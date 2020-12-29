Дух Рождества: щедрость незнакомки удивила семью с детьми

Австралийка объяснила девочкам про рождественскую щедрость и доброту. А потом предложила также поздравить незнакомых им людей.



На следующий день в другом магазине девочки поздравили на словах 4 незнакомцев и подарили им по 50 долларов.



На своей страничке в соцсети Тнил рассказала эту историю и пояснила, что решила не оставлять эти деньги себе из-за детей. "Теперь они знают, каково это — отдавать и ничего не требовать взамен. Они сказали, что им было приятно сделать доброе дело", – сказала Тнил.