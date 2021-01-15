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В Индии девушка погибла, позируя для селфи на берегу очень бурной реки

В Индии девушка погибла, позируя для селфи на берегу очень бурной реки (5 фото)

Автор:
15 января 2021 16:33
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Последние секунды жизни   индия   неосторожность   опасное место   последние секунды   смерть   трагедия   
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В сети появилось видео с места трагедии, произошедшей недавно в Индии. Молодая женщина отправилась с друзьями на пикник к водопаду, в популярное туристическое место. Пытаясь сделать селфи на фоне бушующей за спиной воды, она поскользнулась и упала в реку. Спасти ее не удалось, хотя все произошло на глазах у десятка человек!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Последние секунды жизни   индия   неосторожность   опасное место   последние секунды   смерть   трагедия   
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34k
dima423 2 часа назад
офигеть) ее чувак столкнул...убийство по неосторожности)
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4k
Leo Sun 16 минут назад
Она не упала и не поскользнулась - её толкнул этот баран.
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9k
zlopisec Полчаса назад
Естественный отбор, как он есть....
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11
Ххх Ххх zlopisec 15 минут назад
просто неудача
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9k
zlopisec Ххх Ххх 9 минут назад
Это с какой стороны посмотреть....
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18k
Matrosskin Полчаса назад
Ссылка coub.com
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178
Аня 42 минуты назад
90% индусов, как ни странно, не умеют плавать
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57k
Опиум для народа Аня 11 минут назад
Зато после смерти многие плавают.)
Зато после смерти многие плавают.)
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602
Борис 46 минут назад
Ссылка coub.com
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28k
LEPA 53 минуты назад
Ссылка youtu.be
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1k
мега гон Час назад
Место, куда она упало, было неглубоким, ... УПАЛО, она что полено))) а так то мужик пихнул ее
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50k
pynh 2 часа назад
Селфи убивает.
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337
Иван pynh 49 минут назад
Каша вместо мозгов в голове убивает, а не сэлфи
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