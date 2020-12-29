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Сообщество Австралия 11 постов • 16 подписчиков подписаться
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Дух Рождества: щедрость незнакомки удивила семью с детьми

Дух Рождества: щедрость незнакомки удивила семью с детьми (4 фото)

Автор:
29 декабря 2020 12:00
Сообщество : Австралия
Метки: Австралия   деньги   добро   открытка   подарок   рождество   
1830
4
Австралийка Тнил Тонкин вместе с двумя дочками на днях ходила за покупками в местный торговый центр. Им на пути встретилась женщина, которая сначала прошла мимо, а потом догнала семью. Незнакомка поздравила маму с детьми с Рождеством и вручила открытку, сказав заглянуть в неё.
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Метки: Австралия   деньги   добро   открытка   подарок   рождество   
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6  комментариев
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18k
BillyBonzz Час назад
Ну таких ох.. ительных историй мы слышали много , особенно под НГ, и то как кто то бабушку перевёл через дорогу и она ему квартиру в центре города подарила и то , как кто то нашёл чемодан баксов ночью в парке))) Рассказы из разряда детских историй в пионерлагере по ночам)))
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−79
ОленЮкси Полчаса назад
В Австралии это копейки.
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−79
ОленЮкси Полчаса назад
Заплати другому. Очень рекомендую этот фильм
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2k
Frank Borman Час назад
Лошары. Рождество - это когда родился маленький Иисусик. Значит, надо делать подарки попам, ибо это они придумали такую душещхипательную красивую сказку.
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3k
ваня панкин 2 часа назад
без кота и лампы...

без кота и лампы...Посмотреть
без кота и лампы...
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306
Оксид Бетона 2 часа назад
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