Скончался барон Бенджамин де Ротшильд

В пятницу, 15 января во второй половине дня в своём доме в Швейцарии от сердечного приступа на 58 году жизни не стало одного из самых богатых членов семьи Ротшильдов.
С 1998 года он занимал ведущие места в рейтинге величайших французских состояний, по версии журнала Challenges. По данным обновляемого в реальном времени рейтинга Forbes Real-Time, Бенджамин де Ротшильд занимал 33-е место в списке богатейших людей Швейцарии с состоянием $1,5 млрд.
Барон с 1997 года, после смерти своего отца, возглавлял Edmond de Rothschild Group. Эта группа компаний, специализирующихся на управлении активами и на персональном банковском обслуживании.
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Также де Ротшильд был председателем совета директоров Edmond de Rothschild Holding SA. Стоимость активов, находящихся под управлением группы, составляет 173 миллиарда швейцарских франков.
Ему принадлежат бренд Edmond de Rothschild Heritage, специализирующийся на изготовлении элитных сортов вин и сыров. Под этим же брендом работают рестораны и отели.
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