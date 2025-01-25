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З-забота: ведущий мероприятий рассказал о необычном подарке, подготовленном парнем ко дню рождения девушки

З-забота: ведущий мероприятий рассказал о необычном подарке, подготовленном парнем ко дню рождения девушки

Автор:
25 января 2025 19:13
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Дмитрий Сверюк   день рождения   отношения   подарок   сюрприз   таксидермия   
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День рождения - конечно, грустный праздник, но не настолько...


Дмитрий Севрюк (Краснодар) - ведущий самых разных мероприятий. Он любит свою работу, и регулярно делится необычными историями из своей деятельности.


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Недавно к Дмитрию обратился молодой человек по поводу празднования дня рождения его девушки. Программа торжества уже утверждена, но парню хотелось бы внести небольшие коррективы. В частности, он хотел, чтобы кульминацией вечера был его подарок.


Молодой человек рассказал печальную историю: у девушки летом умерла любимая кошка Асти. Точнее, её пришлось усыпить из-за тяжёлой болезни и кремировать. Эту нелёгкую миссию Светлана доверила своему любимому, и тот, зная, как она расстроена, не смог отказать.



Правда, её просьбу выполнил весьма своеобразно. С далеко идущими планами. Он не стал кремировать кошку, а отдал её тело таксидермисту, чтобы тот сделал чучело.



И теперь это самое чучело молодой человек хочет подарить девушке на день рождения. Говорит, что подарок будет самым запоминающимся. С этим сложно не согласиться.



Историю переписки ведущий Дмитрий разместил в своём аккаунте, и она вызвала бурные обсуждения. Похоже, девушкам было бы сложно оценить такой подарок при всей любви к их питомцам.



Каких только креативных людей не встречает на своем пути ведущий мероприятий! Ранее мы уже рассказывали о том, как к нему обратилась мать жениха и предложила ему поработать тамадой за проценты от подаренных на свадьбу денег.


Интересно, почему Дмитрий отказался?

Источник:

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Метки: Дмитрий Сверюк   день рождения   отношения   подарок   сюрприз   таксидермия   
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19  комментариев
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Billi_Bons 7 часов назад
6ляха-муха, как же бесит сердечко из пальцев. Ну не наше это, не русское. Все это от 3,14…в.
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474
Йожик 5 минут назад
Скрин с древней подборки а-ля "20 творений упоротых таксидермистов". Но в умении парея создавать себе вирусную рекламу я не сомневаюсь. Даже интересно прсмотреть что дальше придумает)
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13k
Летучий Мыш 3 часа назад
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53k
Максим Т. 4 часа назад
...Из жизни насекомых.
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27k
Valiko 4 часа назад
В Индонезии эту фигню практикуют по полной программе)
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10k
Евгений 6 часов назад
Если мозгов нет то вот и творится такое дерьмо.
И на сайте и в жизни.
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24k
Robin Hood 6 часов назад
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464
Бриллиант 6 часов назад
Давно заметил что тела с бесполыми хфамилиёми на -КО, -ЮК и УК размумом не блещут
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25k
alexis 6 часов назад
Ссылка my.mail.ru
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9k
Бритва 7 часов назад
интересно ,у кого столько времени читать всю эту х-ню на 8 компьютерных экранов?
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25k
GROMOZEKA 7 часов назад
Мальчик ведущий, продолжает нелепый самопиар?
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10k
Алексей 7 часов назад
И его будущая тёща начала на него как-то странно коситься.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 3021 пост (3013 в горячем)

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