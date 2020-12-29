Какой год - такие и подарки: канадец заказал к Рождеству сувенир из своей ампутированной ноги

Он потратил много усилий и нервов в переписке с медицинскими чиновниками, которые не желали отдавать ампутированную конечность. Наконец, спустя долгое время Фернандес получил часть своей ноги, хранившейся в морге. Параллельно парень искал таксидермиста, готового выполнить странный заказ. Большая часть из тех, кто работал в этой сфере, отказывали странному молодому человеку или заламывали за работу совершенно непотребные суммы.