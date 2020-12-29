Испортили Рождество: полиция Огайо закрыла киоск, в котором Санта-Клаус занялся групповым сексом

Три рождественских персонажа были арестованы полицией после всех непристойностей, которые они затеяли на глазах у детей прямо в торговом центре. Вот и объясняй потом подрастающему поколению, чем там занимался развратник с бородой!
В городе Занесвилль, штат Огайо, США, случилось такое, что никак нельзя назвать доброй рождественской сказкой. Санта сотоварищи (миссис Клаус и Эльф) злоупотребили алкоголем и наркотиками и вместо поздравлений и добрых пожеланий малышам затеяли оргию.
Так выглядел этот киоск еще год назад: чинно, скучно, благопристойно
В рождественском киоске, прямо в торговом центре Colony Square, невзирая на присутствие огромного количества взрослых и детей, сказочные персонажи вытворяли такое, что даже описанию действа впору присваивать отметку 18+.
"Мисс Клаус сидела на коленях у Санты, стонала и стонала, пока у него были спущены штаны, и пока мы ждали в очереди."
"Эльф начал мастурбировать под своими брюками и ласкать грудь миссис Клаус, а также одновременно целовать Санта-Клауса по-французски."
Эти показания посетителей торгового центра, ставших невольными свидетелями оргии, заставили покраснеть даже полицейских, которых вызвали в супермаркет.
"Мисс Клаус сидела на коленях у Санты, стонала и стонала, пока у него были спущены штаны, и пока мы ждали в очереди."
"Эльф начал мастурбировать под своими брюками и ласкать грудь миссис Клаус, а также одновременно целовать Санта-Клауса по-французски."
Эти показания посетителей торгового центра, ставших невольными свидетелями оргии, заставили покраснеть даже полицейских, которых вызвали в супермаркет.
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А вот и герои этой рождественской сказки
Это участники оргии:73-летний Элмер Хайнц (Санта-Клаус), 62-летняя Джанетт Уивер (миссис Клаус) и 43-летний Эллиот МакАннистер (Эльф). При обыске у всех троих были найдены кокаин, метамфетамин, марихуана.
После этого вопиющего случая шеф полиции Занесвилля был вынужден устроить пресс-конференцию, на которой представители универмага принесли жителям города свои извинения и заверили, что отныне все наемные работники будут проверяться на трезвость и адекватность.
Если вдуматься, то эта история вполне подойдет в качестве основы для сценария к сиквелу "Bad Santa", как считаете, уважаемые фишкяне?
Если вдуматься, то эта история вполне подойдет в качестве основы для сценария к сиквелу "Bad Santa", как считаете, уважаемые фишкяне?
Надеюсь под музыку Jingle Bells, если нет, то я расстроен. pic.twitter.com/Da9tet7bfD— Vishniakov Anton (@tempest82) December 28, 2020
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Они похоже внезапно поняли что это их последний шанс
Ну тогда понятно, в таком возрасте у мужика стояк редкое явление, поэтому решил он не терять тот редкий случай и воспользовался им