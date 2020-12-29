Испортили Рождество: полиция Огайо закрыла киоск, в котором Санта-Клаус занялся групповым сексом

В рождественском киоске, прямо в торговом центре Colony Square, невзирая на присутствие огромного количества взрослых и детей, сказочные персонажи вытворяли такое, что даже описанию действа впору присваивать отметку 18+.

"Мисс Клаус сидела на коленях у Санты, стонала и стонала, пока у него были спущены штаны, и пока мы ждали в очереди."

"Эльф начал мастурбировать под своими брюками и ласкать грудь миссис Клаус, а также одновременно целовать Санта-Клауса по-французски."

Эти показания посетителей торгового центра, ставших невольными свидетелями оргии, заставили покраснеть даже полицейских, которых вызвали в супермаркет.