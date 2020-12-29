Какой год - такие и подарки: канадец заказал к Рождеству сувенир из своей ампутированной ноги

24-летний Джастин Фернандес в уходящем году в автокатастрофе потерял ногу. Парень приложил массу усилий, чтобы получить назад свою ампутированную конечность, и теперь у него есть подарок на Рождество.
Для многих уходящий год выдался нелегким. Для Джастина Фернандеса 2020 разделил жизнь на до и после. В результате аварии в июле парень потерял ногу - конечность пришлось ампутировать чуть вышел колена. Парень был так потрясен этой потерей, что захотел вернуть себе отрезанный кусок тела, хотя бы в качестве сувенира.
Он потратил много усилий и нервов в переписке с медицинскими чиновниками, которые не желали отдавать ампутированную конечность. Наконец, спустя долгое время Фернандес получил часть своей ноги, хранившейся в морге. Параллельно парень искал таксидермиста, готового выполнить странный заказ. Большая часть из тех, кто работал в этой сфере, отказывали странному молодому человеку или заламывали за работу совершенно непотребные суммы.
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К этому времени история Джастина стала известна в профессиональных кругах, и когда тот обмолвился, что нашел таксидермиста, готового на 15 тысяч долларов взяться за заказ, некоторые из мастеров были шокированы запросами коллег.
Бен Ловатт
Один из них, Бен Ловатт, заявил, что за эти деньги изготовил бы скелет кита, а не просто какую-то ногу и взялся помочь Фернандесу абсолютно бесплатно. После этого он подарил парню скелет ампутированной части ноги в качестве рождественского подарка.
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у Канадцев уже с июля
наступил 2021 год
:-)
Но главный вопрос - "Зачем?" Неужели он думает что ему и его родным станет легче, если в его доме появится чучело, когда-то его конечности?
из этой фразы я тоже понял, что "это лучшый вариант, на который и согласен был"