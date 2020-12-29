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Какой год - такие и подарки: канадец заказал к Рождеству сувенир из своей ампутированной ноги

Какой год - такие и подарки: канадец заказал к Рождеству сувенир из своей ампутированной ноги (5 фото)

Автор:
29 декабря 2020 18:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Канада   ампутация   подарок   рождество   сувенир   таксидермия   
1704
5
24-летний Джастин Фернандес в уходящем году в автокатастрофе потерял ногу. Парень приложил массу усилий, чтобы получить назад свою ампутированную конечность, и теперь у него есть подарок на Рождество.
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Метки: Канада   ампутация   подарок   рождество   сувенир   таксидермия   
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15  комментариев
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648
Владимир 2 часа назад
Да и молодец. Главное, что позитивно отнесся к случившейся беде.
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22k
Кура́тор 9 минут назад
какие мы отсталые ,
у Канадцев уже с июля
наступил 2021 год
:-)
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1k
zenon Полчаса назад
Лишил больницу холодца на новый год и собачка шефа голодает.
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18k
Аня 45 минут назад
Креативно подошёл к проблеме, с огоньком
Креативно подошёл к проблеме, с огоньком
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226
Внезапно я Час назад
2021 разделил?
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6k
Пафнутий 2 часа назад
Наверно много лишних денег. Иначе он бы потратил эти 15 штук на качественный протез.
Но главный вопрос - "Зачем?" Неужели он думает что ему и его родным станет легче, если в его доме появится чучело, когда-то его конечности?
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25k
Aqueronte Пафнутий 2 часа назад
Вы все прочли? Бесплатно
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6k
Пафнутий Aqueronte Час назад
Я все прочел, в том числе и слово "бесплатно". Но прочел и то, что он был готов заплатить эти деньги. Ради чего? - Ради ненужного сувенира, эпатажа, хайпа в соцсетях? Вы правда думаете что его родственникам будет приятно смотреть на отрубленную конечность своего сына-брата-внука или мужа? Вот не понимаю я этого.
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25k
Aqueronte Пафнутий Час назад
Где так написано что он был готов заплатить?
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1k
Артур Будкин Aqueronte 46 минут назад
нашел таксидермиста, готового на 15 тысяч долларов взяться за заказ

из этой фразы я тоже понял, что "это лучшый вариант, на который и согласен был"
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3k
[email protected]@bux 2 часа назад
Теперь можно её носить в качестве амулета на удачу.
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6k
Pillin Alex [email protected]@bux 2 часа назад
Удача от простой кроличьей лапки, а тут мега удача должна идти с этим парнем в ногу...
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2k
Алекс Pillin Alex Час назад
Может, он был воспитан кроликами?
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6k
Pillin Alex Алекс Час назад
Как маугли, только не в джунглях а в норе под землёй?
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35
Владимир Федищенко 2 часа назад
Е.банутым нет покоя
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