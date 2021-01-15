В Индии девушка погибла, позируя для селфи на берегу очень бурной реки

В сети появилось видео с места трагедии, произошедшей недавно в Индии. Молодая женщина отправилась с друзьями на пикник к водопаду, в популярное туристическое место. Пытаясь сделать селфи на фоне бушующей за спиной воды, она поскользнулась и упала в реку. Спасти ее не удалось, хотя все произошло на глазах у десятка человек!
Девушка в синей куртке - Нирумпама Праджапати. На видео попали последние секунды ее жизни, до того, как ее унес бушующий поток.
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Место, куда она упало, было неглубоким, но бурлящие потоки воды моментально сбили ее с ног и утащили за собой. Все произошло так быстро, что никто не успел прийти на помощь и вытащить ее.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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