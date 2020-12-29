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Испортили Рождество: полиция Огайо закрыла киоск, в котором Санта-Клаус занялся групповым сексом

Испортили Рождество: полиция Огайо закрыла киоск, в котором Санта-Клаус занялся групповым сексом (5 фото)

Автор:
29 декабря 2020 11:03
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Санта   Санта-Клаус   полиция   рождественский киоск   рождество   
3258
5
Три рождественских персонажа были арестованы полицией после всех непристойностей, которые они затеяли на глазах у детей прямо в торговом центре. Вот и объясняй потом подрастающему поколению, чем там занимался развратник с бородой!
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Метки: Санта   Санта-Клаус   полиция   рождественский киоск   рождество   
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35  комментариев
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7k
kaboza 2 часа назад
эти просто святые тогда)))
эти просто святые тогда)))
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971
BAMBRA Минуту назад
Санта, который смог! :)
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7k
Денис 3 минуты назад
Если бы лица не выложили, была комедия - поле ТРЭШ!
Они похоже внезапно поняли что это их последний шанс
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10k
Евгений 21 минуту назад
Комментарий к фото
Группа Methallica
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1k
Александр 22 минуты назад
Ладно бы с такими

Ладно бы с такимиПосмотреть
Ладно бы с такими
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8k
Сол Гудман 24 минуты назад
Испортили Рождество: полиция Огайо закрыла киоск, в котором Санта-Клаус занялся групповым сексом
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1k
Мистер Фикс Полчаса назад
Епта, вот это снегурочка... мой член ушел в отрицательные значения
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10k
Великий Кормчий Полчаса назад
Где найти смайлик, который сам себе вырывает глаза?
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5k
Николай Полчаса назад
Ска снова нае*али...
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30k
Haratemich Полчаса назад
Чуть не вырвало
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333
Дмитрий 38 минут назад
Все вздрогнули, когда до фотографий этой троицы долистали?))))
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1k
Злой чебурек Дмитрий 36 минут назад
Да ну нф%))
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30k
Сергей Дёмин Дмитрий Полчаса назад
как это развидеть!!!
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1k
max 40 минут назад
Испортили Рождество: полиция Огайо закрыла киоск, в котором Санта-Клаус занялся групповым сексом
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1k
Пачо Эррера 41 минуту назад
Испортили Рождество: полиция Огайо закрыла киоск, в котором Санта-Клаус занялся групповым сексом
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195
sain╥68 50 минут назад
"Лица наделённые высоким интеллектом"
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11k
Morr_A 58 минут назад
Да... Чтоб такую красотку захотелось действительно нужно обдолбаться до зелёных чертей.
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50k
pynh Час назад
Испортили Рождество: полиция Огайо закрыла киоск, в котором Санта-Клаус занялся групповым сексом
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386
Остап_Бендер_Задунайский Час назад
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5k
Дмитрий Час назад
Вот это жесть)))))
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3k
Владимир 2 часа назад
долбаные фрики,тут не только у ребёнка будет моральная травма,взрослый таких увидит за таким занятием,самое лёгкое,это проблюётся.
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2k
Владимир 2 часа назад
ну и рожи!
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5k
Крот 2 часа назад
"...Это участники оргии:73-летний Элмер Хайнц (Санта-Клаус)..."

Ну тогда понятно, в таком возрасте у мужика стояк редкое явление, поэтому решил он не терять тот редкий случай и воспользовался им
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