Дух Рождества: щедрость незнакомки удивила семью с детьми

Австралийка Тнил Тонкин вместе с двумя дочками на днях ходила за покупками в местный торговый центр. Им на пути встретилась женщина, которая сначала прошла мимо, а потом догнала семью. Незнакомка поздравила маму с детьми с Рождеством и вручила открытку, сказав заглянуть в неё.
Открыв открытку, Тнил с дочерями увидела 200 австралийских долларов (около 11 000 рублей) и поздравительную надпись. Они были приятно удивлены этим подарком.
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Австралийка объяснила девочкам про рождественскую щедрость и доброту. А потом предложила также поздравить незнакомых им людей.
На следующий день в другом магазине девочки поздравили на словах 4 незнакомцев и подарили им по 50 долларов.
На своей страничке в соцсети Тнил рассказала эту историю и пояснила, что решила не оставлять эти деньги себе из-за детей. "Теперь они знают, каково это — отдавать и ничего не требовать взамен. Они сказали, что им было приятно сделать доброе дело", – сказала Тнил.
На следующий день в другом магазине девочки поздравили на словах 4 незнакомцев и подарили им по 50 долларов.
На своей страничке в соцсети Тнил рассказала эту историю и пояснила, что решила не оставлять эти деньги себе из-за детей. "Теперь они знают, каково это — отдавать и ничего не требовать взамен. Они сказали, что им было приятно сделать доброе дело", – сказала Тнил.
А вы когда-нибудь дарили или получали деньги от незнакомцев?
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