раздумья - вдруг он не готов проститься с жизнью, вдруг струсит. Если клиент был готов к смерти через трое суток, то аккабадора приступала к своим обязанностям.
Первым делом хозяйка смерти просила оставить её с умирающим наедине и вынести из комнаты иконы, кресты и другие христианские атрибуты. Аккабадора не торопилась выполнить свою миссию и не торопила умирающего. Ритуал происходил, когда и он, и она были морально готовы. Избавление сардинца от чёрной смерти могло происходить несколькими способами: аккабадора могла задушить его чёрной подушечкой; могла медленно задушить, обхватив ногами со спины и напевая при этом колыбельную; могла отправить беднягу на тот свет резким ударом сделанного из оливкового дерева молотка.
Жизнь сардинца начиналась и обрывалась в одном и том же месте - у домашнего очага. По традиции женщины рожали у очага, там же ставили кровать умирающего. Любопытно, что аккабадоры нередко не только провожали в мир иной, но и принимали роды. Аккабадора иногда выполняла роль повитухи. В таком случае она облачалась во всё белое.
Жизнь сардинца начиналась и обрывалась в одном и том же месте - у домашнего очага. По традиции женщины рожали у очага, там же ставили кровать умирающего. Любопытно, что аккабадоры нередко не только провожали в мир иной, но и принимали роды. Аккабадора иногда выполняла роль повитухи. В таком случае она облачалась во всё белое.
После смертельного удара молоточком аккабадора оплакивала умершего, как положено оплакивать героя, павшего на поле боя. Если же находящегося на смертном одре сардинца не удавалось умертвить с первого раза, аккабадора отказывалась продолжать ритуал, так как это могло означать, что человек совершил при жизни непростительный грех (например, убил кота - у сардинцев это считалось очень большим грехом).
За работу "приканчивательнице" платили не очень много, но зато кормили. На Сардинии аккабадор уважали и побаивались. Церковь и официальные власти пытались бороться с аккабадорами, но сардинцы горой вставали за своих избавительниц, всячески их покрывали и защищали, так что священникам легче было закрыть глаза на нехристианские обряды. Может быть поэтому в XX веке сардинцы, ещё заставшие чёрных ангелов смерти, не спешили рассказывать о них этнографам. Да, дескать, были такие, а доказывать не будем. Эвтаназия по-сардински - дело тонкое, нечего про это "людям из-за моря" знать.
Однако сейчас на севере Сардинии про са аккабадорой охотно пугают туристов, показывают им молотки и чёрные подушечки и даже рассказывают, что якобы в 2003 году на исповеди у местного священника одна старушка призналась, что до сих пор избавляет смертельно больных сардинцев от чёрной смерти. Никаких подробностей священник (который, между прочим не соблюдает тайну исповеди) от неё не добился. Бабулька поняла, что сболтнула лишнего, и поспешила удалиться.
За работу "приканчивательнице" платили не очень много, но зато кормили. На Сардинии аккабадор уважали и побаивались. Церковь и официальные власти пытались бороться с аккабадорами, но сардинцы горой вставали за своих избавительниц, всячески их покрывали и защищали, так что священникам легче было закрыть глаза на нехристианские обряды. Может быть поэтому в XX веке сардинцы, ещё заставшие чёрных ангелов смерти, не спешили рассказывать о них этнографам. Да, дескать, были такие, а доказывать не будем. Эвтаназия по-сардински - дело тонкое, нечего про это "людям из-за моря" знать.
Однако сейчас на севере Сардинии про са аккабадорой охотно пугают туристов, показывают им молотки и чёрные подушечки и даже рассказывают, что якобы в 2003 году на исповеди у местного священника одна старушка призналась, что до сих пор избавляет смертельно больных сардинцев от чёрной смерти. Никаких подробностей священник (который, между прочим не соблюдает тайну исповеди) от неё не добился. Бабулька поняла, что сболтнула лишнего, и поспешила удалиться.
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