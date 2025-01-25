З-забота: ведущий мероприятий рассказал о необычном подарке, подготовленном парнем ко дню рождения девушки

День рождения - конечно, грустный праздник, но не настолько...
Дмитрий Севрюк (Краснодар) - ведущий самых разных мероприятий. Он любит свою работу, и регулярно делится необычными историями из своей деятельности.
Недавно к Дмитрию обратился молодой человек по поводу празднования дня рождения его девушки. Программа торжества уже утверждена, но парню хотелось бы внести небольшие коррективы. В частности, он хотел, чтобы кульминацией вечера был его подарок.
Молодой человек рассказал печальную историю: у девушки летом умерла любимая кошка Асти. Точнее, её пришлось усыпить из-за тяжёлой болезни и кремировать. Эту нелёгкую миссию Светлана доверила своему любимому, и тот, зная, как она расстроена, не смог отказать.
Правда, её просьбу выполнил весьма своеобразно. С далеко идущими планами. Он не стал кремировать кошку, а отдал её тело таксидермисту, чтобы тот сделал чучело.
И теперь это самое чучело молодой человек хочет подарить девушке на день рождения. Говорит, что подарок будет самым запоминающимся. С этим сложно не согласиться.
Историю переписки ведущий Дмитрий разместил в своём аккаунте, и она вызвала бурные обсуждения. Похоже, девушкам было бы сложно оценить такой подарок при всей любви к их питомцам.
Каких только креативных людей не встречает на своем пути ведущий мероприятий! Ранее мы уже рассказывали о том, как к нему обратилась мать жениха и предложила ему поработать тамадой за проценты от подаренных на свадьбу денег.
Интересно, почему Дмитрий отказался?
Источник:
- 8 марта без подарка: девушки рассказали о своем печальном опыте
- "Это тебе": в Ростове парень подарил девушке чужие цветы и сладости, оставленные курьером у подъезда
- На Колхозном рынке в Чебоксарах для мясника устроили стриптиз
- "Теперь не до жиру!": Ольге Бузовой подарили машину после жалоб её матери
- 30 интересных подарков, которые преподнесли тёщи и свекрови
И на сайте и в жизни.
Тут недавно видел рекламу одной риэлторской конторы: "Продадим вашу квартиру, как свою! "
Идея - то понятна, но я бы к ним не обратился))
Однажды утром тёща заявила зятю:
Ну вот что, дорогой зятёк! Делай что хочешь, выкручивайся как хочешь, но меня должны похоронить в кремлёвской стене.
Зять задумался и молча ушёл на работу.
Вернувшись вечером, он заявил:
Мама! Для вас я готов на всё! В общем, делайте что хотите, выкручивайтесь как хотите, но похороны завтра в полдень.