З-забота: ведущий мероприятий рассказал о необычном подарке, подготовленном парнем ко дню рождения девушки

Недавно к Дмитрию обратился молодой человек по поводу празднования дня рождения его девушки. Программа торжества уже утверждена, но парню хотелось бы внести небольшие коррективы. В частности, он хотел, чтобы кульминацией вечера был его подарок.





Молодой человек рассказал печальную историю: у девушки летом умерла любимая кошка Асти. Точнее, её пришлось усыпить из-за тяжёлой болезни и кремировать. Эту нелёгкую миссию Светлана доверила своему любимому, и тот, зная, как она расстроена, не смог отказать.



