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Скончался барон Бенджамин де Ротшильд

Скончался барон Бенджамин де Ротшильд (5 фото)

Автор:
17 января 2021 10:13
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ротшильд   банкир   барон   смерть   швейцария   
4522
5
В пятницу, 15 января во второй половине дня в своём  доме в Швейцарии от сердечного приступа на 58 году жизни не стало одного из самых богатых членов семьи Ротшильдов.
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Метки: Ротшильд   банкир   барон   смерть   швейцария   
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56  комментариев
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4k
panama 3 часа назад
Скончался барон Бенджамин де Ротшильд
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25k
Ashabad 4 минуты назад
Вы спросите: Нафига нам это нужно знать?
А я вам отвечу: Фишки занимаются про-западной пропагандой.
На главной ленте все новости, кроме случайно попавших новостей из анти-фишек, все новости так или иначе приучают нас к западным ценностям к западному, либернастическо-лгбтшному менталитету.
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18k
Шуруп 4 минуты назад
а как остальных туда двинуть?
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3k
Беня Ладен 6 минут назад
Нас рать.
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19k
Правдоруб 8 минут назад
Скончался барон Бенджамин де Ротшильд
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5
נדיה קופסטס 13 минут назад
Как это на все его деньги он не смог свою жизнь продлить?Ведь один из Рокфеллеров себе 8 сердец поменял,пока дух испустил,Дэвид
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30k
Haratemich 19 минут назад
Какая жалость .....
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5k
Эх, Вася, Вася 20 минут назад
Здоровье не купишь. На днях по телеку была передача о деревне долгожителей. Горный Китай, нужда из каждой щели сквозит, за плечами столько трудностей, лишений, а они полны оптимизма, шутят, считают себя счастливыми. И вправду не в деньгах счастье.
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1k
Владислав Полчаса назад
Празднуем
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6k
Сергей Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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26k
Teodor Полчаса назад
Злые вы... Хоть бы кто-нить написал, что "жалко до слез"... Не, никто не написал... И я не напишу.
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6k
Garpia121 38 минут назад
А деньги с собой не заберешь.
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18k
ПаганецЪ 39 минут назад
Голосом Левитана:
- От несоветского Информбюро. Мировое правительство понесло тяжёлую утрату. Сегодня на 58-м году жизни скоропостижно......
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2k
Karp 41 минуту назад
58 лет ? Нарик . что ли?
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2k
Mellivora 44 минуты назад
Миллиардер смертен? Не может быть.....
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636
Колючий 50 минут назад
Много денег унес-то с собой?
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5
נדיה קופסטס Колючий 12 минут назад
По еврйеской традиции,хоронят голым,завернутым в саван.Все Даже гроба нет.И впихивают в нишу в стене могилы
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34k
parallax Час назад
57 годков. Ну, и помогли тебе твои миллиарды?
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5
נדיה קופסטס parallax 11 минут назад
НЕ смог кровь младенцев пить
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38k
Александр Час назад
Да пучть сгниеть вся его семейка и весь род.
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2k
Могвай Час назад
Земля стекловатой!
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54k
Почитатель стекломоя Час назад
Наркотики. Кокаинум на лице написан.
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30k
Haratemich Почитатель стекломоя 18 минут назад
Сказал : ПОЧИТАТЕЛЬ СТЕКЛОМОЯ )
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1k
Валерий Час назад
... а у меня брат умер ,родной ,хороший был человек .Так что на Ротшильдов мне насрать ,как и им на меня...
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