В Индии девушка погибла, позируя для селфи на берегу очень бурной реки

В сети появилось видео с места трагедии, произошедшей недавно в Индии. Молодая женщина отправилась с друзьями на пикник к водопаду, в популярное туристическое место. Пытаясь сделать селфи на фоне бушующей за спиной воды, она поскользнулась и упала в реку. Спасти ее не удалось, хотя все произошло на глазах у десятка человек!

0 Источник: Девушка в синей куртке - Нирумпама Праджапати. На видео попали последние секунды ее жизни, до того, как ее унес бушующий поток.

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0 Источник: Похоже, что ее случайно задел мужчина, который пытался пройти мимо.

0 Источник: Из-за этого она потеряла равновесие и упала в воду.

0 Источник: Место, куда она упало, было неглубоким, но бурлящие потоки воды моментально сбили ее с ног и утащили за собой. Все произошло так быстро, что никто не успел прийти на помощь и вытащить ее.